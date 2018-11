eMAG Black Friday 2018 – Cum sta situatia ofertelor pentru incorporabile

eMAG Black Friday 2018 vine cu o multime de oferte foarte avantajoase pentru o multime de produse si printre ele se numara si incorporabilele. Am facut noi selectia celor mai bune incorporabile.

eMAG Black Friday 2018 – Lista celor mai bune incorporabile dar si a tuturor ofertelor din promotie poate fi consultata pe site-ul oficial al evenimentului care poate fi accesat pe URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2018 – Pentru a va face mai simple cumparaturile de Black Friday am decis sa facem o analiza cat mai amanuntita si mai realista a preturilor si sa va prezentam o sinteza utila.

eMAG Black Friday 2018 – Masina de spalat vase incorporabila Bosch

Prima oferta de produs electrocasnic incorporabil pe care v-o prezentam este pentru o masina de spalat vase. Masinile de spalat vase sunt extrem de utile si rar intalnite din pacate in bucatariile din Romania. Acum e o ocazie foarte buna pentru cei care nu au inca o masina de spalat vase sa achizitioneze una de Black Friday la pret mai mult decat avantajos.

Reducerea pentru masina de spalat vase incorporabila de la Bosch este de 29%, pretul ajungand pana la 1199 de lei. Masina dispune de capacitatea de a spala pana la 12 seturi de vase simultan, are 5 programe de spalare, face parte din clasa energetica A++ si functia Silence Plus, Info Light si o latime de 60cm. Masina de spalat vase este incorporabila si poate fi integrata cu usurinta in mobilierul de bucatarie. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 Incorporabile – Pachet promotional

Un pachet promotional foarte interesant este disponibil de Black Friday la eMAG. Incorporabilele de la Hansa sunt de foarte buna calitate, iar pachetul care are reducere de 515 cuprinde un cuptor electric de 67l volum, cu functie grill, clasa energetica A, si cu suprafata de inox, alaturi de o plita pe gaz dotata cu 4 arzatoare si aprindere electrica. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 Incorporabile – Bosch

Pachet promotional si pentru doua incorporabile foarte avantajoase. Pachetul cuprinde un cuptor electric cu functie de grill, cu timer si functie de autocuratare catalitica, volum de 67l, face parte din clasa energetica A, dar si o plita ce functioneaza pe gaz, are arzator economic si arazator wok. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 Incorporabile – Plita incorporabila Zanussi

O ultima oferta de produse incorporabile pe care v-o prezentam este cea pentru plita incorporabila de la Zanussi care e de foarte buna calitate. Plita functioneaza pe gaz, are 4 zone de gatit si dispune de aprindere electrica dar si dispozitiv de siguranta. Latimea plitei este de 60cm si suprafata sa este de inox. Oferta poate fi gasita AICI.