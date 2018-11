eMAG Black Friday 2018 – Clasamentul telefoanelor mobile pentru care clientii o iau razna cand

eMAG vine de Black Friday 2018 cu multe promisiuni importante pentru reduceri mari. Cea mai populara categorie de produse este cea a telefoanelor mobile si in acest an se pare ca nu vom fi dezamagiti de preturi.

eMAG va afisa toate ofertele de Black Friday 2018 pe site-ul dedicat evenimentului care poate fi accesat prin URMATORUL LINK.

eMAG este cel mai mare retailer online din Romania si este magazinul care a adus sarbatoarea preturilor de Black Friday si la noi in tara. De-a lungul anilor insa multe magazine s-au alaturat promotiei si bine au facut pentru ca au crescut foarte mult concurenta.

Astfel, cei de la eMAG se vad nevoiti pentru a ramane lideri pe piata sa aduca discounturi tot mai mari. Popularitatea cea mai mare o are categoria telefoanelor mobile. Desi inca nu a inceput Black Friday 2018 la eMAG, noi am facut o scurta trecere in revista a celor mai populare telefoane mobile ale momentului, configuratiile lor si preturile inainte de reduceri.

Va recomandam sa le salvati in listele de cumparaturi eMAG pentru a vedea evolutia preturilor de Black Friday 2018 si pentru a face achizitia cat mai repede, cat mai usor, pana nu se vor epuiza stocurile in dimineata din VInerea Neagra.

eMAG Black Friday 2018 – Samsung Galaxy J4+

Telefonul mobil Samsung Galaxy J4+ este o varianta 2018 a telefonului smart, cu destule imbunatiri si mai ales care poate fi achizitionat cu un buget low cost. Daca mai prindeti de Black Friday 2018 si o reducere mare la eMAG, telefonul chiar isi merita fiecare banut. E cel mai achizitionat telefon, are si functie dual sim pentru doua numere independente, iar memoria este de 32GB, avand si 4G. Toate detaliile pretului de acum de la eMAG le gasiti AICI.

Samsung Galaxy S8 la eMAG de Black Friday 2018

Samsung are mare popularitate in randul clientilor, in acest an, si nu numai la eMAG ci in intreaga lume. Desi au scos destul de repede un model dupa altul, acest lucru nu le-a afectat vanzarile ci din contra, au crescut. Motivul e unul foarte simplu, aparitia modelului S9 pe piata a scazut preturile la S8 vertiginos. Telefonul mobil e unul de ultima generatie chiar daca nu este varful gamei din care face parte. S8 are memorie de 64GB , 4G si cea mai buna calitate a momentului la un pret ce incepe de sub 2.000 de lei. Salveaza oferta pentru Black Friday 2018 de AICI.

Black Friday 2018 vine la eMAG cu reduceri si pentru S9

Samsung Galaxy S9 nu are nevoie de nicio descriere. Este cel mai performant telefon mobil al momentului si pare sa aiba toate ingredientele posibile pentru o reteta a succesului. Pretul a fost la inceput ceva mai piperat, dar avantajul celor de la Samsung este ca sunt mult mai avantajosi fata de cei de la Apple care par sa fie mai exclusivisti. Telefonul S9 are la eMAG un pret bunicel chiar si acum, gasiti varianta cu dual sim, insa cu siguranta de Black Friday 2018 va exista o reducere consistenta. Salvati oferta de AICI.

Telefonul mobil Huawei Mate 20 Lite de la eMAG in oferta de Black Friday 2018

Un alt telefon mobil foarte popular in randul clientilor, insa de aceasta din categoria celor care se pot achizitiona cu pret ceva mai redus, este si modelul Huawei Mate 20 Lite. Telefonul are functia dual sim pentru a administra doua cartele cu numar, in cazul in care aveti numar personal si numar de serviciu, o memorie de 64GB si functie 4G pentru internet la viteze mari. Salvati oferta de la eMAG in lista de cumparaturi de AICI.

Black Friday 2018 – LG G6, un telefon mobil de tinut minte

Ramanem in zona preturilor avantajoase care pot fi cumparate cu un buget mediu, mai ales daca vor avea un discount consistent si de Black Friday 2018, si ajungem la producatorul LG. Cei de la LG nu s-au impus pe piata telefoanelor mobile, avand de luptat cu producatori mai importanti, insa pe nisa telefoanelor mai ieftine si cu configuratii puternice, cu raport calitate pret foarte bun, sunt un concurent puternic. LG G6 a fost cumparat de nenumarati clienti si are reducere de pret chiar si inainte de Black Friday 2018, la eMAG, de aproape 60%. Vedeti oferta completa AICI.

eMAG de Black Friday 2018 va avea oferta si pentru Xiaomi Mi A2

Xiaomi este un brand chinezesc cu putin renume pe piata din Romania. Ei produc o multime de gadgeturi si tehnologie inteligenta, de la tablete, ceasuri inteligente pana la telefoane mobile cu preturi low cost. Unul dintre cele mai puternice telefoane mobile pe care le produc este Xiaomi Mi A2, un telefon mobil ce are configuratie echivalenta cu cele ale marilor producatori: dual sim, 64GB, 4g, functii smart, dar un pret cu mult mai mic. Aruncati o privire peste configuratie si pret AICI.

eMAG – Telefon mobil Apple iPhone X cu reducere de Black Friday 2018

Nu exista niciun dubiu, chiar daca cei mai multi clienti doar se uita la cat mai e pretul unui iPhone, popularitatea si admiratia pentru acest telefon este un reper care da tonul in materie de tehnologie. De Black Friday 2018 ne asteptam de la eMAG sa aiba cel putin un numar restrans de telefone mobile iPhone X cu reducere ceva mai consistenta, asa ca va fi bataie mare pe ele. Salvati oferta cu telefonul mobil pentru a afla cand scade pretul. O gasiti AICI.

Black Friday 2018 – iPhone 7 ar putea fi cea mai buna afacere la eMAG

In ultima oferta pe care v-o prezentam se regaseste renumitul teleonfon mobil iPhone 7, care la fel ca si in cazul lui Samsung Galaxy S8, are marele avantaj ca nu mai e varf de gama si pretul scade vertiginos, insa tehnologia folosita la constructia acestui telefon e foarte actuala. Probabil cea mai buna afacere pe care o veti putea face la Black Friday 2018 este sa stati cu ochii pe oferta eMAG la iPhone 7 pe care il gasiti AICI.