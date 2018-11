eMAG Black Friday 2018 – Ce orase si comune din Romania au facut cele mai multe cumparaturi

eMAG are vanzari record de Black Friday 2018. Ei au dat publicitatii cateva statistici foarte interesante legate de comportamentul clientilor

Statistici foarte interesante au iesit la iveala dupa primele ore de promotie. In top 10 comenzi, pe locul 1 se afla o comanda din Bragadiru, un oras de la marginea Bucurestiului. Comanda a fost in valoare de 32.387 de lei. In schimb, in clasamentul localitatilor cu cele mai multe produse vandute per 1000 de locuitori se afla pe locul 1 comuna Chiajna, o alta localitate din jurul Bucurestiului.

Cele mai vandute produse au fost Televizoarele pana la aceasta ora, s-au vandut peste 28.000 de unitati, dar si laptopurile si telefoanele.

Top 5 comenzi – cele mai mari valori inregistrate pe o comanda:

1 Bragadiru – 32.387 lei

2 Cluj-Napoca 28.124

3 Voluntari – 28.091

4 Tecuci – 26.198

5 Dej – 25.699

Top 5 localitati – Produse vandute per 1000 de locuitori:

1 Chiajna 143

2 Popesti-Leordeni 114

3 Bragadiru 97

4 Floresti 93

5 Otopeni 73

Top categorii de produse care s-au vandut cel mai bine:

1 Televizoare

2 Laptopuri

3 Telefoane

4 Electrocasnice mici

5 Frigidere