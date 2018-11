eMAG Black Friday 2018 – Ce configuratii puternice de desktopuri gasesti printre oferte

eMAG Black Friday 2018 vine cu preturi foarte bune si avantajoase pentru o gama larga de produse care cuprinde si desktopurile cu configuratii puternice care sunt excelente pentru gameri.

eMAG Black Friday 2018 – Ca in fiecare an, categoria de produse desktop este una foarte variata, cu multe preturi bune dar e de multe ori ignorata de clienti pentru ca sunt “furati” de preturile telefoanelor mobile sau ale altor oferte mai interesante. Toate ofertele pot fi gasite AICI.

Pentru pasionatii de gaming insa este cea mai importanta categorie alaturi de cea cu accesorii pentru gaming sau jocuri. De Black Friday 2018 la eMAG sunt o multime de configuratii puternice pe care le-am parcurs si noi, ne-am documentat si va facem un rezumat al celor mai interesante preturi.

eMAG Black Friday 2018 – Sistem desktop Gaming Lenovo Legion

Una dintre cele mai interesante oferte de desktopuri este pentru un sistem de gaming de la Lenovo Legion ce e dotat cu procesor Intel Core i5 8400 cu frecventa de 4GHz, Coffe Lake, 8GB memorie si un spatiu de stocare foarte generos de 1TB. Calculatorul e dotat si cu unitate DVD-RW, placa video nVidia GeForce GTX, 1050 de 4GB. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Sistem Desktop Gaming Serioux

O alta configuratie foarte interesansta este cea pentru sistemul Desktop Gaming Serioux, AMD Ryzen 5 1600X cu frecventa de 3,6Ghz, memorie de 8GB, DDR4, 480 Gb SSD, GTX GDDR5. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Sistem Desktop Gaming Acer Aspire

O alta configuratie foarte puternica este a desktopului Acer ASPIRE, un computer renumit pentru calitatea sa, are o configuratie foarte puternica care e dotata cu procesor Intel Core i7 ce are frecventa de 4.2 Ghz si e construit pe o arhitectura Kaby Lake. Desktopul are placa video nVidia GeForce GTX 1060 3GB. Memoria calculatorului este de 8GB si spatiu de stocare are 1TB, foarte generos. Oferta include o reducere de 25% si poate fi consultata AICI.

eMAG Black Friday 2018 – PC Gaming Asus

Ultima oferta pe care v-o recomandam din aceasta promotie speciala de Black Friday de la eMAG este pentru sistemul desktop PC Gaming Asus. Procesorul acestei configuratii este unul de ultima generatie, Intel Core i7 8700, cu frecventa de pana la 4.6 Ghz, pe o arhitectura Coffe Lake, 16Gb, 1 TB spatiu de stocare, unitate optica dar si o placa video nVidia GeForce GTX de GB. Oferta detaliata o gasiti AICI.