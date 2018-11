eMAG Black Friday 2018 – Ce a aparut pe site-ul magazinului inainte de miezul noptii

Soc! Stupoare! Uimire! Toata lumea a ramas surprinsa de ceea ce a aparut pe site-ul retailerului cu o noapte inainte de Black Friday.

eMAG se pregateste intens pentru ca au mai ramas doar cateva ore pana la inceperea promotiei de Black Friday. Produsele sunt deja ambalate si pregatite pentru livrare, tot ce mai trebuie sunt adresele clientilor. Preturile vor fi scazute masiv, in special pentru stocurile limitate ce se vor publica de dimineata, la prima ora.

eMAG a inchis site-ul inainte de marea promotie de Vineri si a publicat un video de prezentare a noului depozit. Cei de la eMAG au facut anunturi pe parcursul intregii saptamani despre preturile cele mai interesante si ofertele cele mai bune.

Black Friday 2018 va avea loc la eMAG in data de 16 noiembrie 2018 si va fi fara doar si poate cel mai mare eveniment de shopping al anului. Au fost publicate deja o serie dintre preturile ce vor fi afisate in dimineata zilei de vineri si reducerile sunt impresionante.

Black Friday 2018 nu este insa o gaselnita romaneasca si nici una a celor de la eMAG. Acest eveniment denumit si Vinerea Neagra este sarbatorit in Statele Unite in ziua de dupa Ziua Recunostintei si e oficial ziua care deschide sezonul de cumparaturi de Craciun.

Termenul in sine de Black Friday, care e folosit si de eMAG, in Romania, provine din Philadelphia unde insemna Vinerea Neagra a traficului de pe sosele si a blocajelor cauzate de ziua de vineri, de dupa Ziua Recunostintei, o sarbatoare foarte importanta in SUA.

Ziua Recunostintei este intotdeauna a patra joi din noiembrie, astfel ca in SUA Black Friday va fi in acest an vinerea urmatoare. In Romania, cei de la eMAG care au impus sarbatoare pe piata de la noi, au stabilit sa nu se suprapuna peste evenimentul de shopping din strainatate, ci sa organizeze cu o saptamana inainte Black Friday eMAG.

In Romania, Black Friday a inceput in anul 2011 cand cei de la eMAG au adus aceasta sarbatoare a cumparaturilor de peste Ocean. La inceput s-au mai alaturat doar putine magazine online dar si offline evenimentului de shopping initiat de eMAG, insa ulterior numarul magazinelor participante la Black Friday a explodat.

In acest moment, in Romania sunt sute de magazine ce participa in ziua de Vineri la Black Friday cu oferte si reduceri. Popularitatea evenimentului in acesti 8 ani a crescut uimitor de mult, iar eMAG a reusit sa genereze vanzari de 1,14 milioane de produse anul trecut, totalizand o valoare de 360 de milioane de lei, lucru deosebit.