eMAG Black Friday 2018 – Careul de asi al ofertelor de azi! Produsele care chiar merita cumparate

eMAG Black Friday a ajuns aproape la jumatatea promotiei si abia acum ies la iveala diamantele adevarate, asii din maneca. Am gasit patru oferte care au in mod real reduceri importante si sunt produse foarte bune si foarte populare. Merita cumparate.

eMAG Black Friday 2018 – Lista tuturor ofertelor din promotie poate fi consutlata pe site-ul dedicat evenimentului care poate fi accesat AICI.

eMAG Black Friday 2018 a inceput in forta in aceasta dimineata, pe site-ul retailerului fiind prezenti nu mai putin de 400.000 de clienti in acelasi timp. In chiar primul minut de promotie s-au inregistrat o multime de stocuri epuizate.

Dupa ce lucrurile s-au mai linistit, ne-am gandit sa facem o analiza mai realista a ofertelor care au ramas in joc si pe parcursul zilei. Sunt destul oferte interesante de care se poate profita.

Mai simplu, am ales 4 cele mai bune oferte in opinia noastra. Ele sunt alese din categorii diferite, dar cele mai populare in randul clientilor, cum ar fi telefoanele mobile, televizoarele, laptopurile dar si electrocanicele mari. Brandurile le-am ales si pe ele pe spranceana, numai calitate de clasa I.

Sigur ca am luat in considerare si pretul si am incercat sa obtinem un raport calitate-pret ideal, ce sa mai....o mana castigatoare.

eMAG Black Friday – Samsung Galaxy A6+

Primul as din maneca ofertelor, ascuns printre alte sute sau chiar mii de oferte, este pentru un telefon mobil produs de Samsung. Am ales un model care sa impace pe toata lumea. S8 a avut un pret de 1500 de lei la eMAG la inceputul zilei insa s-a epuizat foarte repede, S9 are un pret destul de mare si ne-am gandit sa alegem un bugeti mediu asa ca va recomandam Galaxy A6+ care costa sub 1000 de lei. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday – Laptop Lenovo Idea Pad 130

La capitolul laptopuri am venit tot cu o oferta de cinci stele. Nu va costa nici mult, are si configuratie decenta care sa reziste la cerintele din ziua de astazi. Laptopul Lenovo IdeaPad130 e dotat cu procesor Intel Core i3 ce are o frecventa de 2Ghz si e construit pe arhitectura Skylkae. Ecranul laptopului este de 15.6 inch, are 4GB memorie si 1TB spatiu de stocare. Placa video din dotare este o nVidia GeForce. Pretul cu reducere este AICI.

eMAG Black Friday – Televizor Samsung

Revenim la producatorul Samsung pentru a va prezenta al treilea as din careul nostru. E vorba de un televizor ce le are pe toate: are pret bun de tot, are rezolutie 4K ULTRA HD si alta mai buna nu exista, are ecran de calitate LED cu diagonala de 108cm, iar oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday – Frigider side by Side Heinner

Ultimul as face parte dintre electrocasnice si este un frigider de la Heinner, un brand renumit pentru preturile mici pe care le practica. Frigiderul Heinner este de tip side by side, foarte elegant, are volum de depozitare de 516l, face parte din clasa energetica A+, cu functie Full No Frost si display. Oferta detaliata o gasiti AICI.