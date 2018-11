eMAG Black Friday 2018 – Analiza exhaustiva a tuturor categoriilor de produse. Spre ce investitii sa

eMAG Black Friday 2018 a inceput. Nebunia cumparaturilor a luat start de la primele ore ale diminetii, insa noi am reusit sa facem o analiza pertinenta a tuturor ofertelor.

eMAG Black Friday 2018 – Lista tuturor ofertelor din promotie poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2018 – O tara intreaga a asteptat vineri dimineata la prima ora ofertele, cu sufletul la gura. Si asteptarea nu a fost in zadar. Sunt trei milioane de produse care isi asteapta cumparatorii, iar in primele secunde s-au si epuizat anumite oferte.

Mai jos, gasiti o analiza foarte bine gandita a principalelor categorii de produse si a celor mai importante oferte si preturi pe care le gasiti si carora merita sa le acordati atentie.

eMAG Black Friday 2018 – Telefoane mobile

eMAG Black Friday 2018 a debutat in mare forta pe site-ul retailerului iar ofertele de telefoane mobile s-au epuizat primele. Chiar daca iPhone X si Samsung GALAXY S8 s-au epuizat instant de la punerea la vanzare, inca gasiti multe oferte avantajoase pentru telefoane mobile.

Gasiti o multime de telefoane mobile de la producatori precum Samsung, Nokia, Apple, Huwei, iPhone XS, Asus dar si multe de la Allview, Xperia sau Honor. Pe toate ofertele de telefoane mobile le gasiti AICI.

Pe langa telefoanele mobile, in categoria de gadgeturi mai gasiti si tablete foarte avantoase, wearables, acumulatori externi, smart hone vr si app enabled, incarcatoare si casti, huse, folii si suporti auto.

eMAG Black Friday 2018 – Laptopuri IT , birotica si papetarie

O alta categorie foarte bun si des vizitata de clienti este cea a laptopurilor. O gramada de laptopuri s-au epuizat inca din prima secunda de Black Friday. Gasiti insa destule modele bune.

Printre brandurile de laptopuri de la care gasiti oferte se numara Lenovo, Hp, Asus, Dell dar si Kiano si altele.

Pe langa laptopuri mai gasiti si oferte pentru gaming PC, Desktopuri PC, Monitoare, componente PC, periferice PC, imprimante si scannere, retelistica si software, accesorii de laptopuri, birotica si papetarie. Toate ofertele sunt disponibile accesand URMATORUL LINK.

eMAG BLack Friday 2018 – TELEVIZOARE

Urmatoarea categorie in cadrul popularitatii de pe site-ul eMAG este cea a televizoarelor. De Black Friday s-au epuizat cateva oferte interesante pentru Star Light , dar mai sunt disponibile si multe de la Horizon, LG, Philips, Samsung sau Panasonic. Pe langa televizoare, in aceasta categorie mai gasiti si accesorii tv, audio, hi fi, home and cinema, audio portabile si ebook readere, foto, video si accesorii, gaming, anvelope, electronice auto, accesorii auto, muzica si film. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Electrocasnice

Continuam periplul nostru printre ofertele de Black Friday la eMAG si gasitm categoria electrocasnicelor, o categorie ceva mai ignorata de clienti si nu foarte populara dar care aduce mare parte din reducerile mari ale campaniei.

In aceasta categorie se gasesc aparate frigorifice, masini de spalat rufe dar si uscatoare, incorporabile, masini de spalat vase, aragazuri, cuptoare, microunde, hote, aspiratoare, fiarte si statii de calcat, aparate preparat cafea si bauturi, mixere, roboti si blendere, articole pentru mic dejun si aparate de gatit, electrocanice mici rowenta si Tefal dar si climatizare si incalzire. Brandurile pe care le gasiti sunt Arctic, Beko Indesit, Hotpoint, Samsung, Star Light. Toate ofertele le gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Parfumuri, ingrijire persoanal si cosmetice

O alta categorie de produse foarte interesanta este cea a parfumurilor si produselor de ingrijire personala dar si cosmetice. Aici fac cumparaturi mai mult femeile, insa sunt o multime de oferte si pentru barbati, insa tot femeile stiu sa le aleaga ce sa cumpere.

Epilatoare, aparate de tuns si ras, placi, perii si uscatoare, igiena dentara, aparate medicale, parfumuri atat pentru el cat si pentru ea, produse de ingrijire pentru par, make up, ingrijire ten, ingrijire corp. Brandurile de la care gasesti asemenea produse de buna calitate sunt Philips, Brown, Beurer, Panasonit, Foreo si multe altele. Le gasesti pe toate AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Jucarii si articole pentru copii

La aceasta categorie de produse sunt doua tipuri de cumparaturi pe care le poti face: in primul rand jucarii pentru cei mici, ca tot se apropie in curand sezonul cadourilor, dar si o multime de articole de ingrijire pentru cei mici care sunt destul de costisitoare si e bine venita o reducere consistenta.

Gasiti in categoria de jucarii si articole de copii de la scutece, produse de ingrijire, accesorii hranire si scaune de masa, scaune auto, carucioare, sisteme de purtare, aparate de sanatate si monitorizare, produse pentru camera copilului, jucarii de bebelusi si plusuri, seturi de constructie, jucarii de baieti si de fetem jocuri societate, puzzleuri, carti copii, jucarii de exterior.

eMAG Black Friday 2018 – Mobila, casa si carti

O alta categorie des ignorata de clienti de Black Friday este cea de mobila si produse pentru casa dar si carti. Ofertele sunt multe si cu reduceri foarte mari insa clientii tind sa se arunce spre telefoanele mobile si gadgeturi abia dupa aceea sa realizeze ce au ratat.

Gasiti in categoria de mobila, casa si carti de la moblier de casa la mobilier de birou, detergenti si articole de curatenie, saltele, perne si pilote, lenjerii de pat, paturi si covoare, articole pentru gatit, produse de servirea mesei, mese de calcat, uscatoare si seturi de curatenie, dar si multe carti. Toate ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Fashion si Sport

In categoria de Fashion sunt disponibile foarte multe oferte de ghete si incaltaminte atat pentru barbati cat si pentru femei, reduceri ideale acum in prag de iarna, mai sunt ceasuri, genti, ceasuri si genti de dama, incaltaminte si imbracaminte sport dar si pentru copii plus o multime de aparate fitness si produse pentru sporturi de exterior si interior. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Bricolaj, bagaje, petshop

Categoria de bricolaj, bagaje si petshop cuprinde multe oferte de bricolaj electric, gradinarit, sanitare, echipamente electrice, unelte si depozitare, iluminat si electrice, bagaje, hrana petshop, accesorii petshop. Le vedeti pe toate AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Produse surpriza

O categorie de produse surpriza se gaseste pe eMAG de Black Friday si vine cu ofete la care nu te-ai fi gandit vreodata. De la produse de telefonie mobila, turism in Romania dar si turism in jurul lumii, sanatate si relaxare, si frumusete, aur, monede, bijuterii, ceasuri de lux si arta, antichitati, rochii de mireasa, muzica, sport, divertisment, kids fun, experimente inedite, auto si moto. Convinge-te si tu de oferte AICI.