eMAG Black Friday 2017. Imagini impresionante cu depozitul retailerului inainte Vinerea Neagra VIDEO

eMAG Black Friday 2017 - Imagini absolut impresionante din depozitul celui mai mare retailer online din Romania, chiar inainte de promotia de Black Friday. Investitia masiva a crescut capacitatea de sortare si livrare a depozitului eMAG, astfel ca cei care vor face cumparaturi de Black Friday pot avea siguranta ca le vor fi distribuite in timp util.

eMAG Black Friday 2017 - Poti accesa ofertele de Black Friday prin LINKUL URMATOR.

eMAG Black Friday 2017 - Mai jos avem cateva imagini care va vor impresiona garantat. Noul depozit imbunatatit al celor de la eMAG are capacitate uriasa, lucru care se vede foarte clar si din imagini.

eMAG Black Friday 2017 - Cei de la eMAG au nevoie ca in fiecare an sa se extinda pentru ca si Black Friday evolueaza in fiecare an si numarul comenzilor creste considerabil. Dupa o investitie de 10 milioane de euro, cei de la eMAG se pot lauda cu cea mai mare si puternica banda de sortare din intreaga tara. Ei au capacitatea de a livra peste 200.000 de produse intr-o singura zi, iar pentru depozitarea pachetelor este folosit un spatiu de peste 125.000 de metri patrati.

Mai jos, v-am pregatit cateva dintre produsele eMAG care se vor putea comercializa de Black Friday si preturile lor la promotie.

eMAG Black Friday 2017 – Televizor OLED Smart LG

Daca planuiati sa va cumparati un televizor foarte, foarte performant si care sa impresioneze, acest model de la LG este pana acum clar cel mai avantajos pe care il gasiti in ofertele de Black Friday. Televizorul are toate functiile smart disponibile, poate fi conectat la internet, are o diagonala de 139cm si reda imagini impecabile la o rezolutie Full HD. Pretul sau dupa reducere este de 4.499 lei. Puteti vedea pretul initial accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2017 – Statie de calcat Tefal

Trecem la categoria de produse electrocasnice si gasim o oferta care cu siguranta se va epuiza rapid maine la prima ora. De Black Friday gasiti la eMAG o statie de calcat fara boiler de la Tefal Liberty ce e dotata cu talpa Easyglidnig, are setare speciala pentru temperatura, oprire automata si functie ECO, dar si multe alte facilitati. O asemenea statie de calcat profesionala va costa maine la prima ora doar 199 de lei. Pretul initial poate fi vazut accesand LINKUL URMATOR.

eMAG Black Friday 2017 – Robot de bucatarie Bosch

Multe dintre ofertele de Black Friday din acest an par sa ne indemne sa mancam tot mai sanatos si sa ducem o viata cat mai buna. Este si cazul ofertei excelente de la eMAG pentru robotul de bucatarie Bosch care are o putere de 800W, un bl de 1.25l, e dotat si cu blender de 1.25l, storcator si are 2 viteze. Acest robot de bucatarie complex de la Bosch poate fi achizitionat de la eMAG de Black Friday cu doar 199 de lei. Pretul inainte de promotie poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday 2017 – Aspirator fara sac Samsung

Produsele Samsung sunt renumite pentru calitatea si durabilitatea lor, fiind vorba de un brand care s-a impus pe piata locala si internationala de electronice si electrocasnice. Aspiratorul cu sac de la Samsung este unul de cea mai inalta calitate, are un rezervor pentru praf de 2.5l volum, putere de 750W si e dotat cu un tub telescopic care va permite sa aspirati cu usurinta fiecare coltisor al locuintei. Aspiratorul Samsung are accesorii 2 in 1 si are culoarea rosie. Pretul sau la Black Friday 2017 va fi de doar 199 de lei. Pretul inainte de reducerea uriasa poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday 2017 – Cuptor incorporabil Hansa

Ramanem in zona electrocasnicelor si descoperim o oferta demna de un record: pachet promotional cu un cuptor incorporabil de la Hansa care este electric cu volum de 67l, display, grill, face parte din clasa energetica A, dar si o plita incorporabila de la Hansa care functioneaza pe gaz si are 4 arzatoare si aprindere electrica. Ambele au un strat de inox la suprafata care le face foarte usor de curatat. Pachetul promotional cu ambele incorporabile va costa doar 699 de lei, iar pretul inainte de reduceri poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday 2017 – Telefon mobil Lenovo Vibe K5 Plus

O ultima oferta pe care v-o mai dezvaluim din catalogul eMAG de Black Friday 2017 este cea pentru telefonul mobil de la Lenovo Vibe k5 plus care are capacitatea de a administra doua cartele SIM deodata, are un spatiu de stocare de 16 GB pe care pot fi salvate atat fotografii, muzica, aplicatii si jocuri. In plus, telefonul este dotat cu tehnologia 4G pentru internet de mare viteza. Pretul telefonului la Black Friday 2017 este de doar 399 de lei, iar pretul inainte de promotie il puteti vedea AICI.

eMAG Black Friday 2017 – Telefon mobil Samsung Galaxy S7

De-a lungul timpului am prezentat de nenumarate ori oferte speciale pentru Samsung Galaxy S7, dar si pentru celelalte telefoane mobile din gama Galaxy. Se pare ca de Black Friday 2017 avem parte de o surpriza care depaseste cu mult asteptarile si reducerile din promotiile precedente. Este vorba de un pret de doar 1.499 de lei pentru telefonul Samsung Galaxy S7 care este de foarte buna calitate si unul dintre cele mai vandute. Telefonul are memorie de 32GB, functie 4G si beneficiaza de o garantie inclusa de 24 de luni. Pretul sau este mult scazut, puteti vedea cat costa cu cateva ore inainte de Black Friday 2017 accesand URMATORUL LINK.

Black Friday – Combina frigorifica Arctic

O alta categorie ce a beneficiat de multe reduceri la eMAG de-a lungul ultimului an este cea a frigiderelor. De aceasta data vorbim despre un frigider romanesc, produs de catre cei de la Arctic, de cea mai buna calitate. Combina frigorifica Arctic are un volum de depozitare pentru alimente de 262l, inaltime de 170cm si e dotat cu doua usi. Consumul sau este unul scazut, avand clasa energetica A+. Frigiderul va costa doar 599 de lei, in conditiile in care pretul sau acum poate fi vazut accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2017 – Detergent Ariel Pods 3 in 1

Poate nu va ganditi chiar de Black Friday 2017 sa achizitionati detergent, insa va spunem noi sa va ganditi de doua ori inainte de a trece peste aceasta oferta. Pachetul promotional pentru detergent capsule Ariel Pods 2 in 1 contine 3x39 capsule la un pret de doar 89 de lei. Pretul detergentului inainte de reducere poate fi gasit LA URMATORUL LINK. Nu-i asa ca va da de gandit?

Black Friday – Consola Microsoft Xbox One Slim

Continuam sa ne uimim de ofertele foarte bune pe care le vedem in doar cele 10 anuntate inainte de eMAG. Pentru pasionatii de jocuri consola Microsoft Xbox One Slim cu spatiu de stocare de 500GB, modelul White, este o adevarata atractie daca le spunem ca pretul de Black Friday va fi de...599 de lei. Nu va impresioneaza? Aruncati o privire peste pretul dinainte de reduceri LA URMATOAREA ADRESA.

eMAG Black Friday 2017 – Acumulator extern

O alta surpriza foarte placuta este pretul excelent pentru acumulatorul extern A+ de 10.000Ah ce are conectivitate USB si MicroUSB. Acumulatorul are un grad extins de universalitate, creat special pentru a incarca orice telefon sau tableta. El are in componenta celule Li Ion si dimensiunile ii sunt mult reduse, oferind un plus de portabilitate. Pretul de Black Friday 2017 va fi de doar 39 de lei, in conditiile in care inainte de reducere AVETI PRETUL AICI.

Black Friday – Televizor LED Nei

Despre televizoare, cei de la eMAG nu au vrut sa dezvaluie prea multe dar ne-au dat o informatie importanta. Un televizor cu 81 de cm diagonala si rezolutie HD produs de NEI ajunge sa coste sub 400 de lei dupa ce se activeaza promotiile de Black Friday. Oferta depaseste cu mult o reducere de 50% - Va puteti convinge chiar voi vazand pretul inainte de reducere AICI.

eMAG Black Friday 2017 – Tigaie Wok

E timpul sa ne apucam de mancat sanatos. Daca pana acum gaseam diferite scuze, acum avem la pret de nimic o tigaie wok de la Tefal Only Cook de cea mai buna calitate in care se pot face legume sanatoase si gustoase. Tigaia este dotata cu thermo spot si are 28 cm. Este foarte usor de curatat si are invelis interior si exterior antiaderent. Pretul ei de Black Friday va fi de 49 de lei, iar inainte de marea reducere tigaia costa...VEZI PRETUL AICI.

Black Friday – Laptop Lenovo IdeaPad

Tehnologia e mereu scumpa, dar un asemenea laptop precum cel pe care urmeaza sa vi-l prezentam, nu o sa il gasiti niciodata mai ieftin. Laptopul e de cea mai buna calitate, de la Lenovo, un model din gama IdeaPad cu procesor Intel Celeron de pana la 2.48 Ghz. Display-ul este unul elegant si generos de 15.6 inch, 2 GB memorie si un spatiu de stocare de 500GB. Placa video e si ea una buna de la Intel HD Graphics 400. Acest laptop va costa de Black Friday doar 499 de lei la eMAG, iar inainte de promotie are pretul pe care il gasiti accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2017 – Aparat de gatit cu aburi Philips

Vorbeam si mai devreme despre gatitul sanatos si se pare ca de Black Friday 2017 toate ofertele ne indeamna spre un stil de viata cat mai bun. Aparatul de gatit cu aburi si blender de la Philips ne permite sa gatim alimentele in cel mai sanatos mod cu putinta si sa facem atat piureuri cat si diferite smoothiuri extrem de sanatoase si rapide. Aparatul e unul de cea mai inalta calitate si costa doar 349 de lei la oferta de Black Friday 2017 de la eMAG, iar inainte de reducere il gasiti la pretul AFISATI AICI.

Black Friday – Anvelopa de iarna

Dupa cum stiti, se anunta racirea accelerata a vremii si scaderea brusca a temperaturilor in toata tara asa ca este timpul sa punem anvelopele de iarna. In cele mai multe magazine preturile acestor anvelope a crescut pentru ca cei care le comercializeaza sa scoata un profit mai mare. De Black Friday 2017 insa avem mare noroc si la eMAG gasim anvelopa la doar 100 de lei. Toate detaliile si pretul dinainte de Black Friday pot fi gasite accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2017 - Boxă portabilă JBL Charge 3

Boxa portabila JBL Charge 3, 6000 mAh JBL Charge 3 JBL Charge 3 este un dispozitiv de ultima generatie ce incorporeaza o boxa Bluetooth cu sunet puternic si un powerbank in aceeasi incinta. Poate fi folosita in orice mediu, datorita design-ului rezistent la apa, materialului durabil si constructieie sale robuste. Acumulatorul integrat de 6000 mAh ofera pana la 20 de ore de redare audio si poate incarca smartphone-uri sau tablete prin iesirea USB. Conectivitate Bluetooth - Permite redarea audio la distanta de la un alt dispozitiv Bluetooth. Microfon integrat - Microfonul integrat permite preluarea apelurilor de intrare. Difuzoare de bass - Incinta boxei acapareaza frecvente joase astfel incat puteti observa puterea bass-ului din exterior. Acumulator reincarcabil - Boxa contine un acumulator incorporat pentru o portabilitate ridicata si timp extins de redare.

Boxa va costa 499 de lei de Black Friday, iar pretul inainte de reducere este cel pe care il puteti vedea AICI.