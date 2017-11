eMAG Black Friday 2017. Faci o afacere excelenta daca iti iei masina de spalat acum. Uite ce preturi

eMAG Black Friday 2017 a venit cu preturi bune pentru multe categorii de produse, printre care si masinile de spalat rufe. Ofertele beneficiaza de discounturi semnificative si stocurile inca nu s-au epuizat.

eMAG Black Friday 2017 - Ofertele de masini de spalat rufe pot fi consultate AICI.

eMAG Black Friday 2017 Masini de spalat rufe – Arctic

Primul model de masina de spalat rufe pe care vi-l recomandam este unul produs in Romania, de catre Arctic, un brand cu traditie. Este cea mai ieftina masina de spalat rufe pe care o gasiti pe piata, are o capacitate de 5kg, 1000 rpm si face parte din clasa energetica A+. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2017 Masini de spalat rufe – Whirlpool

Reducere de 34% si pentru masina de spalat rufe de la Whirlpool. Acer brand s-a impus pe piata electrocasnicelor de foarte multa vreme, ofera o garantie a produselor sale, un motiv in plus de a achizitiona aceasta masina de spalat rufe. Masina are 5kg capacitate de incarcare a cuvei, 1000 rpm si face parte din clasa energetica A+. Latimea ei este standard de 60cm. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2017 Masini de spalat rufe – Myria

Desi este o masina de spalat rufe produsa de un brand mai putin cunoscut, beneficiaza de o reducere foarte buna de pret si foloseste tehnologie excelenta. Consumul de electricitate, apa si detergent este redus, avand clasa energetica A+, capacitatea de incarcare de 5kg rufe murdare si 800 rpm. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2017 Masini de spalat rufe – LDK

Un alt brand mai putin cunoscut la noi in tara este LDk, care insa produce electrocasnice si masini de spalat rufe la preturi foarte avantajoase si de buna calitate. Capacitatea acestei masini este de 5kg, are o functie de spalare rapida cu un program de doar 15 minute, 800 rpm si face parte din clasa energetica A+. Oferta completa poate fi studiata AICI.

eMAG Black Friday 2017 Masini de spalat rufe – Star Light

Star Light este un producator renumit pentru preturile foarte mici pe care le practica, insa nu face rabat nici la calitate. Masina de spalat rufe Star Light are o reducere de 22% de la eMAG in aceasta perioada si o capacitate de incarcare de pana la 5kg. Masina face parte din clasa energetica A+ si are o forta de centrifugare de 800 rotatii pe minut. Pretul masinii poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday 2017 Masini de spalat rufe – SLIM Arctic

Incheiem topul nostru tot cu un produs fabricat in Romania. Este vorba despre masina de spalat rufe de la Arctic, model SLIM, adica ce are dimensiuni mult reduse pentru a ocupa mai putin spatiu in baie sau bucatarie. Masina are capacitate de incarcare de 5kg rufe murdare, 800 rpm si face parte din clasa energetica A+. Pretul masinii, cu reducere de 27% de la eMAG, poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday 2017 – Masina de spalat Star Light

Cei dela Star Light sunt renumiti pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica pentru masinile de spalat rufe dar si pentru alte electronice si electrocasnice pe care le produc. Este si cazul acestui model de masina de spalat de la Star Light care beneficiaza si de o reducere consistenta de la eMAG. Masina e dotata cu display LED pe care afiseaza programele si durata lor, face parte din clasa energetica A+++, are 1200 rotatii pe minut la centrifugare si o capacitate de incarcare a cuvei de pana la 7kg. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2017 – Indesit

Indesit este un brand de incredere, cu mare vechime in producerea de electrocasnice mari si mai ales masini de spalat rufe, fapt ce va asigura o calitate a acestei masini de spalat rufe, plus o garantie de 24 de luni de la eMAG. Masina Indesit are 6kg capacitate de incarcare, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday 2017 – Masina de spalat rufe Arctic

Iata ca ajungem si la o masina de spalat rufe produsa chiar in Romania, una dintre masinile care beneficiaza de unul dintre cele mai mari discounturi de la eMAG: 29% reducere de pret. Masina face parte din clasa energetica A+++, are o latime de 60cm, capacitate de incarcare impresionanta de pana la7kg si 1200 RPM. Oferta pentru aceasta masina de spalat rufe poate fi consultata AICI.

eMAG Black Friday 2017 – Masina de spalat Dewoo

Ultimul model de masina de spalat rufe pe care vi-l prezentam este de la Daewoo, masina se gaseste in stoc limitat la eMAG si are o reducere de pret de 16%. Aceasta masina de spalat rufe are capacitate de incarcare a cuvei de 7kg, 1000 rotatii pe minut si face parte din clasa energetica A+++. Toate detaliile le gasiti AICI.