eMAG Black Friday 2017 – Cel mai complet ghid din tot online-ul! Am aflat toata oferta

eMAG Black Friday 2017 – Daca esti vanator de reduceri, sigur te-ai trezit cu multe ore inainte ca eMAG sa dea startul promotiei. Noi te rasplatim cu toate informatiile si preturile de care vei avea parte in dimineata de Vineri.

eMAG Black Friday 2017 – Toate ofertele din promotia de Black Friday pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2017 – Promotia va incepe de dimineata, insa noi am aflat chiar din seara zilei de joi care sunt principalele oferte. Avem toate preturile si toate produsele care se regasesc la reducere.

Te sfatuim sa studiezi cu atentie ofertele iar cand se da startul promotiei nu ezita si apasa butonul de CUMPARA pentru ca ofertele bune se epuizeaza extrem de repede.

eMAG Black Friday 2017 – Telefoane mobile

In categoria de telefoane mobile avem o multime de modele cu preturi foarte bune:

Telefonul Samsung Galaxy S7 cu spatiu de stocare de 32GB si functie 4G, reducere de 25%. Pretul poate fi gasit AICI.

Apple Iphone 7 cu memorie de 32GB si 4G, modelul Jet Black, are si el o reducere de 17%. Oferta completa poate fi consultata AICI.

Samsung Galaxy S8 Plus cu marginile rotunjite, o memorie de 64GB, are discount de Black Friday de 15%. Gasiti pretul AICI.

Telefonul mobil Huawei P10 Lite are capacitatea de a administra doua cartele SIM si e dotat cu spatiu de stocare de 32GB. Pretul sau e redus la eMAG cu 30% si poate fi gasit AICI.

Revenim la telefoanele Apple pentru modelul iPhone 7, cel cu memorie de 128GB ce are discount de 14%. Ofertele pentru el se gasesc AICI.

Lenovo Vibe K5 Plus e un telefon mobil cu Dual SIM, 16GB si care redus la jumatate costa doar 399 de lei. Oferta o gasiti AICI.

Samsung Galaxy A3 este un alt telefon excelent cu reducere mare de la eMAG de Black Friday. El costa doar 899 de lei. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

Lenovo Vibe S1 Lite e si el un telefon cu Dual SIM si are spatiu de stocare de 16GB, dar si functie 4G. Pretul sau cu 31% reducere ajunge la 529 de lei. Oferta o gasiti AICI.

Huawei P9 Dual Sim, 32GB, Titanium Grey – reducere de 16%, pret 1299 lei. Oferta poate fi gasita AICI.

Telefon Allview X4 Soul Lite cu dual sim si dual camera la doar 879 de lei. Oferta este AICI.

Huawei P10 dual sim, modelul Graphite Black, reducere de 22% ce poate fi gasita AICI.

Samsung Galaxy A5, modelul 2017 cu memorie de 32GB, reducere de 10%. Oferta este AICI.

Telefonul Allview P5 Lite, produs in Romania, cu functie Dual SIM si spatiu de stocare 8GB are reducere de 17%. Pretul este AICI.

eMAG Black Friday 2017 – Televizoare

Televizoarele au si ele preturi excelente si va vom prezenta cateva chiar uimitoare. Cu un buget de sub 400 de lei poti cumpara de Black Friday 2017 de la eMAG televizor cu diagonala de peste 80cm. Este de-a dreptul impresionant. Iata, mai jos, care sunt principalele oferte de televizoare:

Televizor LED Nei, diagonala 81cm – 400 de lei – Oferta este AICI.

OLED Smart LG cu diagonala de 139cm si rezolutie FULL HD – redus cu 50%. Pretul il gasiti AICI.

Televizor Samsung cu display curbat de tip LED si cu toate functiile smart incluse, diagonala de 138cm si rezolutie 4K ULTRA HD la doar 2199 lei. Oferta o gasiti AICI.

Televizor LED SMart LEG, 108 cm, 4k ultra hd, reducere 17% - Oferta completa AICI.

Televizor LED Smart Horizon 61cm diagonala, HD – pretul este de 499 de lei, oferta o gasiti AICI.

Samsung LED de 80cm HD la 799 de lei. Gasiti oferta AICI.

Televizor LED Smart LG cu diagonala de 80cm, Full HD – pretul cu 15% reducere poate fi gasit AICI.

Televizor LED Horizon de 108cm cu rezolutie 4K – Pretul cu reducere de 47% ajunge la 1.199 lei si poate fi gasit AICI.

LED Smart Samsung de 100cm diagonala si rezolutie 4K ULTRA HD. Oferta speciala o gasiti AICI.

Televizor Smart Philips de 126cm, 4K ULTRA HD – 1.999 lei Gasiti la URMATORUL LINK.

LED Smart Samsung cu diagonala de 123cm si rezolutie 4K ULTRA HD – Pretul cu 22% reducere poate fi gasit AICI.

LED Android Smart Sony Bravia cu diagonala de 138cm si 15% reducere poate fi gasit AICI.

Televizor QLED Smart Samsung de 138cm si rezolutie 4K ULTRA HD cu reducere de 31% poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday 2017 - Laptopuri

eMAG Black Friday 2017 aduce reduceri mari si la laptopurile din oferta celui mai mare retailer online. Am aruncat o privire peste principalele modele de laptopuri puse spre vanzare si am ramas uimiti de multe dintre ofertele disponibile de Black Friday. Este cu siguranta momentul ideal sa faceti o achizitie in aceasta zona. Investitia chiar o sa merite pentru ca sunt disponibile configuratii foarte puternice si aveti parte de un raport calitate/pret imbatabil.

Laptop Lenovo IdeaPad – procesor Intel Celeron de 2.48Ghz, 15.6 inch display, 2 GB memorie si spatiu de stocare de 500gb. Pret redus cu 50%, costa doar 499 de lei si poate fi gasit AICI.

Laptop 2 in 1 Kiano Intelect x3 HD cu procesor Intel Atom de 1.92 Ghz, 10.1 inch display IPS HD, 2GB, 32GB eMMC, Intel HD Graphics. Pretul redus cu 28% poate fi gasit AICI.

Asus cu Intel Quad Core Celeron de 2.2Ghz, ecran de 15.6 inch, 4GB memorie si spatiu de stocare de 500GB. Reducere de 35% si costa doar 899 de lei, oferta disponibila AICI.

Laptop Lenovo IdeaPad cu procesor Intel Celeron de 2.48Ghz, 15.6inch, 4GB si 500 GB spatiu de stocare, iar placa video Intel HD Graphics. Oferta cu 33% reducere o gasiti AICI.

Acer Aspire cu AMD Dual COre de 3 Ghz, 15.6 inch display Full HD, 4GB si 1TB, sistem de operare Linux. Pretul poate fi gasit AICI.

Laptopul Lenovo IdeaPad 320 cu proceor Intel Core i3 de 2.7Ghz pe arhitectura Kaby Lake, ecran 15.6 inch si memorie de 2TB. Pretul cu reducere de 26% poate fi gasit AICI.

Asus cu procesor Intel Core i5 de 2.5 Ghz, Kaby Lake, FULL HD, 128GB SSD. Oferta cu 24% reducere ce ajunge sa coste doar 1899 lei. Oferta este AICI.