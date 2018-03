eMAG Best Deals electrocasnice mari – 5 oferte de 5 stele

eMAG are promotia Stock Busters in plina desfasurare pe site. Noi am facut repede o scurta analiza despre care sunt cele mai importante electrocasnice mari pe care le poti cumpara avantajos, acum.

eMAG – Lista best deals a electrocasnicelor mari poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a dat startul chiar astazi unei promotii ce va tine 3 zile si 3 nopti si va reduce preturile a 50.000 de articole, multe dintre ele chiar si cu 50%. Ofertele sunt foarte bune, iar noi va recomandam o scurta analiza pentru preturile best deals ale electrocasnicelor mari. Aveti mai jos 5 oferte demne de luat in calcul.

eMAG – Combina frigorifica Arctic

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru o combina frigorifica de la Arctic. Aceasta combina e una minimalista, simpla, cu doua compartimente incapatoare. Volumul de depozitare pentru alimente este de 295l, face parte din clasa energetica A+ si are o ingaltime de 185cm. Oferta include un discount spectaculos de 44% si poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat vase Whirlpool

Masinile de spalat vase devin din ce in ce mai populare si in Romania si e normal sa se intample asta. Poti salva o multime de timp si energie daca utilizezi o masina de spalat vase. Noi va recomandam o masina precum cea de la Whirlpool care e si incorporabila in mobilierul de bucatarie, astfel ca salveaza si spatiu in locuinta. Masina are functie 6th sense, poate spala 10 seturi simultan si are 7 programe. In plus, e dotata cu display LED, face parte din clasa energetica A++ si e un model SLIM cu latime de doar 45cm. Oferta detaliata si cu discount de 40% poate fi gasita AICI.

eMAG – Aragaz Beko

Oferta excelenta pentru un aragaz performant de la Beko. Producatorul e unul renumit si de mare incredere care ofera si o garantie pe masura de 5 ani. Aragazul e dotat cu 4 arzatoare ce functioneaza pe gaz, are aprindere electrica si functie Clean Zone, reglare a presiunii gazului natural si un exterior din inox. care se curata cu multa usurinta. Latimea aragazului e de 60cm si oferta include un discount eMAG de 32% pe care il gasiti AICI.

eMAG – Aparat de aer conditionat Star Light

Va ganditi ca e prea devreme sa achizitionati un aparat de aer conditionat? Mai bine va ganditi de doua ori pentru ca noi avem argumentele care va pot convinge sa-l cumparati acum. In primul rand, aparatul de aer conditionat are un pret mult mai mic si promotiile sunt mai bune in perioada rece. In al doilea rand, aparatul de aer conditionat poate sa ajute si la incalzirea locuintei nu doar la racorirea ei. Iar in al treilea rand, oferta pentru aparatul de la Star Light e imbatabila, un aparat de tip Inverter de 12000BTU ce face parte din clasa energetica A++, are display, control wifi si kit de instalare inclus. Oferta cu 32% discount de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Whirlpool

Ultima oferta de tip BEST DEALS pe care v-o recomandam din promotia Stock Busters de la eMAG este cea pentru masina de spalat rufe de la Whirlpool. Aceasta masina de spalat rufe are un consum scazut de electricitate si nu incarca factura, facand parte din clasa energetica A++. Masina are functia speciala Sense Colours, capacitate de umplere a cuvei de pana la 6kg rufe murdare si o forta de centrifugare de 1200 rotatii pe minut. Toate detaliile si mai ales pretul eMAG cu 37% le gasiti AICI.