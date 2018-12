eMAG baga in sperieti pe toata lumea cu anuntul asta: „Facem cinste!”. Cati ani implineste magazinul

eMAG implineste 17 ani de functionare in Romania si face cinste cu peste 10.000.000 de lei reducere. Am pregatit si noi un ghid complet de cumparaturi.

eMAG – Lista tuturor ofertelor din promotia aniversara poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a facut un anunt spectaculos. E vorba de o promotie comparabila cu cea de Black Friday. Magazinul de cumparaturi online implineste nu mai putin de 17 ani de existenta pe piata din Romania, timp in care a introdus cea mai populara sarbatoare de cumparaturi Black Friday, dar s-a si extins foarte mult, deschizand noi puncte de desfacere in tara si un depozit nou chiar in acest an.

eMAG ne ofera si cateva sfaturi esentiale in privinta sarbatorii care urmeaza. Sunt pregatite de ziua eMAG invitatii la o super petrecere a cumparaturilor, cu extra reduceri de 10.000.000 de lei in total.

eMAG – Ghid de cumparaturi

1 Pregatirea listei de cumparaturi – La fel ca si de Black Friday, eMAG ne sfatuieste sa ne pregatim lista de cumparaturi cat mai bine, produsele favorite pot fi salvate in lista printr-o simpla atingere sau click. Afla insa si ce isi doresc cei dragi si ofera-le cele mai potrivite cadouri in aceasta perioada. Adaugi produsele in lista de favorite si le comanzi simplu si rapid.

2 Conecteaza-te la oferte – Mai exact, conecteaza-te in contul tau de client de pe eMAG. Este foarte simplu, daca ai un cont deja folosesti userul si parola alese, sau te poti loga mai simplu cu contul de facebook. Permite notificarile si vei fi anuntat in cel mai scurt timp cand incepe promotia.

Instaleaza aplicatia, activeaza notificarile si comanda de oriunde te-ai afla. Completeaza adresa de livrare in contul tau de client, apoi esti gata sa te bucuri de reducerile de 10.000.000 de lei.

3 Salveaza cardul in contul eMAG – Salveaza datele cardului tau bancar daca nu ai facut-o deja, in contul de client eMAG, in rubrica Cardurile mele. Vei putea comanda si mai repede produsele dorite, in deplina siguranta. Sigur, daca insa preferi sa platesti numerar, poti alege aceasta optiune de plata la finalul comenzii.

4 Foloseste codul aniversar! – Marti, 4 decembrie vei avea si oferte grozave si extra reduceri prin codul eMAG17ani. Contorul iti va arata cat mai este pana se termina promotiile, asa ca nu ezita sa profiti de ofertele zilei.

5 Sarbatoreste toata ziua cu eMAG – Continua cumparaturile! De ziua eMAG se da cea mai mare petrecere cu extra reduceri si sunteti invitati sa cumparati de toate pentru toti.