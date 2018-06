eMAG - Bac 2018 Subiecte Romana – Ce telefon mobil meriti in functie de nota la Romana

eMAG – Bac 2018 Subiecte Romana – Azi a inceput prima proba scrisa de la Bacalureat 2018. Elevii au avut subiecte de nivel mediu de rezolvat, iar de curand au fost publicate si baremele de corectare.

eMAG – Bac 2018 Subiecte Romana – Toate telefoanele mobile potrivite pentru absolventii claselor a 12-a le gasiti listate accesand LINKUL URMATOR.

eMAG – Bac 2018 Subiecte Romana – S-a termina prima proba scrisa de la Bac din acest an si tocmai au fost afisate si baremele de corectare. Te poti evalua singur si poti afla cam ce nota vei obtine. In functie de cat de bun ai fost si cat de mult ai invatat, iti recomandam si noi un telefon mobil pe care ai putea sa-l meriti dupa afisarea notelor.

eMAG – Bac 2018 SUBIECTE Romana – Nota 10

Cum era si de asteptat, pentru elevii de nota 10 recomandam si telefoane mobile de nota, care necesita o investitie destul de mare dar pana la urma nota 10 merita rasplata pe masura. Noi recomandam telefonul mobil Apple iPhone X care e ravnit de toata lumea, e si de foarte buna calitate, are memorie de 64GB, functie 4G pentru a avea internet de mare viteza oriunde. Un de mai pui ca la eMAG telefonul are si garantie de 24 de luni. reducere consistenta de pret si livrare rapida. Oferta o gasesti AICI.

eMAG – Bac 2018 Subiecte Romana – Telefon pentru nota 9

Desi e un telefon de nota 10, se numeste Samsung Galay S9, asa ca ne-am gandit ca ar fi potrivit si s-ar „asorta” cu elevii care obtin nota 9 la proba de romana. Pana la urma, nota 9 este una foarte buna care se obtine cu multa truda. La fel si telefonul de la Samsung e unul foarte bun, cu reducere mare de pret, care poate fi luat in rate fara dobanda si vine si cu un cadou surpriza. Toate detaliile ofertei le gasiti la eMAG AICI.

eMAG – Bac 2018 Subiecte Romana – Huawei P20 pentru nota 8

Mai scadem putin din pretul telefonului dar si din nota obtinuta la bac si ajungem la Huawei P20 Lite. Un telefon mobil foarte bun, cu pret mult sub cele doua prezentate anterior, dar cu tehnologie aproape la fel de performanta. Telefonul are si functie Dual SIM, 64GB si 4G. Oferta completa de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Bac 2018 Subiecte Romana – Asus Zen Fone 4 Selfie Pro pentru nota 7

Ajungem deja la note ceva mai mici, dar inca acceptabile, pana la urma in ziua de azi bac-ul nu se ia asa usor. Recomandam pentru nota 7 un telefon mobil Asus ZenFone 4 Selfie Pro ce are dual sim, 64GB memorie si functie 4G. Oferta include si un cadou selfie stick, asa ca o sa ai parte de multe selfie-uri, dar nu cu tabelul de note de la sfarsitul bac-ului. Cu nota 7 nu poti chiar sa te mandresti. Oferta are reducere de 26% si e foarte avantajoasa, o gasiti pe site-ul eMAG AICI.

eMAG – Bac 2018 Subiecte Romana – Nota 6, de trecere

Nota 6 este una de trecere. Pentru a absolvi bacalaureatul ai nevoie de media 6 la toate materiile, asa ca daca ai inceput cu 6 la Romana, trebuie sa tragi tare la matematica. Pentru ca meritele unui elev de nota 6 nu sunt chiar atat de mari, am ales si noi un telefon mobil decent, dar nu exagerat de apreciat, plus ca e foarte ieftin, avand reducere eMAG de 52%. Telefonul are dual sim, memorie de 16GB si functie 4G. Toate detaliile pentru Lenovo Vibe S1 Lite pe site-ul eMAG le gasiti AICI.

eMAG – Bac 2018 Subiecte Romana – Nota 5

Conditiile ca sa treci bac-ul sunt sa iei minimum nota 5 la toate materiile si media generala 6. Pentru cei care au luat 5 la Romana, le uram mult noroc pentru a obtine cel putin 7 la restul materiilor pentru a compensa. Pentru ei e de ajuns un telefon mobil Alcate 1016, rezistent, foarte ieftin, iti faci treaba cu el, insa e lipsit de inteligenta tehnologiei moderne. Toate detaliile si pretul eMAG cu reducere de 18% sunt AICI.