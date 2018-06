eMAG - Bac 2018 Subiecte Matematica - Ce telefon mobil meriti in functie de nota la Romana

eMAG – Bac 2018 Subiecte Matematica – Azi a inceput a doua proba scrisa de la Bacalureat 2018. Elevii au avut subiecte de nivel mediu de rezolvat, iar de curand au fost publicate si baremele de corectare.

eMAG – Bac 2018 Subiecte Matematica – Toate telefoanele mobile potrivite pentru absolventii claselor a 12-a le gasiti listate accesand LINKUL URMATOR.

eMAG – Bac 2018 Subiecte Matematica – S-a termina prima proba scrisa de la Bac din acest an si tocmai au fost afisate si baremele de corectare. Te poti evalua singur si poti afla cam ce nota vei obtine. In functie de cat de bun ai fost si cat de mult ai invatat, iti recomandam si noi un telefon mobil pe care ai putea sa-l meriti dupa afisarea notelor.

eMAG – Bac 2018 SUBIECTE Matematica – Nota 10

Cum era si de asteptat, pentru elevii de nota 10 recomandam si telefoane mobile de nota, care necesita o investitie destul de mare dar pana la urma nota 10 merita rasplata pe masura. Noi recomandam telefonul mobil Apple iPhone X care e ravnit de toata lumea, e si de foarte buna calitate, are memorie de 64GB, functie 4G pentru a avea internet de mare viteza oriunde. Un de mai pui ca la eMAG telefonul are si garantie de 24 de luni. reducere consistenta de pret si livrare rapida. Oferta o gasesti AICI.

eMAG – Bac 2018 Subiecte Matematica – Telefon pentru nota 9

Desi e un telefon de nota 10, se numeste Samsung Galay S9, asa ca ne-am gandit ca ar fi potrivit si s-ar „asorta” cu elevii care obtin nota 9 la proba de Matematica. Pana la urma, nota 9 este una foarte buna care se obtine cu multa truda. La fel si telefonul de la Samsung e unul foarte bun, cu reducere mare de pret, care poate fi luat in rate fara dobanda si vine si cu un cadou surpriza. Toate detaliile ofertei le gasiti la eMAG AICI.

eMAG – Bac 2018 Subiecte Matematica – Huawei P20 pentru nota 8

Mai scadem putin din pretul telefonului dar si din nota obtinuta la bac si ajungem la Huawei P20 Lite. Un telefon mobil foarte bun, cu pret mult sub cele doua prezentate anterior, dar cu tehnologie aproape la fel de performanta. Telefonul are si functie Dual SIM, 64GB si 4G. Oferta completa de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Bac 2018 Subiecte Matematica – Asus Zen Fone 4 Selfie Pro pentru nota 7

Ajungem deja la note ceva mai mici, dar inca acceptabile, pana la urma in ziua de azi bac-ul nu se ia asa usor. Recomandam pentru nota 7 un telefon mobil Asus ZenFone 4 Selfie Pro ce are dual sim, 64GB memorie si functie 4G. Oferta include si un cadou selfie stick, asa ca o sa ai parte de multe selfie-uri, dar nu cu tabelul de note de la sfarsitul bac-ului. Cu nota 7 nu poti chiar sa te mandresti. Oferta are reducere de 26% si e foarte avantajoasa, o gasiti pe site-ul eMAG AICI.

eMAG – Bac 2018 Subiecte Matematica – Nota 6, de trecere

Nota 6 este una de trecere. Pentru a absolvi bacalaureatul ai nevoie de media 6 la toate materiile, asa ca daca ai inceput cu 6 la Matematica, trebuie sa tragi tare la matematica. Pentru ca meritele unui elev de nota 6 nu sunt chiar atat de mari, am ales si noi un telefon mobil decent, dar nu exagerat de apreciat, plus ca e foarte ieftin, avand reducere eMAG de 52%. Telefonul are dual sim, memorie de 16GB si functie 4G. Toate detaliile pentru Lenovo Vibe S1 Lite pe site-ul eMAG le gasiti AICI.

eMAG – Bac 2018 Subiecte Matematica – Nota 5

Conditiile ca sa treci bac-ul sunt sa iei minimum nota 5 la toate materiile si media generala 6. Pentru cei care au luat 5 la Matematica, le uram mult noroc pentru a obtine cel putin 7 la restul materiilor pentru a compensa. Pentru ei e de ajuns un telefon mobil Alcate 1016, rezistent, foarte ieftin, iti faci treaba cu el, insa e lipsit de inteligenta tehnologiei moderne. Toate detaliile si pretul eMAG cu reducere de 18% sunt AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– Apple iPhone 5S

Cel mai ieftin model de iPhone este 5s care desi este ceva mai vechi inca are tehnologie foarte actuala si performanta. Calitatea Apple la pret mic poate fi accesibila prin intermediul acestui model care costa sub 1.500 de lei. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– Telefon mobil iPhone SE

Urmatorul model din punct de vedere al pretului este SE, un telefon iPhone care special pentru asta a fost lansat: accesibilitate la calitatea tehnologiei Apple printr-un pret foarte avantajos. Carcasa din plastic si alte cateva compromisuri ale celor de la Apple fac din acest telefon mobil unul care costa putin peste 2.000 de lei. Oferta cu reducere de la eMAG o gasiti AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– Apple iPhone 6 Plus

Un alt telefon care s-a ieftinit mult in ultima perioada este Apple iPhone 6 Plus. Acest telefon mobil are o memorie de 16GB si un ecran mai mare fata de modelele precedente lansarii sale. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– Telefon iPhone 6S

Stoc limitat pentru telefonul mobil iPhone 6S care are un pret excelent la eMAG in acest moment. Telefonul are memorie de 32GB si garantie inclusa de 24 de luni. Telefonu e dotat si cu functia 3D Touch pentru recunoasterea amprentei si multe alte functii noi. Pretul sau este AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– Telefon mobil Apple iPhone 7

Apple iPhone 7 are memorie de 32GB si cel mai avantajos model este cel de culoare Gold care are o reducere de 230 de lei. iPhone 7 imbunatateste substantial cele mai importante aspecte care definesc experienta iPhone. Ofera noi sisteme avansate pentru camere, cele mai bune performante si cea mai extinsa autonomie din toate timpurile pentru un model de iPhone. Toate detaliile ofertei si pretul sunt disponibile AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– Apple iPhone 6

Tot in stoc limitat se mai gaseste si modelul iPhone 6 care are un pret foarte bun pentru varianta cu 64GB, un spatiu de stocare foarte generos pe care pot fi salvate o multime de fotografii, filmari, aplicatii si muzica. Ecranul imbunatatit este un punct foarte important al acestui model, Retina HD a fost aplicat pentru prima oara lui iPhone 6. Pretul il gasiti AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– Telefon Apple iPhone 7 Plus

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru varful de gama Apple iPhone 7 Plus. Acest telefon mobil e dotat cu una dintre cele mai generoase memorii, de 128GB si pretul sau e la reducere in cadrul eMAG. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG resigilate Bac 2018 Subiecte Matematica– eMAG Samsung Galaxy S6 Edge

Incepe cu o oferta de senzatie pentru Samsung Galaxy S6 Edge, un telefon ceva mai vechi, insa cu tehnologie foarte actuala. Telefonul resigilat are un pret extraordinar si nu prezinta decat cateva zgarieturi fine. Telefonul poate fi returnat gratuit in 30 de zile. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG resigilate Bac 2018 Subiecte Matematica– Samsung Galaxy S8

Este cel mai nou telefon mobil de la Samsung si deja se gaseste si la resigilate, datorita catorva zgarieturi fine pe carcasa, dar si ambalajul original deschis. Telefonul are o reducere consistenta si ajunge sa coste mult sub 3.000 de lei, desi valoarea sa de piata e mai sus de atat. Pentru oferta exacta la acest telefon cu 64GB memorie, consultati AICI.

eMAG resigilate Bac 2018 Subiecte Matematica– Telefon mobil Samsung Galaxy S8 Plus

Nu doar modelul S8 il gasiti cu reducere mare la resigilate, ci si modelul cu ecran ceva mai mare S8 Plus. Acest telefon este un model Midnight Black, are 64GB spatiu de stocare pentru aplicatii, muzica si poze, dar e dotat si cu functia speciala 4G pentru viteze mari de transfer de date si internet. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG resigilate Bac 2018 Subiecte Matematica– Samsung Galaxy S7

Continuam cu una dintre cele mai ieftine oferte pentru un telefon atat de performant: este vorba despre Samsung Galaxy S7 de 32GB, 4G si culoare Gold. Telefonul are urme de folosire si zgarieturi fine, iar ambalajul original este deschis si deteriorat. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate Bac 2018 Subiecte Matematica– Samsung Galaxy S7 Edge

La fel ca si in cazul modelului S8, va prezentam telefonul mobil Samsung Galaxy S7 Edge, cu ecran mai mare si cu marginile rotunjite pentru un acces facil la meniul special. Telefonul resigilat beneficiaza de o reducere consistenta din pret. Puteti vedea oferta AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– Apple iPhone 6

Telefonul Apple iPhone 6 are un preț foarte bun ca produs resigilat de la eMAG. Telefonul este modelul Space Grey și are o memorie de 16 GB. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– Allview X2 Twin

Telefonul mobil Allview X2 Twin are o reducere mare de la eMAG, poate administra două cartele SIM deodată, are display de tip IPS de foarte mare calitate, 5 inch HD OGS, procesorul este octa core, iar camera foto principală are senzor de imagine de 8MP. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– Samsung Galaxy S6

Toată lumea admiră noul model de la Samsung, calitatea și designul dar și tehnologia folosită. Telefonul mobil Samsung Galaxy S6 are o memorie de 32 GB și este resigilat, iar produsul beneficiază de un discount de la eMAG uriaș. Găsiți oferta AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– Nokia 730 Lumia

Telefonul mobil Nokia 730 Lumia poate administra două cartele SIM deodată. Telefonul are o memorie de 8GB și culoarea Grey. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– Huawei P8 LITE

Un model renumit de telefon mobil de ultimă generație care folosește tehnologia 4G este Huawei P8 LITE. Acest telefon mobil are un preț excelent și 16 GB spațiu de stocare pentru fotografiile și filmările tale. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– Wink Glory

Un telefon mobil foarte ieftin de la eMAG ESTE Wink Glory care are dual SIM, 8 GB memorie, display de tip IPS de 5 inch și procesor Dual Core. Camera foto a telefonului este una de calitate de 5MP. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– Asus ZenFone

Telefonul mobil de la Asus este foarte avantajos, are dual sim și o memorie de 32 GB. Internetul poate fi folosit la viteze mari 4G deoarece telefonul este dotat cu tehnologia necesară acestor viteze. Oferta poate fi găsită AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– Lenovo Vibe X2

Telefonul mobil Lenovo Vibe X2 are o memorie de 32 GB, funcție de 4G și o reducere de la eMAG pentru produsul resigilat pe măsură. Consultați oferta completă AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– Samsung Galaxy S5

Deși este un model puțin mai vechi, Samsung Galaxy S5 are tehnologie foarte actuală, însă prețul e mult redus. Acest model la care vă prezentăm discounturi mari de la eMAG are o memorie de 16Gb și oferta poate fi găsită AICI.

eMAG Bac 2018 Subiecte Matematica– HTC One M8s

Telefonul HTC One M8s prezintă zgârieturi fine pe ambalaj și are un discount foarte important de la eMAG. Telefonul mobil beneficiază de o memeori de 16 GB și are funcție de 4G. Oferta poate fi găsită AICI.

eMAG.ro Telefoane resigilate Bac 2018 Subiecte Matematica– Samsung Galaxy S6

Unul dintre cele mai râvnite telefoane ale momentului, dar și unul dintre cele mai performante care există acum este Samsung Galaxy S6. Acest telefon costă în mod normal 3.000 de lei însă resigilat prețul este uluitor de avantajos. Oferta poate fi găsită AICI.

eMAG.ro Telefoane resigilate Bac 2018 Subiecte Matematica– Lenovo Vibe x2

Un telefon foarte performant este și Lenovo Vibe x2 care este la promoție în cadrul eMAG.ro. Telefonul are 32 Gb memorie și folosește funcția 4G pentru viteză mare la transfer de date. Toate detaliile și prețul pot fi găsite AICI.

eMAG.ro Telefoane resigilate Bac 2018 Subiecte Matematica– Apple iPhone 6

Unul dintre cele mai râvnite telefoane mobile ale momentului este iPhone 6 care folosește cea mai înaltă tehnologie de la Apple. Telefonul pe care vi-l prezentăm are o memorie de 64 Gb și prețul are mare reducere pentru produsul resigilat. Oferta poate fi găsită AICI.

eMAG.ro Telefoane resigilate Bac 2018 Subiecte Matematica– Allview X2 Soul

Un alt telefon foarte interesant care are doar 5.55mm, 13 Mp cameră principală foto, cea secundară de 5Mp, memorie pentru stocat imagini și video de 16 Gb. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG.ro Telefoane resigilate Bac 2018 Subiecte Matematica– Nokia 635 Lumia

Un alt produs resigilat foarte interesant de la eMAG.ro este telefonul Nokia 635 Lumia e dotat cu un procesor de 1200 Mhz și folosește sistemul de operare Windows Phone 8.1. Telefonul are un display IPS LCD cu rezoluție de 854x480. Camera principală a telefonului are 5 Mp. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG.ro Telefoane resigilate Bac 2018 Subiecte Matematica– Allview V1 Viper S

Un telefon foarte avantajos de la Allview este V1 Viper S, poate administra două cartele SIM simultan și are un display de 5 inch HD.Telefonul are două camere foto foarte bune, cea principală cu senzor de 13 Mp, iar cea secundară de 5 Mp. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG.ro Telefoane resigilate Bac 2018 Subiecte Matematica– Huawei Ascend P7

Un alt telefon ce ne-a atras atenția cu oferta pentru produse resigilate de la eMAG.ro este Huawei Asced P7 cu memorie de 16 Gb și funcția de ultimă generație 4G pentru transfer de date de mare viteză. Prețul și oferta completă le găsiți AICI.

eMAG.ro Telefoane resigilate Bac 2018 Subiecte Matematica– Apple iPhone 5S

Pentru cei care vor cu un buget redus să achiziționeze un telefon de calitatea Apple, pot profita din plin de oferta eMAG.ro pentru iPhone 5S resigilat cu memorie de 16 Gb și culoare gold. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG.ro Telefoane resigilate Bac 2018 Subiecte Matematica– HTC One M8

Telefonul HTC One M8 este foarte puternic și are un preț excelent resigilat. Telefonul are un procesor foarte puternic de 2300 Mhz, e dotat cu GPS, bluetooth, micro SUB și 3G. Toate detaliile le găsiți AICI.

eMAG.ro Telefoane resigilate Bac 2018 Subiecte Matematica– LG G3

Ultimul telefon mobil resigilat pe care vi-l prezentăm este LG G3 care are funcția 4G și o memorie de 16 Gb. Prețul poate fi găsit AICI.