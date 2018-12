eMAG atinge apogeul reducerilor cu campania eMAGIA Sarbatorilor – 7 oferte demne de atentie

eMAG are in perioada de iarna o promotie mai speciala care se numeste eMAGIA Sarbatorilor si incurajeaza prin preturi mici sa isi faca oamenii cadouri.

eMAG – Toate ofertele campaniei din luna Decemebrie pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG sarbatoreste in fiecare an alaturi de clienti in cele mai frumoase conditii sarbatorile de iarna. Vine cu reduceri si discounturi pentru produsele populare si foarte vandute pentru ca cei mai multi romani sa primeasca cele mai frumoase cadouri.

eMAG a reusit sa impresioneze si anul acesta prin oferte si nu a fost deloc usor, mai ales dupa ce au existat reduceri consistente de Ziua eMAG, de Mos Nicolae si mai ales de Black Friday, dar si in celelalte campanii derulate de cel mai mare retailer din Romania.

Pentru a vedea mai exact cum sta situatia, va recomandam si noi 7 dintre ofertele magince de la eMAG si va garantam ca nu o sa va para rau pe oricare dintre ele ati vrea sa le achizitionati. Preturile eMAG din aceasta perioada arata bine, atat de bine incat e posibil ca stocurile sa se consume repede.

Iata ce v-a pregatit eMAG in mod deosebit:

eMAG – 7 oferte eMAGice

eMAG are o multime de oferte in luna decembrie, insa noi am ales sa va prezentam doar 7 dintre ele, diverse, aleatoriu, insa cele mai interesante din fiecare categorie eMAG de produse.

1 Huawei P20 Lite – e primul telefon pe care vi-l recomandam pentru ca are reducere de 41%, foarte rar intalnita, pentru un telefon mobil capabil sa administreze doua cartele SIM deodata, memorie de 64GB, 4G, modelul Midnight Black. Oferta detaliata o gasiti AICI.

2 Tableta Samsung Galaxy Tab E T560 – O tableta cu pretul redus la jumatate in campania de Craciun, are un ecran generos de 9,6 inch cu procesor Quad Core de 1.3 Ghz si 1,5 GB memorie RAM. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

3 Laptopul scos in efidenta de aceasta promotie este cel de la Asus care are procesor Intel Core i3 cu frecventa de 2 Ghz, Skylake, 4gb memorie si un spatiu de stocare de 500GB. In plus, laptopul e dotat cu unitate optica de tip DVD-RW, si placa video Intel HD Graphics 520 Endless OS, Chocolate Black. Oferta o gasiti AICI.

4 Televizorul LED Smart Android Philips – Va recomandam un televizor generos ca display, cu diagonala de 139cm, dar si generos ca reducere de pret, mai ieftin cu 30%. Acest televizor de la Philps are si rezolutia cea mai buna de pe piata 4K ULTRA HD. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

5 Ceas smartwath Garmin Vivoactive 3 HR, GOS, SIlver, Silicone Black, ceas pentru monitorizarea activitatii fizice dar care se si conecteaza la telefonul vostru. Oferta foarte avantajoasa o gasiti AICI.

6 Sistem Desktop Dell Vostro, modelul 3470 SFF care e dotat cu procesor Intel Core i3 dar si cu placa video Intel UHD. Toate detaliile unei oferte foarte avantajoase le gasiti AICI.

7 Boxa portabila Bluapunkt – Cea mai ieftina si avantajoasa boxa portabila, dar si de calitate, care poate fi conectata la telefon prin bluetooth, are si fm radio dar si loc de card micro SD. Oferta detaliata o gasiti AICi.