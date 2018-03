eMAG – Astea sunt cele mai ieftine electrocasnice de care ai nevoie

eMAG are preturi senzationale in promotia de Paste. Ne-am uitat si noi care ar fi cele mai ieftine electrocasnice mici pe care le puteti cumpara.

eMAG – Ofertele de electrocasnice ieftine din promotia de Paste pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o multime de oferte foarte avantajoase in aceasta perioada. Doar in promotia de Paste sunt incluse peste 2 milioane de produse la reducere, iar discounturile ajung pana la 50%. Ofertele sunt senzationale, insa noi ne-am orientat doar spre electrocasnicele mici care au preturile cele mai bune.

Dupa calculele noastre, cu mai putin de 700 de lei poti sa le cumperi pe toate cele 5 electrocasnice de mai jos si iti garantam ca sunt foarte utile si chiar ai nevoie de ele in casa.

eMAG – Aspirator fara sac Star Light

Star Light este renumit pentru preturile foarte mici si avantajoase pe care le practica, iar oferta pentru acest aspirator fara sac de la eMAG este una dintre cele mai avantajoase. Aspiratorul are recipient pentru depozitarea prafului si mizeriei de 2l, e dotat cu tub telescopic, putere de 700 w, variabila, filtru HEPA. Oferta include un discount de 40% pe care il gasiti AICI.

eMAG – Fier de calcat Voiaj Heinner

Cel mai ieftin fier de calcat pe care il gasiti pe piata este acest model de la Heinner. Fierul de calcat are 1000W putere, talpa de inox de cea mai buna calitate, maner pliabil si e de culoare alb si violet. Cel mai important, reducerea de la eMAG pentru acest fier de calcat e de 63% si o gasiti AICI.

eMAG – Blender Star Light Activo

Orice bucatarie moderna trebuie dotata si cu un blender, mai ales daca vrei sa ai grija de tine, de silueta ta, de stilul tau de viata si iti prepari mancaruri sanatoase. Blenderul de la Star Light Activo are 350W, are o singura viteza iar recipientul este de 0.6l. Blenderul este din inox. Oferta cu reducere de 54% poate fi gasita AICI.

eMAG – Gratar electric

Tot la Star Light am gasit o oferta excelenta in promotia de Paste de la eMAG pentru un gratar electric. Pentru cei care iubesc carnea bine gatita sau chiar legumele la gratar, aceasta solutie este una foarte avantajoasa si utila. Gratarul are 2000W, temperatura e reglabila, e dotat si cu capac din sticla, iar plita este de 30x40cm. Oferta cu 50% discount poate fi gasita AICI.

eMAG – Slow Cooker Crock Pot

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru celebra oala de tip Slow Cooker pe care o vedeti mereu la televizor, la teleshopping. Slow Cooker-ul recomandat de noi are 3.5l, 2 setari de gatit, functie de pastrare la cald si vase de ceramica detasabil de culoare risoie. Oferta completa cu reducere de 33% de la eMAG poate fi gasita AICI.