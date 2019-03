eMAG are un nou tip de promotie in aceasta saptamana! Care sunt schimbarile

eMAG a dat startul unei promotii care nu a mai existat pana acum, cel putin nu sub aceasta forma.

eMAG – Noua promotie Curatenie luna poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG incepe Primavara cu o multime de noutati, una dintre ele fiind promotia Curatenie Luna care a debutat chiar la inceput de Martie. Promotia include, dupa cum ii spune si numele, tot ce ai putea avea nevoie pentru a face curatenie.

Am facut si noi o scurta trecere in revista a principalelor categorii de produse pe care le regasesti cu reduceri de pana la 40% in cadrul promotiei Curatenie Luna de la eMAG.

eMAG – Principalele categorii de produse din promotia Curatenie Luna

eMAG a dat pentru prima oara startul promotiei Curatenie Luna, desi in fiecare an a avut asemenea promotii cu aceleasi tipuri de produse, insa campaniile de marketing au purtat alte denumiri. Iata cele trei mari principale categorii de produse in care gasiti si preturile cele mai bune:

1 Masini de spalat rufe si Uscatoare

Aici gasiti o multime de modele de masini de spalat rufe, fie cu capacitate mica de incarcare a cuvei de pana la 5-6kg, fie mai mari de 7kg, dar si masini de spalare rufe cu uscator, uscatoare separate de rufe, masini de spalat vase incorporabile dar i masini de spalat vase standard.

2 Detergenti si solutii de curatenie

Trecem la a doua mare si importanta categorie de prduse disponibile la reducere: de la detergenti de rufe, balsam de rufe, anticalcar si solutii pete, detergent de vase, solutii curatare baie, odorizanti de baie, detergenti universali si solutii de mobila, produse profesionale si odorizanti de camera.

3 Aspiratoare

Incheiem cu a treia mare categorie de produse de la eMAG: aspiratoarele – Aspiratoarele pot fi fara sac, cu sac, verticale, cu spalare si filtrare, roboti de aspirare, aspiratoare de mana, de geamuri, aparate de curatat cu abur dar si o multime de accesorii de aspiratoare. Pe toate le gasiti in oferta eMAG.

eMAG – Categorii mai putin populare dar cu reduceri foarte mari

4 Fiare, statii si mese de calcat – Gasiti de la fiare de calcat standard la statii de calcat profesionale, aparate de calcat cu abur si o gama larga de mese de calcat

5 Curatenie exterioara – O alta categorie noua si interesanta de la eMAG e cea a accesoriilor pentru curatenia exterioara: Aparate de spalat cu presiune, motocultoare, motosape, aspiratoare, suflante si tocatoare, masini de tuns iarba, coase electrice si motocoase, trimmere electrice, fierastraie cu lant.

6 Seturi de curatenie si articole de depozitare – O categorie ignorata in timpul anului, are preturi foarte bune in perioada curateniei de primavara: seturi de curatenie, maturi, mopuri si galeti, articole de organizare imbracaminte si incaltaminte, cosuri si cutii de depozitare, cosuri de gunoi.

7 Aparate de filtrare aer – Ultima categorie pe care v-o prezentam si v-o recomandam e pentru aparatele de filtrare a aerului din locuinta. Gasiti preturi reduse masiv la purificatoare, dezumidificatoare, umidificatoare dar si accesorii de aparate de filtrare aer.