eMAG are frigidere side by side la preturi de nimic de Black Friday

eMAG rupe toate recordurile in fiecare an de Black Friday. Fie ca vorbim de numarul de vanzari generate, fie ca vorbim despre procentul discounturi, totul e la superlativ de Black Friday.

eMAG – Lista tuturor ofertelor de Black Friday este afisata pe site-ul oficial al evenimentului care poate fi consultat AICI.

eMAG are o multime de oferte din categorii diferite de produse. Printre ele se numara si electrocasnicele mari care dese ori sunt ignorate sau nu la fel de populare precum telefoanele mobile, gadgeturile sau alte produse. Totusi, dintre electrocasnicele mari noi am ales sa ne orientam catre frigiderele side by side si am facut o scurta analiza a celor mai interesante oferte.

eMAG Black Friday 2018 – Frigider Heinner

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un frigider produs de Heinners, un producator destul de renumit, in special pentru preturile mici pe care le practica, dar si pentru calitatea ridicata a frigiderelor. Noi va recomandam un model Side by side de la Heinner care arata foarte bine, design futurist, spatiu de depozitare pentru alimente de 514l, face parte din clasa energetica A+ si are functie full no frost dar si un dozator de apa si display pe usa. SUprafata exterioara a frigiderului este din inox painted. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Beko

O alta oferta foarte buna este si cea pentru frigiderul de la Beko care este tot un model side by side. Frigiderul e unul destul de scump in general, insa de Black Friday gasiti o multime de reduceri avantajoase. Acest frigider face parte din clasa energetica A+ si are o inaltime de 179cm. Oferta completa si detaliata o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Frigider Samsung

Continuam cu studierea ofertelor cele mai interesante si ajunge la un frigider produs chiar de catre Samsung, cel mai renumit producator de electronice si electrocasnice din lume. Frigiderul pe care vi-l recomandam noi de la Samsung de Black Friday are functie Full No frost pentru a nu face gheata, face parte din clasa energetica A+ si e dotat cu compresor digital invertor, dar si display si dispenser pe usa. Inaltimea frigiderului este de 178cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Midea

Un producator cu siguranta mai putin cunoscut la noi in tara este Midea. Acest frigider de la Midea e care vi-l recomandam noi sa-l cumparati de Black Friday are un volum de depozitare pentru alimente foarte generos de 396l, face parte din clasa energetica A+ si are functie No Frost. Inaltimea frigiderului este de 180cm si exteriorul sau este din inox. Oferta cu reducere o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – LG

LG e un producator renumit de electronice si electrocasnice, foarte apreciat la nivel national si international si cu multe frigidere de buna calitate in oferta eMAG de Black Friday. Noi va recomandam sa adaugati la produse favorite frigiderul LG care face parte din clasa energetica A+, are volum de depozitare pentru toate alimentele de 601l, functie speciala Full No Frost pentru a nu face gheata in exces, dozator de apa pe usa. Frigiderul are o inaltime de 179cm si are culoarea argintie. Oferta completa este AICI.