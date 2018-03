eMAG. Aparate de aer conditionat la pretul minim de anul acesta. Iata oferta de Pasti

Vine caldura si trebuie sa fim pregatiti pentru zilele toride de vara. eMAG are cele mai bune reduceri pe anul acesta la aparatele de aer conditionat. Profita acum de oferta de Pasti, ca sa nu te prinda canicula nepregatit! Iata cele mai mari reduceri!

Intreaga lista cu aparate de aer conditionat la preturi reduse poate fi consultata AICI.

Aparat de aer conditionat Whirlpool, 12000 BTU, clasa A++, wi-fi control, 6th sense, filtru HD+Hepa+Siler Ion, autorestart, dezumidificare. Cu acest aparat controlezi mai usor temperatura, umiditatea si viteza aerului cu ajutorul aplicatiei 6 Sense Live disponibila in IOS si Android. Economisesti cu pana la 40% la facturile de electricitate datorita functiei 6 Sense Power Saver. Vezi AICI detaliile despre aceasta oferta eMAG.

Aparat de aer conditionat Samsung Wind-free, 1200o BTU, clasa A++, wi-fi control, virus doctor, easy filter plus auto clean, afisare temepratura interioara. Te racoresti instant fara curent de aer neplacut, fara senzatia neplacuta de vant rece, datorita functiei care disperseaza aerul cu blandete prin 21000 de micro orificii, astfel incat sa nu simti cum se racoreste in camera. Folosind o aplicatie smartphone ai control wi-fi de la distanta, poti programa cand vrei, ai informare in timp real, monitorizezi si limitezi consumul de energie mai simplu. Il treci rapid pe modul de somn, pentru a avea temperatura optima in orice incapere, in plus este foarte usor de curatat si intretinut. Vezi AICI detaliile acestei oferte eMAG.

Aparat de aer conitionat Star-Light, Inverter, 12000 BTU, clasa A++, display, control wi-fi, kit instalare inclus. Cu o simpla aplicatie pe smartphone poti sa iti racoresti casa inainte de a ajunge acasa, simplu si rapid. Fucntia Inverter il face mult mai silentios, deci zgomotul si vibratiile sunt mult mai reduse, in plus ai consum de energie mai mic. Ai functie ce ajuta la mentinerea umiditatii aerului din casa, plus functiile de sleep/night mode si timer. Are un design placut, este de calitate, usor de folosit si raportul calitate-pret este excelent. Intra AICI pentru a vedea mai multe detalii despre oferta eMAG.

Aparat de aer conditionat LG Standard Plus, 12000 BTU, clasa A++, filtru antibacterian, control energie active, afisare consum energie. Raceste instant, fara sa consume prea multa energie. Are un design subtire si modern, se instaleaza facil, iar datorita ventilatorului inclinat unic LG, nivelurile acustice sunt cu mult reduse. Functia controlul energiei te ajuta sa ai o atmosfera mult mai racoroasa si confortabila si in acelasi timp sa economisesti energie. Ai filtru de protective dubla, incalzire rapida, curatare automata si diagnosticare inteligenta. Totul devine mult mai simplu cu acest aparat. Iata AICI mai multe detalii despre oferta eMAG.

Aparat de aer conditionat Heinner Inverter, 12000 BTU, clasa A++, wi-fi control, filtru high density, display LCD, auto restart, autodiagnoza. Ai fucntionare optima, nivel scazut de zgomot, incalzire si racire rapida cu functia turbo, ai timer pentru a porni si opri aparatul cand ai nevoie, in plus aparatul porneste din nou singur in cazul opririi alimentarii. Filtrul HD asigura o eficienta crescuta pentru retinerea prafului si a polenului. Intra AICI pentru detaliile acestei oferte eMAG.