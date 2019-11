eMAG - Anuntul care bubuie cumparaturile de Black Friday 2019

eMAG organizeaza Black Friday 2019 pentru a 9-a oara la rand. Ei au facut cateva anunturi inainte de inceperea marelui eveniment.

eMAG a inceput deja sa faca anunturi privind situatia Black Friday din acest an. Ei ne pregatesc pentru multimea de oferte ce vor fi pornite de dimineata la prima ora insa ne avertizeaza si ca epuizarea stocurilor cu reduceri mari se face instant in cele mai multe cazuri. Asa ca, eMAG ne sfatuieste ca folosim cateva trucuri pentru a rezolva cumparaturile mai rapid si mai eficient.

Micul ghid al celor de la eMAG pentru Black Friday ne-a atras si noua atentia si va aducem cateva dintre explicatiile si sfaturile lor.

eMAG - Black Friday 2019 - ce trebuie sa faci pasul 1

Primul pas e unul foarte simplu, trebuie sa pregatesti o lista cu cumparaturi in lista de favorite de pe site-ul eMAG, din contul tau. E foarte simplu de realizat. Iei produsele care te atrag si le treci la favorite intr-o lista cu produse dorite. De Black Friday ai in felul asta toate sansele sa prinzi super reduceri intrand la favorite.

eMAG - Black Friday 2019 - Datele de contact

Completeaza din timp datele de contact in contul tau de pe eMAG pentru a prinde reducerile in cel mai scurt timp de dimineata si pentru a nu mai sta sa completezi toate informatiile. E simplu de facut, asigura-te ca ai datele completate in cont si apoi comanzi rapid, completezi adresa de livrare si pe langa livrarea prin curier ai si 15 show-room-uri de la eMAG dar si 600 de oficii postare si peste 200 de easy box uri din care poti ridica comenzile.

eMAG - Black Friday 2019 -Aplicatia

eMAG - Black Friday Cardurile

eMAG - Black Friday - Programul promotiilor

Programul promotiilor a fost anuntat de eMAG intr-un mod misterios. Se pare ca vor exista si oferte de senzatie ce apar pe tot parcursul zilei, nu doar de dimineata asa ca ei ne sfatuiesc ca de Black Friday sa intram periodic pe site sau pe aplicatie pentru a continua cumparaturile pentru ca doar o data pe an e Black Friday.