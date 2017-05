eMAG – Ai intrat pe drum cu prioritate pentru reduceri: oferte pentru accesoriile de masini

eMAG are o promotie foarte avantajoasa cu multe accesorii de care ai nevoie pentru masina ta. Reduceri ajung chiar si la 60%.

eMAG – Lista cu toate ofertele pentru produse auto o gasesti AICI.

eMAG a dat startul unei promotii inedite ce aduce discounturi de pana la 60% pentru o multime de accesorii auto. Am ales sa va prezentam si noi cateva dintre categoriile de produse ce prezinda reduceri importante si vi le recomandam cu multa incredere.

eMAG – Anvelope de vara

Daca ai constatat ca s-au cam uzat anvelopele de vara dupa ce nu le-ai folosit un sezon intreg si ai tot amanat sa cumperi altele pentru ca preturile ti se pareau prea mari, acum ai oportunitatea sa faci o achizitie avantajoasa si inteligenta. Preturile sunt scazute foarte mult si brandurile anvelopelor sunt doar cele de calitate: Michelin, Pirelli, Dunlop dar si multe altele. Le gasesti pe toate AICI.

eMAG – Sisteme de navigatie

De la aparitia programelor care iti permit sa folosesti telefonul mobil pe post de navigator, preturile sistemelor profesionale de navigatie au scazut foarte mult, iar acum beneficiaza si de discounturi apreciabile de la eMAG. In plus, un sistem de navigare este mult mai sigur, mai updatat si mai eficient pentru masina ta ca oricare alta aplicatie de mobil. Arunca o privire peste preturile si modelele disponibile la oferta AICI.

eMAG – Radio auto

Preturi chiar si de sub 100 de lei pentru aparate radio cu mp3 player si multe alte facilitati, in cadrul promotiei de la eMAG. Modelele sunt de toate felurile si preturile, pentru toate gusturile. Lista cu toate modelele de radio disponibile poate fi consultata AICI.

eMAG – Statii radio si detectoare de radar

Aceste preturi excelente s-ar putea sa ii intereseze in special pe soferii profesionisti sau cei care fac foarte multi kilometri in fiecare zi. Atat aparatele detectoare de radar cat si statiile radio beneficiaza de discounturi de 20%, iar modelele disponbile in oferta sunt foarte multe si pot fi consultate AICI.

eMAG – Cutii portbagaj

Se apropie vacanta de vara cu pasi foarte repezi si o sa ai nevoie sa umpli masina de bagajele tale si ale celor mici, iar portbagajul traditional nu o sa iti fie suficient, asa ca te sfatuim sa iti dotezi masina din timp, cat sunt inca foarte ieftine, cu portbagaje de tip cutie care se amplaseaza pe plafonul masinii. Gasesti la eMAG o multime de modele disponibile iar preturile le poti consulta chiar tu AICI.

eMAG – Suport auto bicicleta

Ultima categorie de produse auto pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol de la promotia eMAG este cea de suporti auto pentru bicicleta. Daca si mai devreme pomeneam despre vacanta de vara care se apropie si de data aceasta acest suport este foarte util in perioada calduroasa daca este aventuros si iti place sa iti duci bicicleta cu tine la munte sau chiar la mare. Preturile beneficiaza de discounturi de epste 15% si pot fi gasite AICI.