eMAG a publicat oferta de Black Friday. Care sunt primele produse cu pret scazut din 2018

eMAG are de Black Friday o serie de reduceri exemplare care se vor epuiza inca din primele minute. Este impresionant ce preturi bune poate avea Black Friday 2018.

eMAG Black Friday 2018 nu a inceput inca, insa preturile ofertelor incep sa fie publicate. Puteti consulta site-ul oficial al evenimentului acesand URMATORUL LINK.

eMAG a aduc in Romania Black Friday si continua traditia cu Black Friday 2018 care pare sa vina cu cele mai multe reduceri din toate timpurile. Ca in fiecare an, cel mai mare retailer online din Romania publica inainte de inceperea Black Friday cateva dintre ofertele cele mai importante care vor fi prezente la startul reducerilor din Vinerea Neagra.

Am aruncat si noi o privire si am fost foarte impresionati de reducerile puternice pe care le aduc cei de la eMAG, asa ca vi le prezentam pe larg, in totalitate, mai jos, in cadrul acestui articol.

Nu uitati ca puteti sa salvati toate aceste oferte in listele voastre de cumparaturi din contul de pe eMAG pentru a afla exact cand incep reducerile si pentru a le comanda foarte usor si rapid. Mai mult, nu uitat sa introduceti deja cardurile de cumparaturi in contul eMAG pentru a putea sa platiti foarte repede si a nu rata nicio oferta de Black Friday.

eMAG Black Friday – Apple iPhone X, primul pret redus in 2018

Telefonul mobil Apple iPhone X aproape ca nu are nevoie de nicio prezentare. Este cel mai bun telefon mobil al momentului, exceptand modelul Xr care foloseste tehnologie chiar si mai noua. Pe acest telefon il puteti achizitiona in mod normal cu un pret mediu de 4599 de lei. Vorbim de o configuratie de 64GB spatiu de stocare, functie 4G pentru internet si transferuri de mare viteza.

Pretul eMAG Black Friday 2018 pentru iPhone X este cu 24% mai mic, adica ajunge sa coste doar 3.499 lei. Restul ofertelor o sa le gasiti pe site-ul oficial al evenimentului care poate fi accesat de pe urmatorul LINK.

eMAG Black Friday 2018 vine cu televizor smart Star Light

Cei de la Star Light sunt renumiti pentru produsele ieftine pe care le produc dar si de foarte buna calitate. De data aceasta cei de la eMAG s-au intrecut pe ei si au venit cu un pret care te lasa cu gura cascata pentru un televizor LED Star Light cu diagonala de 80 cm. Acest televizor este smart, poate fi conectat la internet si se poate viziona continut de pe principalele platforme video online cum ar fi netflix, hbo go, youtube, facebook.

Televizorul are reducere de pret de 33% de la eMAG si a ajuns sa coste nu mai putin de 399 de lei. Restul ofertelor pot fi gasite pe site-ul oficial care poate fi accesat de pe URMATORUL LINK.

Masina de spalat rufe Arctie, sub 500 de lei de la eMAG de Black Friday

Dintre ofertele publicate de eMAG, aceasta este una care cu siguranta se va epuiza printre primele de Black Friday 2018. Este vorba despre o masina de spalat rufe ce are dimensiuni SLIM, adica mult reduse si poate fi usor amplasata oriunde in casa, sau intr-o bucatarie sau baie de mici dimensiuni. Masina e de cea mai inalta calitate, fiind de la Arctic, produsa chiar in Romania, are si capacitate a cuvei de umplere cu pana la 6kg de rufe, 1000RPM forta de centrifugare pentru uscarea hainelor foarte bine, iar clasa energetia din care face parte este A+++, Adica are un consum foarte scazut de electricitate si nu incarca factura la curent.

Masina de spalat rufe a ajuns sa coste de Black Friday 2018 de la eMAG doar 499 de lei. Restul ofertelor pot fi gasite pe site-ul oficial al evenimentului AICI.

eMAG vine de Black Friday si cu preturi bune la produsele de ingrijire

Peria rotativa de la Rowenta pare sa fie cap de afis in cazul produselor mici de ingrijire ce au reduceri mari. Peria este un model Rowenta Brush Activ Volume and Shine 2 cu putere de 100W. Reducerea de care beneficiaza acest produs e una consistenta de 55% si ajunge sa coste doar 99 de lei. Restul ofertelor le gasiti AICI.

Aspiratorul Philips Power Pro cu reducere 45% de Black Friday

eMAG va avea o oferta consistenta si pentru electrocasnicele mici, printre care amintim doar un aspirator foarte puternic de la Philips. Modelul Philips Power Pro Active este prevazut fara sac, astfel ca poate fi curatat cu multa usurinta, avand o rezerva de plastic usor accesibila in care e depozitat praful aspirat. Puterea sa e de 750w si are un volum al rezervorului de 1.7l. Pretul scazut cu 45% de la eMAG a ajuns sa coste doar 299 de lei. Restul ofertelor sunt AICI.

Anvelopa de iarna de Black Friday

Este perioada din an in care lumea incepe sa-si schimbe cauciucurile. E momentul perfect sa beneficiezi de o reducere consistenta de la eMAG de 44% pentru cauciucuri de iarna in cadrul promotiei Black Friday 2018. Anvelopa de iarna Tigar Winter de 195/65R15 91H costa doar 100 de lei. Toate detaliile le gasesti AICI.

Black Friday 2018 la eMAG – Alte informatii

Va mai reamintim ca printre ofertele de la eMAG trebuie neaparat sa va salvati dintre produsele favorite de la Samsung pentru ca in ziua cu cele mai mari reduceri din an se anunta o campanie puternica pentru brandul Samsung. Din fericire acestia au o multime de produse, de la electrocasnice la electronice si gadgeturi de toate felurile.

Electrocasnicele Rowenta dar si produsele Tefal se anunta si ele de la eMAG cu reduceri impresionante de Black Friday. Produse de ingrijire personala dar si cele de gatit vor avea reduceri ce vor atinge pragul psihologic de 50%.

Nu in ultimul rand, nu uita ca daca faci cumparaturi de Black Friday, la eMAG, cu cardul tau salvat Mastercard sau Maestro vei beneficia de un concurs in cadrul caruia poti castiga nu mai putin de o masina de top. E vorba despre un Mercedes Benz GLC 250 Coupe. Spor la cumparaturi eMAG de Black Friday 2018.