eMAG – A inceput promotia de Paste! Easter Sales aduce 2 milioane de oferte

eMAG a dat startul promotiei de Paste care e una foarte puternica ce aduce discounturi de pana la 50% pentru 2 milioane de produse.

eMAG – Toate ofertele din promotia de Paste pot fi vazute accesand URMATORUL LINK.

eMAG a furat startul in acest an si a dat deja drumul promotiei de Paste. Easter Sales vine cu doua milioane de oferte ce au redcueri de pana la 50% asa ca ai de unde alege. De la cadouri tematice, la gadgeturi, telefoane, televizoare care sunt specialitatea casei, dar si electrocasnice mari si mici. O trecere in revista a principalelor categorii de produse o gasiti mai jos.

eMAG – Cadouri tematice

Dupa cum stiti, de Paste vine iepurasul atat la cei mari cat si la cei mici, asa ca pentru a respecta traditia, cei de la eMAG s-au gandit sa includa o categorie de produse care pot fi facute cadou. Pe langa preturile avantajoase si gama diversificata de produse, aveti si o multime de idei de cadouri. De la parfumuri, seturi cadou de ingrijire si machiaj, ceasuri, genti si accesorii atat pentru femei cat si pentru barbati, dar si carti, filme, muzica, jucarii si produse pentru copii si cosuri cu dulciuri cadou. Ofertele le gasiti listate AICI.

Telefoane, tablete si gadgeturi de la eMAG

Una dintre cele mai puternice categorii de produse care sunt foarte cautate, dorite si cu preturi bune este cea a telefoanelor, tabletelor si gadgeturilor. Va putem spune ca de Iepuras aveti reduceri multe si consistente pentru telefoane mobile, dar si pentru huse si folii de telefoane, acumulatori externi, smartwatch-uri, bratari fitness, tablete, accesorii telefoane mobile dar si accesorii tablete. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Laptopuri, IT, Birotica si papetarie

Trecem la o alta categorie de produse foarte interesanta, cea in care se regasesc si laptopurile. Este o perioada foarte buna pentru a cumpara laptopuri si telefoane mobile, de obicei aceste produse inregistreaza cele mai mari reduceri inainte de sarbatori pentru a incuraja vanzarile, asa ca daca sunteti in cautarea lor, actionati pentru ca sunt discounturi si de 50%. Gasiti atat laptopuri, cat si accesorii de laptopuri dar si desktopuri, monitoare, componente pc, gaming, periferice de cea mai buna calitate, imprimante si scannere, retelistica si software, birotica si papetarie. Pe toate le aveti listate cu tot cu preturi AICI.

TV, electronice si auto de la eMAG

De Paste toate familiile se aduna impreuna pentru o masa festiva si in afara de consumul de lichori si bunataturi, toata lumea se strange in jurul televizorului. Tocmai din acest motiv va recomandam sa aveti in sufragerie un televizor mare de care sa va bucurati toti, care sa fie smart sa poata fi conectat la Netflix si sa mai coste si putin. Chiar exista asemenea modele in oferta eMAG de Paste, dar pe langa televizoare gasiti si accesorii TV, videoproiectoare, home cinema si audio, ebook readere, audio portabile, foto si video, gaming, dar si anvelope, electronice auto, accesorii auto si vehicule electrice. Ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG – Electrocasnice mari si climatizare

Continuam sa rasfoim ofertele eMAG si ajungem la electrocasnicele mari care au reduceri la fel de mari si de impresionante. Masinile de spalat rufe, uscatoarele, combinele frigorifice dar si frigiderele simple, toate au discounturi ce ating chiar si pragul de 50%. Mai gasiti si lazi si congelatoare dar si frigidere side by side, incorporabile, masini de spalat vase, aragazuri, hote si cuptoare cu microunde dar si produse de climatizare. Pe toate le gasiti listate impreuna cu preturile lor AICI.

Electrocasnice mici din promotia de Paste eMAG

Electrocasnicele mici inregistreaza printre cele mai mari reduceri de pret in aceasta promotie, desi multa lume nu cauta asemenea produse in prag de sarbatoare pascala. Noi va recomandam sa va uitat la ofertele foarte bune de aspiratoare, fiarte si statii de calcat, masini de tocat, blendere si tocatoare, mixere, roboti de bucatarie, aparate de gatit, espressoare, storcatoare si alte produse de mic dejun. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Ingrijire personala

Printre cele doua milioane de produse disponibile in promotia de Paste de la eMAG se numara si placile de par, ondulatoarele, epilatoarele, aparate de tuns si ras, aparate de igiena dentara, articole wellness, parfumuri pentru el si pentru ea, make up si ingrijire unghii, ingrijirea tenului si fetei, dar si ingrijie pentru barbati, perii si uscatoare. Ofertele pot fi gasite AICI.

Jucarii, articole pentru copii si carti de la eMAG

Cei mici sunt vizati de cele ai multe cadouri de la Iepuras, asa ca si ofertele sunt mai consistente si mai diversificate in aceasta zona. Gasiti de la jucarii de exterior la seturi de constructie, jocuri de societate, jucarii, coloriaj si seturi cadou, carti, dar si scutece si cosmetice de bebelusi, hrana bebelusi, articole pentru camera copilului, carucioare si articole de transport. Ofertele sunt disponibile AICI.

Mobila, casa, bricolaj si petshop de la eMAG

Tot in promotia de Paste de la eMAG au inceput sa apara si multe articole de mobilier de gradina pentru ca se apropie vremea buna, chiar daca nu pare inca. Oferte de mobilier si accesorii de gradina, dar si articole de gradinarit, sau mobilier, saltele, perne, pilote, lenjerii de pat, paturi si prosoape, articole de bucatarie si de servire a mesei, detergenti si articole de intretinerea casei, dar si bricolaj electric, produse sanitare, de iluminat si electrice sau hrana si accesorii petshop, pe toate le gasiti la mare reducere eMAG AICI.

eMAG – Fashion si sport

Ultima categorie de produse pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol despre promotia de Paste de la eMAG este cea de fashion si sport. Aici deja au inceput sa se epuizeze stocurile la cat de bune sunt ofertele. De la ceasuri de dama, genti si accesorii, la imbracaminte si incaltaminte atat de dama cat si de barbati, incaltaminte sport, imbracaminte sport, trolere, rucsacuri si genti, produse fitness si nutritie sportiva, biciclete, trotinete si skateboard, articole necesare la camping si drumetie, sporturi de interior si articole sportive. Pe toate le gasiti AICI.