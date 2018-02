eMAG a dat startul promotiei de Ziua Indragostitilor – Ce cadouri sa faci

eMAG a furat startul si a inceput promotia pentru Ziua Indragostititlor. Ce e drept, daca vrei sa te bucuri de cadouri, trebuie sa le comanzi de pe acum.

eMAG – Lista cu toate ofertele din promotia de Ziua Indragostitilor poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a inceput deja promotia pentru Ziua Indragostitilor. Este vorba despre o promotie ce aduce reduceri de pana la 40% pentru o multime de categorii de produse din care iti poti alege cadoul potrivit pentru persoana iubita. Mai jos, va prezentam pe larg care e situatia reducerilor din aceasta promotie:

eMAG – Cadouri romantice

Daca esti o persoana ‘siropoasa’ si preferi cadourile romantice, inimioarele, ciocolata, filmele de dragoste, biletele la spectacole, concerte sau festivaluri, bijuteriile dragute si alte asemenea, categoria asta e cea mai potrivita pentru tine. Cei de la eMAG au venit cu o multime de idei menite sa ne ajute in cautarea cadoului romantic perfect pentru jumatatea noastra. Puteti vedea cateva dintre ideile de cadouri dar si preturile lor AICI.

Laptopuri si electronice de la eMAG pentru Ziua Indragostitilor

Probabil e o categorie mai degraba destinata baietilor, insa ofertele sunt cu adevarat bune. Pentru iubitorii de tehnologie, cei de la eMAG au strans cateva oferte, nu foarte multe, insa foarte avantajoase, pentru laptopuri, gaming, ebook readere, audio portabile si aparate foto video. Reducerile sunt masive, produsele nu sunt foarte multe si se epuizeaza destul de repede. Puteti vedea ofertele AICI.

eMAG – Telefoane, tablete si gadgeturi de indragostiti

Daca va iubiti, cu siguranta aveti nevoie sa comunicati foarte mult, sa fiti in legatura intreaga zi, iar acest lucru nu-l puteti face decat daca aveti la voi cele mainoi tehnologii, telefoane de ultima generatie care sa aiba suficienta memorie, aplicatii, sa poata fi conectate la internet cu usurinta si sa faca poze de buna calitate. Pe toate aceste calitati le regasiti in toate telefoanele mobile din oferta eMAG pentru indragostiti, iar preturile au reduceri mari. De exemplu, gasiti Galaxy S8 de la Samsung cu 18% discount, dar si iPhone 7 are reducere de 21%. Daca nu credeti, puteti vedea ofertele cu ochii vostri AICI.

eMAG – Ingrijire personala

Produsele de ingrijire personala pot sa fie un cadou interesant de Ziua Indragostitilor, mai ales in relatiile ce au deja o mai lunga durata si unde va permiteti sa faceti un asemenea cadou fara sa constituie o gafa. Ofertele includ epilatoare, placi de par si ondulatoare, perii si uscatoare, aparate de tuns si ras, produse de igiena dentara, cantare corporale, aparate de sanatate, articole de wellness sau aparate de maniciura pedichiura, toate produse foarte bune dar pe care le poti face cadou doar cuiva pe care il cunosti bine. Ofertele pot fi gasite AICI.

Parfumuri si cosmetice de la eMAG

Continuam cu o promotie pentru toata lumea: parfumuri si cosmetice. Fie ca vorbim despre EL sau despre EA, pentru oricine e un cadou potrivit o crema de fata ce are o buna calitate, parfumuri de la branduri de lux sau diferite cosmetice. La eMAG in oferta gasim o multime de astfel de produse si reducerile ajung la 40%. Aruncati o privire peste lista de produse si de reduceri de AICI.

eMAG – Fashion pentru Ea

Pentru femei intotdeauna sunt usor de gasit produse fashion de care au nevoie. De la ceasuri, genti si alte accesorii pana la produse de incaltaminte, imbracaminte, lenjerie, mai ales lenjerie intima care e cadoul cel mai des intalnit in perioada Zilei Indragostitilor, dar si incaltaminte si imbracaminte sport. Ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG – Fashoin pentru EL

Ultima cateorie pe care v-o recomandam este cea de fashion pentru barbati pentru ca de cele mai multe ori cand vine vorba de cadouri, ei sunt lasati la urma. La eMAG exista o multime de oferte bune pentru barbati, de ceasuri, genti si alte accesorii, dar si produse de incaltaminte, imbracaminte si incaltaminte si imbracaminte sport. Ofertele au reduceri de 40% si le gasiti AICI.