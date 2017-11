eMAG a batut in cuie data pentru Black Friday 2017. Tot ce trebuie sa stii

eMAG a stabilit exact data celei de-a saptea editii a marelui eveniment de reduceri Black Friday 2017. Preturile vor avea scaderi masive si se vor inregistra vanzari record. Sunt asteptate foarte multe surprize.

eMAG Black Friday 2017 - Toate ofertele vor putea fi gasite la URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2017 - In fiecare an cei de la eMAG vin cu reduceri impresionante. Nici in acest an nu se lasa mai prejos si vor avea peste 2 milioane de produse cu reduceri mari de tot. Black Friday 2017 va avea loc in acest an pe data de 17 noiembrie.

„De la an la an, Black Friday este un fenomen din ce în ce mai spectaculos. Plecând de la succesul Black Friday de anul trecut ne-am pregătit în ultimele 10 luni şi vom avea oferte foarte bune pentru tot ceea ce îşi doresc clienţii”, a declarat Tudor Manea, General Manager la eMAG.

eMAG Black Friday 2017 - Printre produsele care vor avea mari reduceri se numara desigur si telefoanele mobile, tabletele, televizoarele, frigidere, masini de spalat si in general cele mai multe dintre produsele cu care cei de la eMAG ne-au obisnuit in timpul anului.

eMAG Black Friday 2017 - Cum a inceput Vinerea Neagra in Romania

În 2011, eMAG și Flanco "importau" Black Friday din Statele Unite. În acel an, cei de la eMAG au pregătit un stoc de peste 30.000 de produse pentru acest eveniment. Ca o comparație, în 2015, stocul eMAG nu se mai număra în zeci de mii, ci în sute de mii de produse, iar acum s-a ajuns la milioane de produse la reducere

Succesul din 2011 - când prețurile produselor au fost reduse cu 60% - a făcut ca Black Friday să fie preluată și de alte magazine, mici și mari, din România. În prezent, circa 1000 de magazine online din România au reduceri speciale de Black Friday, potrivit unor estimări.

eMAG Black Friday 2017 - Majoritatea romanilor cumpara ceva in Vinerea Neagra

Un studiu realizat de Kantar Millward Brown după ediţia de anul trecut a Black Friday a scos la iveală faptul că 94,3% din populaţia cu vârste cuprinse între 18 şi 50 de ani auzise de cel mai aşteptat eveniment de cumpărături al anului. Acelaşi studiu a confirmat preferinţa tot mai ridicată a românilor pentru cumpărăturile online: de Black Friday, 47,5% din cei care au achiziţionat ceva au comandat online, în timp ce pentru offline au optat 41,5%, iar 11% au îmbinat ambele modalităţi.