eMAG a anuntat o parte din oferta de Black Friday: 3 milioane de produse, 220 milioane de lei reduce

eMAG incepe sa dea informatii despre Black Friday-ul din acest an. Se pare ca vom avea parte de discounturi ce totalizeaza 220 de milioane de lei pentru 3 milioane de produse, dintre care zeci de mii de televizoare, telefoane mobile, laptopur, frigidere, eletrocasnice mari.

eMAG a publicat cateva dintre informatiile esentiale de la Black Friday-ul din acest an. E vorba despre categoriile de produse ce vor avea reducerile cele mai mari. Toate ofertele eMAG de BLACK FRIDAY vor putea fi gasite accesand site-ul oficial al evenimentului de AICI.

Black Friday 2018: pe 16 noiembrie, 3 milioane de produse in oferta si reduceri totale de 220 de milioane de lei

· 3 milioane de produse din categorii consacrate precum televizoare, telefoane mobile, laptopuri, electrocasnice, parfumuri, jocuri si jucarii, produse din categoria fashion, dar si auto, mobila si home and deco si bricolaj

Cea mai mare oferta de produse speciale: 19.000 de nopti de cazare, aur, masini, motociclete, bijuterii, pachete turistice, bilete la evenimente, abonamente, servicii medicale

· Livrare pana pe 28 noiembrie, prin curier, in showroom-urile eMAG, in 600 de oficii postale din toata tara sau in noile puncte de colectare Easy Box eMAG

Bucuresti, 8 noiembrie 2018 – eMAG a pregatit reduceri de 220 de milioane de lei si cea mai mare oferta de produse pentru clienti de Black Friday, pe 16 noiembrie. eMAG si cei peste 6.000 de selleri din Marketplace participanti in promotie pun la dispozitia clientilor 3 milioane de produse pentru ziua cu cele mai multe reduceri din an.

"Black Friday este pentru toata lumea, gasesti produse sau servicii utile la cel mai mic pret din an. Iar Black Friday este o zi, pe 16 noiembrie, pregatiti-va!”, a declarat Iulian Stanciu, CEO eMAG.

In urma cu un an, cresterea comenzilor de Black Friday a depasit asteptarile si a confirmat succesul evenimentului de o zi, in care 85% dintre produse au avut cel mai mic pret din tot anul. Anul acesta, eMAG se asteapta ca valoarea totala a comenzilor sa se ridice la 400 de milioane de lei.

Livrare pana pe 28 noiembrie

Comenzile vor fi livrate pana pe data de 28 noiembrie. Clientii eMAG pot alege sa fie expediate prin curier sau vor putea fi ridicate din orice showroom eMAG, de la cele peste 600 de puncte de livrare deschise in parteneriat cu Posta Romana sau din unul dintre cele 40 de puncte de colectare Easy Box eMAG.

Cel mai mare depozit din Sud Estul Europei

Logistica Black Friday din acest an este sustinuta si de noul depozit destinat produselor voluminoase, construit intr-un timp record, de doar 11 luni. Cu o suprafata de 126.000 de metri patrati (cat 20 de terenuri de fotbal) si o capacitate de 2 milioane de produse voluminoase mari si medii, noul spatiu este cel mai mare depozit din Sud-Estul Europei. Depozitul a fost construit de catre compania romaneasca Bau Construct.

Pana la 60 de rate fara dobanda

Cardul de cumparaturi eMAG si Raiffeisen Bank beneficiaza de 60 de rate fara dobanda. De asemenea, produsele de Black Friday vor putea fi platite si cu ajutorul celorlalte carduri de credit emise de bancile si institutiile financiare partenere, cu beneficii de la 12 pana la 24 de rate fara dobanda.

In acest an, in oferta eMAG vor fi incluse:

50.000 de televizoare

76.000 de smartphone-uri

20.000 de laptopuri

21.000 de frigidere

15.000 de masini de spalat

165.000 de electrocasnice mici

235.000 de produse fashion

100.000 de parfumuri si cosmetice

300.000 de jocuri si jucarii

190.000 de anvelope

300.000 de produse pentru casa si gradina

30.000 de articole si echipament sportiv

Produse speciale din oferta

Monede de aur de 22K si lingouri de aur de 24K

Masini si motociclete: Honda, Aprilia, Mini, Skoda, Suzuki, BMW, Kawasaki, Piaggio, Ssang Yong, Triumph, Volvo, Ford

Ceasuri si bijuterii de lux: Cellini, Diamanti, Galt, Teilor

Bilete la evenimente sportive: Formula 1 (Austria, Italia, Ungaria), Finala Champions League Madrid 2019

Bilete la evenimente: Concert Metallica, Concert Andre Rieu, Concert Maroon 5, Electric Castle

Pachete turistice: 19.000 de nopti de cazare - vacante de vara, vacante de iarna, croaziere si vacante exotice

Parcuri de distractii: Disneyland, Europa Park, PortAventura

Abonamente telefonie: Vodafone the Smart Black, the Super Black

Servicii medicale: Abonamente medicale si abonamente stomatologice, Regina Maria, Medicover, Just Smile

Experiente inedite: Castele si conace, Escape rooms, Catamarane

Scurt ghid de Black Friday 2018

Impreuna cu familia fa-ti o lista cu produsele favorite

Instaleaza aplicatia eMAG si poti comanda usor de oriunde

Ca sa cumperi rapid asigura-te ca ti-ai salvat datele cardului in cont

Black Friday este cel mai asteptat eveniment de cumparaturi al anului, lansat in Romania de eMAG in 2011. Ajuns la cea de-a opta editie, Black Friday a devenit cunoscut prin volumul urias de produse aflate in promotii si prin ofertele de pret unice. In 2018, eMAG a investit 2,5 de milioane de euro in servere, servicii de hosting si cloud pentru a pastra experienta de utilizare a site-ului in ziua cu cel mai mare trafic din an.