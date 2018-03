eMAG – 8 oferte Beste Deals din promotia de Paste

eMAG are o promotie excelenta de Paste prin care reduce preturile la doua milioane de produse cu pana la 50%.

eMAG – Lista tuturor ofertelor din promotia de Paste poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a dat startul mai repede decat se astepta oricine la promotia de Paste. Lucru foarte bun deoarece ofertele sunt multe, peste 2 milioane de produse, iar reducerile sunt mari, de pana la 50%. Am aruncat si noi o privire peste ofertele de electrocasnice mari si am facut o selectie de 8 produse pe care s-ar putea sa le cumperi daca le vezi pretul.

eMAG – Pachet promotional Cuptor si plita incorporabile

Prima oferta din promotia eMAG pe care v-o prezentam si recomandam este cea pentru pachetul promotional care cuprinde un cuptor incorporabil de la Whirlpool, care functioneaza pe gaz si este multifunctional, are volum de 59l si functii de grill si rotisor, dar si o plita incorporabila de la Whirlpool. Plita este pe gaz, are 4 arzatoare si o latime de 60cm, dar si gratare de fonta rezistenta. Atat plita cat si cuptorul sunt acoperite la exterior cu inox usor de curatat si intretinut. Oferta cu 1.230 reducere poate fi accesata AICI.

eMAG – Combina frigorifica Beko

Trecem la un alt nivel si ajungem la combina frigorifica de la Beko. Aceasta combina frigorifica e dotata cu doua usi, congelator, iar pe usa superioara are atat un dispenser de apa cat si un display. Combina are volum de depozitare pentru alimente de 325l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 201cm. Oferta completa include un discount eMAG de 35% si poate fi gasita AICI.

eMAG – Aragaz Arctic

COntinuam sa navigam printre ofertele foarte bune de la eMAG din promotia de Paste si dam peste un aragaz simplu, minimalist, perfect. Acest aragaz e produs de Arctic chiar in Romania, functioneaza pe gaz, are 4 arzatoare si functie Saftey Plus. Arzatoarele sunt cu eficienta ridicata, iar aragazul are latime de 50cm. Oferta detaliata si pretul cu 28% mai mic de la eMAG pot fi gasite AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Whirlpool

Masina de spalat rufe de la Whirlpool este una dintre cele mai bune oferte din aceasta promotie de la eMAG. Masina face parte din clasa energetica A+++ ceea ce inseamna ca are un consum de electricitate foarte scazut, e dotata cu functie Sense Colours si are capacitate de umplere a cuvei cu pana la 6kg rufe murdare. Forta de centrifugare a masinii de spalat rufe este de 1200 RPM. Oferta eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat vase Whirlpool

Ramanem la producatorul Whirlpool care e unul dintre cei mai mari producatori de electrocasnice mari din intreaga lume, si gasim o oferta eMAG foarte buna pentru o masina de spalat vase care mai e si incorporabila, adica poate fi inclusa in mobilierul de bucatarie. Masina de spalat are latime de doar 45cm, functie speciala 6th Sense, poate spala pana la 10 seturi de vase si are 7 programe. Aceasta masina face parte din clasa energetica A++ si oferta cu reducere record de la eMAG de 41% poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Samsung

Nu sunt foarte multe modele de masini de spalat de la Samsung, insa va putem spune cu certitudine ca sunt printre cele mai performante. De exemplu, aceasta masina de spalat rufe de la Samsung, din promotia eMAG, are o garantie de 10 ani pentru motor. Masina are functie EcoBubble, motor inverter digital si capacitate de incarcare a cuvei de pana la 7kg. Masina are 1200 rotatii pe minut, face parte din clasa energetica A+++, latima sa e una standard de 60cm iar exteriorul este unul atipic, din inox. Oferta completa cu 30% reducere de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Frigider cu doua usi Arctic

Ajungem si la frigiderul Arctic care e produs la noi in tara si e dotat cu 2 usi si congelator. Frigiderul are garantie de 5 ani, deci va puteti da seama de calitatea si rezistenta sa. Volumul de depozitare pentru alimente este de 223l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 146cm. Oferta completa si detaliata de la eMAG include o reducere de 22% si poate fi vazuta AICI.

eMAG – Pachet promotional CUptor si plita Hansa

Incheiem cu o ultima oferta de la eMAG pentru un alt pachet promotional de plita si cuptor, la fel cum v-am prezentat si in inceputul articolului. Acest pachet e unul foarte avantajos deoarece are de la eMAG o reducere mare dar si producatorul Hansa e renumit pentru preturile foarte mici pe care le practica. Cuptorul incorporabil de la Hansa este unul electric cu volum de 67l si functii de grll si rotisor, dar si alte 4 functii. Plita este si ea incorporabila in mobilierul de bucatarie, functioneaza pe gaz si are 4 arzatoare. Ambele au exteriorul din inox. Oferta completa eMAG poate fi gasita AICI.