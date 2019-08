eMAG – 7 sisteme desktop ideale pentru gaming

eMAG are preturi foarte avantajoase pentru configuratii extrem de puternice de desktopuri. Am alese cele mai vandute modele si vi le prezentam.

eMAG – Lista cu toate desktopurile ce costa sub 2.000 de lei poate fi consultata AICI.

Mai jos, in cadrul acestui articol, am ales cele mai vandute configuratii de desktopuri de la eMAG care au preturi ce ajuns sub 2.000 de lei, iar componentele lor sunt perfecte pentru un pasionat de gaming.

eMAG – Sistem desktop PC HP

Primul model de desktop pe care vi-l recomandam de la eMAG este un sistem desktop PC de la HP, modelul 280 G1 MT. Acest model costa sub 2.000 de lei la eMAG si are un procesor Intel Pentium Dual Core cu frecventa de 3.2 Ghz. Memoria desktopului este de 4GB iar spatiul de stocare de 500 GB. In plus, laptopul are dotarea de DVD-RW, sistemul de operare original preinstalat Windows 8.1 Pro si placa video Intel HD Graphics. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Dell OptiPlex 3020 MT

Alt dekstop de la eMAG foarte puternic, ideal pentru gaming este sistemul Desktop PC Dell OptiPlex 3020MT care e dotat cu procesor Intel Core i5 cu frecventa de 3.3 Ghz. Acest procesor este construit pe o arhitectura Haswell, configuratia are 4GB memorie si 500 GB spatiu de stocare. Desktopul vine cu sistemul de operare Ubuntu preinstalat. Detaliile despre placa video si pretul intregii configuratii pot fi gasite AICI.

eMAG – Sistem Desktop Asus K31

Sistemul Desktop Asus K31 CD RO021D are o configuratie foarte puternica pentru un pret sub 2.000 de lei. Procesorul este produs de Intel, modelul I3 6100 cu frecventa de 3.7 Ghz pe arhitectura Skylake. Memoria este de 4GB si spatiul de stocare ajunge la 1TB. Placa video cu care este dotat acest laptop este nVidia GeForce GT 730 de 2GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Acer Aspire XC 705

eMAG are o oferta excelenta pentru sistemul desktop PC Acer Aspire XC 705. Sistemul include un procesor Intel Core i3 4150 cu frecvente de 3.5 Ghz Haswell, 4GB memorie, 1 TB spatiu de stocare de 1 TB, unitate optica DVD RW si o placa video foarte puternica, ideala pentru gaming, nVidia GeForce GT 720 de 2 GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - PC Serioux

Un brand poate mai putin cunoscut care produce desktopuri este Serioux, insa configuratia urmatoare prezinta un raport calitate pret imbatabil. Sistemul are procesor Intel Core i5, memorie 4GB HDD de 1TB si placa video cea mai importanta pentru un pasionat de jocuri pe calculator nVidia Ge Force. Toate detaliile si pretul pot fi gasite AICI.

eMAG – All in One Asus

Sistemul Desktop PC All In One de la Asus are un procesor Intel Core i3, memorie de 4GB si un HDD de 1TB. Acest sistem include o placa video produsa de Intel si vine fara sistem de operare preinstalat. Pretul are o reducere de 4% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Maguay

Ultimul desktop pe care vi-l prezentam de la eMAG si care costa sub 2.000 de lei este produs de Maguay, un brand mai putin renumit insa cu o configuratie foarte buna: procesor Intel Core i3, memorie 4GB si HDD de 1Tb. Placa video este GeForce GTX 750 TI, iar pretul configuratiei complete poate fi gasit AICI.