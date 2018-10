eMAG – 7 oferte magice in promotia Electronic Days

eMAG are o promotie de lichidare de stocuri ce se numeste Electronic Days. O multime dintre oferte au preturile scazute chiar si cu pana la 40%.

eMAG – Lista tuturor ofertelor din promotia Electronic Days poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o promotie deosebita in aceasta perioada prin care lichideaza stocurile mai multor categorii de prosude. Sunt vizate si televizoarele, dar si sistemele audio, aparatele foto de toate tipurile si multe oferte din categoria Auto.

Am aruncat si noi o privire peste ofertele disponibile si am strans o mica lista de cumparaturi pe care le-am face cat mai repede, pentru ca preturile reduse chiar merita. Vi le prezentam detaliat, mai jos, cu multe explicatii.

eMAG – Aparat foto Mirrorless Canon

Incepem cu o oferta foarte interesanta pentru un aparat foto care e si foarte chic, nu doar foarte util si performant dar si ieftin. Aparatul de la Canon din categoria Mirrorless are culoarea alba, e dotat cu obiectiv de tip EF-M de 15.45mmIS si beneficiaza de o reducere de 17% de la eMAG, dar si de o garantie inclusa de 24 de luni care se poate extinde. Toate informatiile sunt AICI.

eMAG – Televizor LED Star Light

Continuam cu o oferta extrem de avantajoasa pentru un televizor ideal pentru o incapere mica, cum ar fi un dormitor cu dimensiuni restranse sau o bucatarie. Televizorul are diagonala de 80cm si reda imagini impecabile de rezolutie HD, fiind produs de Star Light. Oferta de la eMAG are 29% reducere si o gasiti AICI.

eMAG – GoPro Hero 5

Am fost surprinsi sa aflam ca promotia de lichidare de stocuri de la eMAG include si o camera video de tip GoPro Hero 5. Aceste camere sport sunt destul de costisitoare de obicei, dar modelul acesta a devenit brusc mai accesibil dupa o reducere de 26%. Oferta include si un cadou special, iar toate detaliile sunt AICI.

eMAG – Televizor Smart Samsung

Daca mai devreme v-am recomandat un televizor ieftin, acum va recomandam unul tot destul de ieftin, insa cu performante mult mai ridicate. In primul rand, televizorul produs de Samsung pe care noi il recomandam pentru un raport calitate/pret imbatabil poate fi conectat la internet, avand disponibile absolut toate functiile smart prin care poti sa te uiti la Netflix sau HBO GO. Televizorul are rezolutia cea mai puternica de pe piata 4K ULTRA HD si o diagonala a ecranului de tip LED de 125cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Aparat foto DSLR Canon

Acest aparat foto e foarte bun atat pentru amatori cat si pentru profesionisti, fiind din categoria aparatelor DSLR. Aparatul de la Canon are un obiectiv de 18-55mm DC inclus in pret, are si functie wifi, iar senzorul de imagine este unul foarte performant de 24.2 mp. Toate detaliile oferte eMAG cu reducere impresionanta de 42% pot fi gasite AICI.

eMAG – Camera auto DVR E-boda

Dupa cum v-am promis, va recomandam si din categoria auto ceva, deoarece aceasta categorie are multe surprize cu preturi fantastic de bune. De exemplu aceasta camera auto de tip DVR de la e-boda inregistreaza imagini la calitate Full HD si e dotata si cu un ecran cu diagonala de 2.7 inch. Unghiul de filmare al camerei este de 120 de grade. Pretul inregistreaza cea mai mare reducere din acest sezon, de 30%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Casti audio Bluetooth A+

Ultima oferta pe care v-o prezentam ne-a atras atentia prin pretul bun. Cost mult, mult sub 100 de lei, desi vorbim despre niste casti performante fara fir. Imaginati-va cat de avantajos este sa folosesti castile fara fir, sa nu te mai incurci in cabluri si sa ai libertate de miscare. Oferta cu 45% reducere poate fi consultata AICI.