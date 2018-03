eMAG. 7 laptopuri sub 3.000 lei care au reduceri uriase timp de 3 zile

Vrei un laptop puternic la preturi mult mai mici? Acum este momentul sa profiti de 3 zile de super reduceri la laptopuri cu procesoare i5 si i7 de la eMAG.

Intreaga lista cu laptopuri la reducere poate fi consultata AICI.

Laptop Lenovo IdeaPad cu procesor i7-7500U, 4GB, 1TB, DVD-RW, nVIDIA 2GB. Datorita suprafetei metalice, acest laptop are design si aspect remarcabile, cu rezolutie full HD si unghi larg pentru a putea viziona perfect din orice unghi. Ai imagine si sunet clare, datorita difuzoarelor si microfoanelor integrate. In plus, touchpadul este inovator, pentru o experienta mai buna a utilizatorilor. Ai un laptop performant si foarte atragator la un pret mic cu oferta eMAG. Intra AICI pentru mai multe detalii.

Laptop HP cu procesor i5-7200U, 4GB, 500GB, Free DOS. Ofera un design mobil durabil, o performanta extraordinara datorita procesorului. Este un notebook functional, ce este gata de conecatre oricand si la toate perifericele. A fost conceput pentru toate cerintele de afaceri, dar si pentru servicii simple, pentru gestionarea datelor si securitatii. Ai sunete clare, imagini clare si precise, conectivitate sigura si cu cele mai recente optiuni de stocare. Ai performante optime si spatiu de stocare suficient. Intra AICI pentru a vedea mai multe detalii despre oferta eMAG la acest laptop.

Laptop Lenovo cu procesor i5-7200U, 4GB, 1TB, intel HD graphics. Un laptop care va rezolva cu usurinta toate sarcinile, datorita procesarii puternice. Ai parte de o performanta fiabila, rulezi mai multe programe simultan si fara probleme si faci multitasking cu usurinta. Carcasa a fost special create pentru a proteja impotriva uzurii si pentru extinderea durabilitatii produsului. Ai experienta grafica mai fina si fara intreruperi ale ecranului, astfel ai performanta ridicata a jocurilor. Ai claritate vizuala reala la filme si la navigarea pe internet. Vezi AICI detalii despre oferta eMAG la acest laptop.

Laptop ASUS cu procesor i5-7200U, full HD, 4GB, 1TB, endless OS. Doua cuvinte caracterizeaza acest laptop, frumusete si performanta, ideal pentru sarcinile zilnice si pentru divertisment. Ai finisaj de inalta calitate, conectivitate rapida si performanta online foarte rapida. Datorita algoritmilor inteligenti, optimizeaza contrastul si claritatea fiecarui pixel pentru producerea imaginii intr-un mod impecabil si cat mai realist. In plus, poti sa il utilizezi cat vrei, datorita ventilatoarelor inteligente nu se incinge. AICI ai mai multe detalii despre acest produs vandut de eMAG.

Laptop ASUS cu procesor i5-8250U, full HD, 4GB, 256GB, Windows 10. Datorita ramelor subtiri arata foarte bine,iar ecranul are o calitate foarte buna. Acest VivoBook are 14,8 mm grosime si doar 1,2 kg greutate totala, fiind perfect pentru transport si manevrat simplu si rapid. Ecranul full HD are tehnologie anti-glare si posibilitate de vizualizare cu unghi larg, ideal pentru vizualizare alaturi de cei dragi sau colegi. Ai conectivitate continua si complete in deplasare,iar noile culori te vor surprinde, atat in munca de zi cu zi, cat si pentru divertisment. Subtire si cu design placut, acest laptop nu se incalzeste nici dupa multe ore de folosit. Iata AICI detalii despre oferta eMAG la acest produs.

Laptop Lenovo cu procesor i7-7500U, full HD, 4GB, 1TB, DVD-RW, nVIDIA GeForce, free DOS. Are reactive rapida, performanta fiabila, design atragator si multitasking mai usor, pentru a tine pasul cu tine. Carcasa are un strat special de protective, iar capacul inferior are detalii pentru maximizarea ventilatiei si pentru o durabilitate mai mare a laptopului. Ai experinta graficii mai buna, fara intreruperi si fara a compromite viteza generala si capacitatea de reactie. In plus, ai rezolutie stralucitoare pentru a te bucura de o claritate vizuala reala cand vizionati filme sau alte imagini. Intra AICI pentru a vedea toate detaliile despre oferta eMAG.

LaptopLenovo IdeaPad cu procesor i5-7200U, full HD, IPS, 4GB, 1TB. Ai productivitate mult mai mare datorita puterii impreionante, deoarece dispune de generatia a7-a Intel. Efectueaza mai multe sarcini cu usurinta, ai timpi de pornire mai mici, lansari mai rapide ale programelor, fara a se compromite stocarea sistemului. Este foarte elegant si subtire, cu margini frumoase si suprafete metalice. Are cititor de amprenta rapid si claritate impresionanta pana la FHD IPS. Ai sunet si imagine clare, bogate si te bucuri de orice imagini din plin. Vezi AICI detaliile ofertei eMAG.