eMAG – 7 laptopuri foarte puternice cu reduceri mari de tot

eMAG are o promotie foarte avantajoasa ce aduce reduceri chiar si de 40% pentru mai multe categorii de produse. Noi va prezentam laptopurile cele mai avantajoase din aceasta perioada.

eMAG – Lista completa cu toate laptopurile aflate la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG are in aceasta saptamana o promotie exceptionala cu reduceri mari pentru multe gadgeturi. Noi am ales pentru acest articol 7 dintre cele mai bune oferte de laptopuri care au reduceri foarte mari dar si configuratii uimitor de bune si vi le recomandam cu toata increderea:

eMAG – Laptop 2 in 1 HP Elite Book Revolve 810 G3

Acest laptop, dupa cum ii spune si numele, este de tip 2 in 1, adica se poate transforma cu usurinta intr-o tableta usor de utilizat dar si cu o configuratie foarte puternica. Laptopul are procesor Intel Core i5 cu frecventa de 2.3 Ghz, Broadwell, display-ul este de tip touch screen si are o diagonala de 11.6 inch. Memoria laptopului este de 8GB, 256GB spatiu de stocare SSD si o placa video Intel HD Graphics. In plus, laptopul vine cu sistemul de operare 8.1 Pro preinstalat. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Laptop Asus

Urmatorul laptop pe care vi-l prezentam este de la Asus si are procesor AMD cu o frecventa de 2.2 Ghz. Pretul acestui laptop este unul exceptional si in plus are si o reducere de 31%. Laptopul are display cu diagonala de 15.6 inch, 4GB memorie si 500 GB spatiu de stocare foarte generos. Laptopul e dotat si cu unitate optica de tip DVD-rw. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Laptop Kiano Slimnote

Desi este un laptop produs sub un brand mai putin cunoscut, acest model este unul foarte puternic dar si avantajos. Costa sub 1.000 de lei, modelul Kiano Slimnote are display de 14.1 inch, 32GB memorie si 2GB DDR3. In plus, laptopul vine cu sistemul de operare Windows 10 preinstalat. Oferta cu 31% reducere o gasiti AICI.

eMAG – Laptop HP 250 G5

Laptopul HP 250 G5 este un model destul de renumit in lumea fanilor de gadgeturi, a inregistrat vanzari semnificative, avand o configuratie puternica si un pret foarte avantajos ce beneficiaza de 27% reducere. Laptopul e dotat cu procesor Intel Core i5 ce are frecventa de 2.3 Ghz, 15.6 inch diagonala a ecranului ce reda imagini de calitate Full HD, 4GB memorie si spatiu de stocare de 500GB. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG – Lenovo ThinkPad T450

Din gama ThinkPad, mai multe laptopuri s-au evidentiat cu calitati foarte bune si o rezistenta excelenta in timp. Modelul T450s de la Lenovo este si el unul foarte puternic, ideal pentru pasionatii de gaming si are chiar acum o reducere de 26% in cadrul unei promotii speciale si de scurta durata de la eMAG. Laptopul e dotata cu procesor Intel Core i5 cu frecventa de 2.2 Ghz, arhitectura Skylake de 14 inch, rezolutie Full HD, IPS, 8GB memorie si 256GB spatiu de stocare. Placa video este Intl HD Graphics 5500. Toate detaliile dar si pretul le gasiti AICI.

eMAG – Laptop Acer Aspire E5

O alta oferta pe care noi o gasim foarte, foarte avantajoasa este cea pentru acest model de laptop Acer Aspire. COnfiguratia laptopului este urmatoarea: procesor AMD Quad Core ce are o frecventa de 2.1 Ghz, 15.6 inch display, 4GB memorie si 500GB spatiu de stocare. Laptopul vine cu sistemul de operare Linux preinstalat gratuit. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Laptop Gaming Lenovo IdeaPad Y700

Ultima oferta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol este pentru un laptop special conceput pentru pasionatii de jocuri pe calculator. Configuratia suporta aproape orice joc nou existent pe piata acum. Gaming Lenovo IdeaPad Y700 are procesor Intel Core i7, cel mai nou si mai modern de la momentul actual, frecventa sa este de 2.6 Ghz si arhitectura pe care e construit e Skylake, ecranul cu diagonala de 15.6 inch la o rezolutie Full HD, IPS, 8GB memorie si 1TB spatiu de stocare extrem de generos, unitate optica de tip DVD-rw si cel mai important element pentru un laptop de gaming: placa video nVidia GeForce GTX 960M de 4GB. Pretul sau poate fi gasit AICI.