eMAG – 6 produse sub 100 de lei. Cele mai bune oferte de resigilate

eMAG are o multime de produse resigilate la preturi foarte bune, printre care unele chiar la oferte ce costa sub 100 de lei.

eMAG – Lista cu toate resigilatele ieftine din oferta poate fi consultata in amanunt AICI.

eMAG are o rubrica cu resigilate pe care o reimprospateaza mereu cu alte si alte oferte, unele mai avantajoase ca altele. De aceasta data am sapat si noi printre aceste oferte si am gasit 6 cu preturi sub 100 de lei, dar care merita cu siguranta mult mai mult.

eMAG – Fier de calcat Gorenje

Prima oferta care costa mult sub 100 de lei de la eMAG resigilate este cea a unui fier de calcat performant de la Gorenje, unul dintre cele mai bune branduri in materie de electrocasnice. Fierul de calcat are talpa ceramica, 2200W, 0.35l rezervor de apa si are culoarea albastra. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Sandwich Maker Star Light

Sandwich Makerul de la Star Light este un produs de tip 3 in 1. are 3 tipuri de placi grill pentru a face diferite sandwichuri dar chiar si waffle. Pretul sau are o reducere de peste 35% si desi este un produs resigilat, ai garantia ca este in stare impecabila, avand posibilitate de retur gratuit in 30 de zile dar si o garantie de 24 de luni. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Mixer vertical Russell Hobbs Aura

Mixerul vertical Russell Hobbs Aura are o putere de 600W, 8 viteze diferite disponibile si prezinta mici urme de folosire si zgarieturi fine. Desigur, si ambalajul original este deschis si deteriorat, insa pretul sau a coborat mult sub 100 de lei si beneficiaza de garantie de 24 de luni cat si de un retur gratuit in 30 de zile daca nu esti multumit de produs. Oferta o gasesti AICI.

eMAG – Perie pentru curatat parul de animale Dirt Devil

Aceasta perie este ideala pentru iubitorii de cainii si pisici care lasa in general destul de mult par daca sunt tinuti in locuinta. Aparatul costa mult sub 100 de lei dupa reducerea de la eMAG aplicata produselor resigilate. Oferta pentru peria de curatat parul de animale poate fi gasita AICI.

eMAG – Tocator XL Philips

Pentru prepararea rapida de salate sau piureuri, tocatorul XL cu 4 lame de la Philips este ideal si iti face treaba in doar cateva secunde. Aparatul este compatibil cu seria Avance Speed Touch si are un bol incapator de 1l. Tocatorul este din inox si are culoarea neagra. Mai multe detalii gasesti AICI.

eMAG – Cafetiera Star Light

Ultimul produs resigilat cu pret sub 100 de lei pe care vi-l prezentam in cadrul acestui articol, de la eMAG este o cafetiera de la Star Light, un brand renumit pentru preturile foarte mici pe care le practica, dar si pentru calitatea produselor sale. Cafetiera este un model clasic, are putere de 1000W si un bol de 1.5l. Oferta pentru cafetiera se gaseste AICI.