eMAG - 6 oferte numai bune de cumparat inainte de Paste

eMAG are o promotie speciala de Paste care se desfasoara in aceste zile. Preturile pentru peste 2 milioane de produse sunt scazute cu pana la 50%.

eMAG - Lista tuturor ofertelor de Paste poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG - Telefon mobil Motorola Moto M



Moto M este alcatuit dintr-un ecran Full HD de 5.5 inch. Designul special al lui Moto M il face unul dintre cele mai bune dispozitive din jur. Deblocati automat telefonul folosind doar varful degetului si obtineti mai rapid lucrurile bune. Va veti simti in siguranta cu o parola la fel de unica ca si dumneavoastra. Moto M este protejat impotriva stropilor , chiar si atunci cand ploua , poti sa-ti folosesti telefonul fara teama. Oferta completa eMAG pentru acest telefon mobil poate fi gasita AICI.

eMAG - Laptop Acer Aspire 3

Aspire 3

Indeplinesti cu eleganta sarcinile zilnice. - Procesor* AMD Dual-Core A9-9420;

- Precision Touchpad;

- BlueLightShield;

Configuratie: Laptop Acer Aspire 3 A315-21G-96VB cu procesor AMD Dual-Core® A9-Series A9-9420 pana la 3.60 GHz, 15.6", Full HD, 4GB, 1TB, AMD Radeon™ 520 2GB DDR5, Linux, Black

Pretul eMAG pentru acest laptop poate fi gasit AICI.





eMAG - Televizor LED Samsung, 80 cm



Imagine clara, detaliata. Clean View reduce zgomotul si interferentele, in timp ce sporeste culoarea si contrastul pentru o vizualizare clara de cristal. Bucura-te de toate la o calitate rafinata a imaginii. Culori bogate si luminoase asteapta. Wide Color Enhancer imbunatateste calitatea imaginii si dezvaluie detalii ale culorilor, asa cum au fost menite sa fie vazute. Conecteaza divertismentul si materialele media preferate in televizor - vizioneaza videoclipuri, asculta muzica sau vezi fotografii printr-o conexiune USB. Oferta completa eMAG poate fi gasita AICI.





eMAG - Combina frigorifica Beko



Functia speciala Active Fresh Blue Light mentine efectul de fotosinteza prin lumina albastra, activa permanent in interiorul frigiderului. Astfel, durata de conservare a legumelor si fructelor creste cu 30% fata de un compartiment standard. Gama de aparate frigorifice ConforTech line imbina designul inovator cu tehnologia performanta prin intermediul caracteristicilor auto defrost si safety glass. Cu ajutorul functiei Auto defrost scapi de grija formarii ghetii in interiorul aparatului frigorific, iar rafturile safety glass sunt rezistente si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil. Rafturile din sticla securizata sunt rezistente pana la 25 kg si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil. Display incorporat pe usa combinei frigorifice cu functionalitate multipla: inregistrare(60 secunde) si redare de mesaje vocale, timer (alarma) si ceas.Directia in care se deschid usile frigiderului poate fi schimbata, in functie de restrictiile spatiului. Usile pot fi montate in partea stanga sau in dreapta datorita designului inovativ si a balamalelor laterale suplimentare. Acest dispozitiv, montat in exteriorul aparatului frigorific, asigura apa rece si proaspata la o simpla apasare a clapetei, fara a fi necesara deschiderea usii.

Oferta eMAG pentru acest frigider o gasiti AICI.





eMAG - Masina de spalat vase incorporabila Whirlpool 6th Sense



Masinile de spalat vase Whirlpool cu 6th Sense ofera rezultate perfecte de curatare indiferent de incarcatura, in timp ce economiseste 30% din apa, energie si timp. Oferta eMAG pentru aceasta masina de spalat vase poate fi consultata AICI.





eMAG - Aspirator fara sac Dirt Devil



Aspiratorul Ultima Red este usor de utilizat, compact si cu o putere mare de aspirare. Acest produs este destinat exclusiv utilizarii casnice. In functie de duza atasata, putem folosi aparatul pentru a aspira mobilierul sau tapiteria. Accesorii incluse: Perie 3 in1 Combo (perie de tapiterie, perie de mobilier, duza pentru spatii inguste) Oferta eMAG completa poate fi consultata AICI.