eMAG – 50% reducere la resigilate. Puteti cumpara in 36 de rate fara dobanda

eMAG resigilate – Promotie speciala chiar astazi la cel mai mare retailer online din Romania. Preturile sunt scazute cu pana la 50%.

eMAG resigilate – Lista completa cu oferte poate fi consultata AICI.

eMAG resigilate – Oferte peste oferte cu reduceri impresionante la eMAG. Discounturile ajung pana la 50% pentru mai multe produse electrocasnice resigilate, iar achizitia se poate face extrem de avantajos in 36 de rate fara dobanda. Iata 10 oferte pe care noi vi le recomandam sa le achizitionati chiar acum:

eMAG resigilate – Combina frigorifica Liebherr COnfort

In general, electrocasnicele de la Liebherr, un brand mai putin cunoscut in Romania, sunt destul de costisitoare, insa si de o calitate iesita din comun. De aceasta data insa, cu ajutorul promotiei eMAG de resigilate, pretul combinei frigorifice pe care v-o recomandam este unul foarte avantajos si poate fi achizitionata in 36 de rate fara dobanda. Combina face parte din clasa energetica A+, are doua usi si un volum de depozitare de 372l, inaltimea ei este de 201cm si suprafata e din inox. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Combina frigorifica Hotpoint

Particularitatea acestei combine frigorifice este functia speciala No Frost care pastreaza alimentele proaspete o perioada indelungata de timp. Combina este produsa de Hotpoint, are doua usi si 331l volum. Produsul resigilat poate fi achizitionat cu o reducere de aproape 50%, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 200cm. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S7 Edge

O reducere de 15% pentru telefonul mobil Samsung Galaxy S7 Edge ce are o memorie de 32GB si functie 4G. Acest model poate fi achizitionat cu doar 115 lei pe luna, in rate fara dobanda. Toate detaliile ofertei le puteti studia AICI.

eMAG – Apple iPhone 7

Daca v-am prezentat varful de gama de la Samsung, iata ca si cei de la Apple au oferte incredibile la eMAG. Reducerea de pret este pentru iPhone 7 de 350 de lei, poate nu pare foarte mult, insa telefonul are doar ambalajul desigilat si poate fi achizitionat cu doar 157 de lei pe luna prin rate fara dobanda. Modelul pentru care e oferta este cel cu memoria cea mai mare de 128GB. Pretul exact poate fi gasit AICI.

eMAG – Telefon mobil Huawei P9 Plus

Un telefon mobil de top este si acest model de Huawei P9 Plus, modelul Quartz Grey, foarte elegant, dotat cu functia 4G si o memorie de 64GB. Telefonul are una dintre cele mai mari reduceri existente dupa Black Friday, de 28% din pret. Oferta completa de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG resigilate – Espressor automat Saeco PicoBaristo

Va recomandam si un espressor profesional automat Saeco PicoBaristo ce are reducere de 49% de la eMAG ca produs resigilat, puterea sa este de 1850W, lucreaza la o presiune de 15bar si volumul recipientului de apa este de 1.8l. Oferta o gasiti AICI.

eMAG resigilate – Side by side Daewoo

Frigiderele de tip Side by Side sunt foarte populare in ziua de astazi, dar si destul de costisitoare, insa nu este si cazul modelului de la Daewoo care se regaseste in oferta de resigilate. Frigiderul are 509l volum, pe usa are dispozitiv de acces la lichide reci, face parte din clasa energetica A+, e dotat cu functie No frost si are inaltimea de 177cm. Oferta completa cu 49% reducere o gasiti AICI.

eMAG resigilate – Hota incorporabila decorativa Hansa

Hota decorativa Hansa este incorporabila in mobilierul de bucatarie, are o putere de absorbtie de 370mc pe ora, are un singur motor in dotare si latimea ei este de 60cm. Suprafata hotei este din inox si poate fi foarte usor curatata si intretinuta. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Telefonul mobil Asus ZenFone 2

Trecem la un telefon mobil ceva mai ieftin, care costa sub 1.000 de lei si are reducere 30% pentru produsul resigilat care prezinta doar deteriorarea ambalajului. Telefonul poate administra doua cartele SIM deodata, are memorie de 32GB si functia 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Samsung Galaxy A5

Cei de la Samsung nu au in ofertele de la eMAG doar telefoane foarte scumpe, iata si o varianta mult mai accesibila pentru un buget restrans care, in plus, are si o reducere de 18% pentru cei care vor oferta de resigilat. Telefonul Galaxy A5 are memorie de 16GB si 4G, iar culoarea sa este Black. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Bratara fitness Fitbit Surge

Daca sunteti o persoana care este activa, sau din contra, care vrea sa devina mai activa, bratarile fitness sunt excelente pentru a va monitoriza activitatea fizica. In plus, ca produs resigilat aceasta bratara Fitbit Surge small Black are un pret redus cu 47%. Da, chiar ati citit bine, este vorba de un discount de 47% pe care il gasiti AICI.

eMAG resigilate – Masina de spalat rufe Bosch

Masina de spalat rufe de la Bosch are una dintre cele mai mari capacitat de incarcare a cuvei, de pana la 8kg. Masina are 100 RPM si face parte din clasa energetica A+++, iar pretul cu 48% discount de la eMAG pentru produsul resigilat poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Masina de spalat Sharp

O alta masina de spalat rufe foarte avantajoasa este cea de la Sharp. Modelul Lady de masina de spalat rufe are capacitate de incarcare a cuvei cu pana la 6kg de rufe murdare, 1200 rotatii pe minut la centrifugare si este economicoasa, facand parte din clasa energetica A++. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Masina de spalat rufe Candy

Un brand mai putin cunoscut este Candy, care insa produce electrocasnice cu preturi foarte bune, iar in cadrul promotiei de resigilate de la eMAG beneficiaza si de un discount aproape de 50%. In plus, masina poate fi achizitionata in pana la 36 de rate fara dobanda. Masina Candy are urmatoarele caracteristici: 8kg capacitate de incarcare, 1400 rotatii pe minut si face parte din clasa energetica A+++. Oferta completa poate fi studiata AICI.

eMAG resigilate – Plita incorporabila Whirlpool Estetica Ambient

Aceasta plita are o latime de 60cm, ete incorporabila si functioneaza pe gaz, avand 4 arzatoare in dotare. Gratarele sunt de fonta iar suprafata este din inox usor de curatat si intretinut. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG resigilate – Cuptor incorporabil Hotpoint

Incheiem scurta noastra prezentare a catorva dintre cele mai interesante oferte cu o reducere de 41% pentru un cuptor incorporabil de la Hotpoint. CUptorul, model Luce este electric si are functie de grill. El face parte din clasa energetica A si suprafata sa este din inox antiamprenta. Pretul cu reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – Consola Xbox One Slim

Aceasta consola a avut un pret excelent si de Black Friday, iar acum poate fi gasita intr-un numar extrem de limitat si in promotia de resigilate de la eMAG, avand discount de 18%. Consola Xbox One SLIM are 500GB, este de culoare alba si vine cu toker Fifa 17 + 1luna EA ACCES. Oferta completa poate si merita consultata AICI.

eMAG – Televizor Smart Android LED Sony Bravia

Sony Bravia este o gama de succes de televizoare performante de la Sony care au preturi foarte avantajoase la eMAG. Modelul de televizor pe care vi-l prezentam acum are toate functiile smart, display de tip LED de cea mai buna calitate, 108 diagonala si reda imagini FULL HD. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Televizor LED Smart Samsung

Daca preferati televizoarele cu diagonala generoasa, aceasta oferta sigur va va incanta, de la eMAG. Televizorul produs de Samsung are toate functiile smart disponibile, poate fi conectat la internet si dispozitivele mobile din casa dar are si o diagonala de 138 cm a display-ului care reda imagini 4K ULTRA HD. Oferta pentru produsul resigilat ce poate fi achizitionat in 36 de rate fara dobanda poate fi gasita AICI.

eMAG – Televizor Smart Sharp

Ultima oferta pe care v-o recomandam este tot pentru un televizor Smart, de aceasta data de la Sharp, care are diagonala de 139cm, toate functiile SMart disponibile, display de tip LED ce reda imagini 4K ULTRA HD si un pret excelent pe care il gasiti la eMAG. Oferta este AICI.