eMAG – 5 tablete Samsung si iPad la preturi excelente – Ce reduceri sunt in aceasta perioada

eMAG are o promotie interesanta pentru tabletele de mare calitate produse de Samsung si Apple.

eMAG – Lista cu tabletele produse de Apple si Samsung si preturile lor poate fi gasita AICI.

eMAG are o promotie deosebita pentru mai multe tablete, in special cele produse de Samsung si Apple. Preturile sunt mult reduse in aceasta perioada iar configuratiile sunt cat se poate de puternice.

eMAG – Samsung Galaxy Tab E T560

Aceasta tableta de la Samsung face parte din gama cea mai buna a companiei, Galaxy. Modelul din oferta are unprocesor puternic Quad Core de 1.3 Ghz si are display-ul cu o diagonal de 9.6 inch. Tableta are 1.5 GB RAM si 8 GB memorie. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Apple iPad Air

Tableta iPad Air care este foarte renumita pentru calitatea sa, la fel ca toate produsele de la Apple, are o memorie de 16 GB si poate fi conectata la internet doar prin functia de WIFI. Pretul redus cu 15% poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung Tab S2 T810

O alta tableta foarte avantajoasa este Samsung Tab S2 cu diagonal de 9.7 inch, processor Octa- Core cu frecventa de 1.9 Ghz, 3GB RAM, 32 GB memorie. Pretul beneficiaza de la eMAG de un discount de 16% si oferta completa dar si alte detalii gasiti AICI.

eMAG – iPad Mini 2

Unul dintre cele mai ieftine modele de tableta de la Apple este iPad Mini 2. Tableta este foarte puternica, in ciuda pretului mic, are o memorie de 16 GB, paote fi conectata la internet prin Wifi. Tableta are 13% discount si pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung Galaxy Tab E T560

Este printre cele mai puternice tablete de pe piata si are un processor Quad Core de 1.3 Ghz, memoria este de 8 GB si 1.5 Gb RAM. Tableta are o diagonal a display-ului de 9.6 inch. Pretul tabletei este de sub 1.000 de lei si poate fi gasit AICI.

eMAG – Apple Air 2

Apple Air 2 are reducere uriasa la eMAG doar in aceasta perioada. Pretul beneficiaza de un discount de 21% pentru una dintre cele mai tari tablete: Apple iPad Air 2 are o memorie de 16 GB, se poate conecta la internet prin Wifi si are culoarea foarte eleganta GOLD. Pretul poate fi gasit AICI.