eMAG – 5 oferte reale cu reduceri de peste 50%. Pare de-a dreptul incredibil

eMAG are reduceri consistente de foarte multe ori, insa de data asta parca s-au intrecut chiar si pe ei. 5 oferte cu discounturi ce depasesc 50%.

eMAG – Lista tuturor ofertelor ce au reduceri imense poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG este cel mai mare retailer online din tara si e renumit pentru preturile bune pe care le practica, dar mai ales pentru promotiile de reduceri care aduc discounturi consistente. De exemplu, noi am gasit 5 oferte cu discounturi cuprinse intre 50% si 70% chiar astazi. Iata-le mai jos:

eMAG – Aspirator cu sac Dirt Devli BEAT

Daca vreti un aspirator care sa fie foarte bun, puternic, aspectuos, rezistent si sa mai coste si putin, eMAG are azi cea mai buna solutie: Dirt Devil Beat 2.1. Aspiratorul are 800W, 1.5 l volum pentru sacul in care se depoziteaza praful si mizeria acumulate, dar mai are si 4 accesorii si un filtru HEPA. Oferta cu 71% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG – Mixer Sencor

Daca vreti sa gatiti mai usor, aveti nevoie de un mixer vertical Sencor pentru care nu platiti nici multi bani, profitati de forta sa generata de 400W, puteti sa pregatiti in bolul de 0.5l retetele preferate, iar la achizitie aveti 60% reducere eMAG. Oferta senzationala o gasiti AICI.

eMAG – Deshidrator de alimente Heinner

Continuam prezentarea ofertelor ireale, cu discounturi fantastic de bune. Deshidratorul de alimente de la Heinner este si el incadrat intr-o reducere de 56% in promotia de la eMAG. Acest aparat e dotat cu display de tip LED, are 4 tavi cu 4 trepte de temperatura si costa sub 200 de lei. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Storcator de fructe Heinner

Heinner este un producator foarte avantajos ce practica preturi mici in general, iar cei de la eMAG au aplicat si o reducere de 55% pentru acest produs, astfel ca va dati seama ca mai avantajos de atat nu gasiti. Storcatorul de fructe are o multime de beneficii, pe langa pret si calitate, va ajuta sa va schimbati si stilul de viata si sa consumati citrice sanatoase si pline de vitamine de care aveti atata nevoie. Oferta cu reducere eMAG o gasiti AICI.

eMAG – Cafetiera Studio Casa

Incheiem recomandarile noastre in forta cu o reducere de 53% pentru o cafetiera ideala la birou deoarece poate face pana la 1.5l de cafea, are putere de 800W, functie anti picurare si selector de aroma. Oferta foarte avantajoasa poate fi gasita AICI.