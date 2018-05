eMAG – 5 oferte impertiente! Promotia Flash Deals aduce preturi socant de avantajoase

eMAG are o promotie scurta ce dureaza doar 2 ore. Ofertele expira foarte repede.

eMAG – Lista tuturor ofertelor din promotia Flash Deals poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG ne surprinde de fiecare data cu reduceri mari atunci cand ne asteptam mai putin. La fel se intampla si astazi, intr-o zi ploioasa si anosta, cei de la eMAG insenineaza orizontul cumparaturilor. Flash Deals dureaza doar doua ore insa preturile sunt atat de mici ca nu ai cum sa nu cumperi si tu ceva.

eMAG – Combina frigorifica Arctic

Prima oferta pe care o prezentam in cadrul acestui articol despre promotia Flash Deals de la eMAG este cea pentru o combina frigorifica fabricata chiar in Romania, la Arctic. Combina are discount de 39%, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 201 cm, fapt ce o face foarte incapatoare, avand spatiu pentru depozitarea alimentelor de 321l. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Plita incorporabila Electrolux

Continuam cu un produs la fel de bun, de avantajos si de calitate foarte buna, fiind produs in Romania: e vorba de plita incorporabila de la Electrolux. Plita poate fi integrata in mobilierul de bucatarie, este mixta, are 3 arzatoare pe gaz, un arzator vitroceramic si aprindere electrica. Suprafata sa e din sticla neagra foarte eleganta. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG – Hota incorporabila Star Light

43% reducere si pentru hota incorporabila de la Star Light, un brand renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica. Hota are putere de absorbtie de 280mc pe ora, e dotata cu un motor si are latime de 60cm. Mai multe informatii despre oferta eMAG gasiti AICI.

eMAG – Televizor LED Smart Horizon

Dupa cum ii spune si numele, acest televizor este un model inteligent din oferta eMAG, adica are pe langa pretul foarte bun si toate functiile smart, poate fi conectat la internet si poate reda continut online de pe platforme video precum youtube, netflix, hbo go sau facebook. Televizorul este produs de Horizon, reda imagini impecabile la rezolutie 4K ULTRA HD si are o diagonala de 140cm. Oferta cu reducere eMAG de 46% poate fi gasita AICI.

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy S8

Ultima oferta pe care v-o prezentam este cea pentru telefonul mobil Samsung Galaxy S8 ce are functie Dual SIM, adica poate administra doua cartele sim deodata. Telefonul are 64GB spatiu de stocare, functie 4G si o reducere de 23% de la eMAG. Gasiti oferta AICI.