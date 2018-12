eMAG – 5 oferte concrete care au reduceri de 35% de ziua eMAG. Sa tot profiti de preturile astea

eMAG implineste astazi 17 ani de la venirea pe piata romaneasca. Cu aceasta ocazie sunt o multime de categorii de produse ce inregistreaza reduceri interesante de pana la 35%.

eMAG – Lista tuturor ofertelor eMAG din promotia aniversara poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a implinit deja 17 ani de la startul celei mai importante afaceri online din Romania. Preturile sunt scazute saptamanal pentru diferite categorii de produse, insa de aniversare avem parte de o promotie ceva mai speciala la eMAG.

Exista trei mari categorii de produse cu reduceri consistente de 35%. Mai exact, e vorba de extra reduceri de 35% pe langa cele prezentate initial in cadrul celorlalte promotii. eMAG scade masiv preturile pentru inca cateva ore la accesoriile tv si mai ales pentru imbracaminte pentru barbati si femei.

eMAG – 5 oferte cu reduceri reale de 35%

Am selectat dintre ofertele eMAG din aceasta promotie cele mai interesante preturi care ne-au sarit in ochi la o prima vedere. Aveti de unde alege de ziua eMAG.

1 Jacheta cu vatelina Trespass – Daca v-am spus ca imbracamintea in primul rand este redusa cu 35% la eMAG astazi, va recomandam in prima faza o jeaca de femei, foarte buna pentru sezonul rece. Jeacheta cu vatelina Trespass are fermoasa si coldheat Homely, o gasiti pe culoare neagra dar si alte variante. Pretul ei cu 35% il gasiti AICI.

2 Pulover barbati – In al doilea rand va recomandam si pentru barbati o oferta de la eMAG foarte buna, un pulover de cea mai buna calitate, cu imprimeu grafic, multicolor, numai bun pentru perioada de iarna friguroasa. Puloverul e de la Levi’s, deci calitatea e garantata. Oferta cu 35% reducere o gasiti AICI.

3 Suport TV – Cel mai ieftin si avantajos suport tv pe care-l gasesti in toata promotia costa fantastic de putin. Este de tip reglabil si poate sustine televizoare cu diagonale intre 23 de inch si 42 de inch. Oferta completa de la eMAG o gasiti AICI.

4 Rochie evazata – Continuam sa rascolim printre hainele de la oferta eMAG ce au reducere de 35%. Gasim o rochie superba, ca tot se apropie sarbatorile si evenimentele festive la care trebuie etalate cele mai frumoase rochii. Closet London este o rochie evazata cu design suprapus de culoare galbena sofran. Oferta o gasiti AICI.

5 Blugi – Nu in ultimul rand, va recomandam o pereche de blugi pentru barbati. Acesti blugi din oferta eMAG sunt din denim cu cinci buzunare, Alcott, marimea 42 dar gasiti si alte marimi disponibile. Verificati disponibilitatea si vedeti poze AICI.