eMAG – 5 modele de lenjerie intima sexy pe care sa i-o faci cadou de 1 si 8 Martie

eMAG are multe promotii bune in perioada de 1-8 Martie, incercand sa ii inspire pe barbati ce cadouri sa faca.

eMAG – Lista cu toate ofertele de lenjerie intima sexy disponibile poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o promotie surprinzatoare dar foarte bine gandita pentru 1-8 Martie. Multi barbati fac cadou lenjerie intima femeilor din viata lor, iar ofertele avantajoase mai ales in aceasta perioada sunt bine venite. Mai mult, gama larga din care se poate alege este foarte benefica pentru cumparaturile cadourilor de inceput de primavara.

In oferta eMAG se regasesc foarte multe preturi bune, iar modelele de lenjerie intima pot fi vazute in fotografii, pentru a alege in cunostinta de cauza. Am facut si noi o selectie a celor mai sexy modele de lenjerie intima pe care le puteti cumpara prin eMAG. Iata mai jos selectia noastra:

eMAG – Lenjerie intima sexy

ESPRIT bodywear – eMAG

Prima recomandare vine pentru un body cu dantela si bretele incrucisate pe partea din spate. Body-ul este extrem de sexy, cu decolteu adanc, de culoare rosu inchis si beneficiaza de o reducere de 58%. Oferta o gasiti AICI.

Dorina – eMAG

A doua recomandare e pentru o pereche de pantaloni scurti de casa cu garnituri de dantela, foarte sex, de culoare alb prafuit cu verde deschis. Oferta pentru aceasta pereche de pantaloni scurti are reducere de 33% si o gasiti AICI.

Chiloti de plasa Dorina – eMAG

Tot o oferta buna este si pentru aceasta pereche de chiloti de plasa si dantela cu talie inalta de la Macy. Oferta include un discount consistent de 33% si o gasiti AICI.

Body cu bretele ajusatbile eMAG

Revenim la un model de Body foarte sexy, de culoare negru complet, cu bretele ajustabile, clasic, model Marilyn de la Dorina. Oferta pentru acest body extrem de sexy dar si mai multe poze gasiti AICI.

eMAG – Camasa de noapte

Pentru noptile calduroase va recomandam o camasa de noapte modelatoare Marilyn cu linii foarte fine, de culoare neagra si foarte scurta. Oferta are reducere de 1-8 Martie de 31% si o gasiti AICI.