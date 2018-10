eMAG – 5 lucruri pe care nu te asteptai sa le gasesti pe site-ul retailerului

eMAG este cel mai mare retailer online din Romania si vinde o multime de produse, avand o gama diversificata de oferte. Unele dintre produse chiar surprind cumparatorii.

eMAG – Lista tuturor ofertelor eMAG, mai ciudate sau mai putin ciudate, poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

Am cautat bine printre ofertele de pe site-ul retailerului online eMAG si am gasit cel putin 5 oferte foarte interesante pe care probabil ca nu va asteptati sa le vedeti. Dupa cum stiti, cei de la eMAG ajuta la comercializarea produselor altor magazine, avand un market place, astfel ca e in favoarea clientului ca poate sa gaseasca aproape orice isi poate imagina, la doar un click distanta.

eMAG – Cel mai scump televizor

Cel mai scump televizor de la eMAG costa aproape un miliard de lei vechi. O suma cel putin impresionanta pentru un televizor. Acest model de televizor a devenit celebru pentru glumele pe care internautii s-au apucat sa le faca in sectiunea de review. Televizorul este un OLED Smart SOny cu diagonala de 195cm si rezolutie 4K ULTRA HD, iar printre review-uri, trollii dau comentarii precum: „atentie! Telecomanda vine fara baterii” sau „Am cumparat si eu televizorul acesta din simplul fapt ca are teletext”, „il folosesc ca masa din bucatarie. Asa ma pot uita la televizor cand mananc, e mai ieftin ca lemnul de tufa australian” si multe alte ironii. Oferta pentru acest televizor si mai ales restul comentariilor amuzante pot fi gasite AICI.

eMAG – Set toate icoanele de care are nevoie o Biserica

Tot in online s-a mai facut valva in jurul faptului ca pe eMAG se gasesc icoane. De mare succes sunt in special cele cu Arsenie Boca, insa o alta oferta ne-a atras noua atentia. Pentru cei interesati sa doteze si utileze complet o biserica cu icoanele potrivite, acum la eMAG gasiti la doar 13.000 de lei un set complet cu 82 de icoane individuale. Mai mult, oferta pare sa se vanda ca painea calda pentru ca mai sunt in stoc doar doua astfel de seturi. Toate detaliile dar si imagini cu icoanele gasiti AICI.

eMAG – Prezervative fosforescente

Poate e putin brusca trecerea de la o oferta cu icoane la una cu prezervative, insa toate pot fi gasite pe eMAG. Nu vorbim despre orice fel de prezervative, ci de unele fosforescente de la Love Light care au si un pret extrem de bun, avand reducere eMAG de 52%. Pentru cei care vor sa faca dragoste pe intuneric, dar totusi sa lumineze incaperea cu iubirea lor, oferta pentru prezervative fosforescente poate fi gasita AICI.

eMAG – Motocicleta Indian Roadmaster Elite 2018

Trecem la lucruri mai serioase: motociclete. Nu e nicio gluma, chiar puteti cumpara o super motocicleta de pe eMAG, online, la un pret bun. Vorbim despre o oferta la Indian Roadmaster Elite 2018, un model tourer ultra premium vopsit manual cu vopsea speciala two-tone candy, infrumusetata cu embleme de aur de 23k pe rezervor si partile laterale si cu multe dotari. Verificati daca aveti bani suficienti pe card inainte de a cumpara online motocicleta a carei oferta eMAG o gasiti AICI.

eMAG – Revolver Umarex Ruger Superhawk

Incheiem in forta cu cele mai ciudate oferte de pe eMAG. Am gasit un pret bun la un revolver, care desigur este o copie dupa modelul original Ruger cu teava de 8 inch. Arma este de tip airsoft, insa nu e chiar o jucarie: are capacitate de munitie de 8 focuri, dezvolta o energie maxima de 4j si are sistem de ochire mecanic care poate fi ajustat micrometric. Mai multe detalii si pretul acestei arme airsoft le gasiti AICI.