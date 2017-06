eMAG – 4 promotii uriase se desfasoara in acelasi timp! Reduceri chiar si de 50%

eMAG vine zi de zi cu oferte parca si mai bune. In aceasta perioada se desfasoara 4 campanii cu reduceri de pana la 50%.

Toate promotiile eMAG pot fi gasite AICI.

eMAG surprinde pe toata lumea cu o multime de promotii din ce in ce mai avnatajoase. Ba mai mult, in aceasta perioada se desfasoara nici mai mult, nici mai putin de 4 promotii foarte importante ce aduc discounturi chiar si de 50% pentru anumite produse. Va facem o trecere in revista a promotiilor:

eMAG – Crazy Days iunie 2017

In fiecare luna cei de la eMAG desfasoara o promotie nebuna care se numeste Crazy Days. Preturile cu care vine aceasta promotie sunt cu adevarat crazy: discounturi de pana la 50%. Pentru ca in iunie sa fie si mai interesant, cei de la eMAG au lasa promotia sa se desfasoare timp de o intreaga saptamana. Sunt vizate aproape toate categoriile de produse, insa noi va recomandam telefoanele, tablete, gadgeturi, laptopuri si electrocasnicele mari si mici, televizoare, aparate foto. Mai gasiti in promotie careva articole interesante de mobilier, jucarii pentru copii, haine de sport si multe altele. Toate ofertele eMAG Crazy Days pot fi gasite AICI.

eMAG – RCA 12 rate fara dobanda

O alta promotie foarte interesanta este cea care vizeaza soferii si posesorii de masini. Acum, la eMAG poti sa iti platestiasigurarea RCA in 12 rate care sunt fara dobanda. eMAG iti permite sa compari politele RCA si sa alegi cel mai bun pret, ai livrarea gratuita a politei RCA oriunde in tara si platesti cu cardul si primesti polita pe mail. In plus, poti face si o simulare online pentru a vedea cat ar trebui sa platesti pentru polita RCA. Calculator online de polita RCA la eMAG poate fi gasit la URMATORUL LINK.

eMAG – Saptamana Apple

Saptamana Apple face mult mai accesibile toate produsele atat de incantatoare si de dorite de catre clienti, produse de Apple. Puteti cumpara toate produsele Apple cu 24 de rate fara dobanda prin eCredit la eMAG. In oferta sunt disponibile toate modelele de iPhone, iPad, Apple Watch, laptopuri MacBook, iMac si iMac mini, dar si Apple TV. Consultati ofertele AICI.

eMAG – Electrocasnicele Whirlpool, reduceri de 50%

Electrocasnicele si aparatele de climatizare de la Whirlpool au in aceasta perioada reduceri de pana la 50%. Vorbim despre un brand cu foarte multa traditie, calitate si care s-a impus pe piata electrocasnicelor de pretutindeni, de foarte multi ani. Masini de spalat rufe, masini de spalat vase, plite, aragazuri dar si hote si aparate de aer conditionat, pe toate le gasesti la preturi excelente AICI.