eMAG – 4 Oferte exceptionale pe care le gasiti acum cu reducere enorma. Stocurile se epuizeaza

eMAG are multe oferte foarte bune pentru diferite gadgeturi din promotia IT & Mobile Days. Noi am selectat 4 dintre cele mai bune oferte.

eMAG – Lista tuturor gadgeturilor cu reducere poate fi consultata AICI.

eMAG are in aceasta saptamana mai multe promotii pe care le deruleaza simultan. Gadgeturile de diferite tipuri au reduceri ce ajung pana la 40% si chiar depasesc acest prag in anumite cazuri. Noi am facut o selectie a celor mai interesante 4 oferte care au reduceri foarte mari, reale. Iata spre ce gadgeturi va indemnam sa va indreptati privirea si sa le achizitionati daca va satisfac nevoile. Stocurile ar putea sa se epuizeze foarte rapid cu asemenea preturi.

eMAG – Telefon mobil Allview P8 Energy Pro

Prima oferta pe care am ales sa v-o prezentam este pentru un telefon mobil deoarece acestea sunt cele mai cautate gadgeturi din intreaga lume. Noi va propunem un model de telefon mobil autohton, produs chiar la noi in tara de catre Allview si care are tehnologie comparabila cu telefoanele Apple sau Samsung care sunt cele mai apreciate. Allview P8 Energy Pro beneficiaza de un discount de 28% de la eMAG, poate administra doua cartele SIM deodata si are memorie de 64GB pe care poate fi stocata o multime de muzica, fotografii sau aplicatii. In plus, telefonul e dotat cu functie 4G. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Tableta Samsung Galaxy Tab E T560

Un alt gadget foarte avantajos in aceasta perioada este tableta Samsung Galaxy Tab. Modelul E T560 are un display cu diagonala de 9.6 inch, procesorul sau este unul foarte performant Quad Core ce beneficiaza de o frecventa de 1.3 Ghz. Memoria tabletei este de 1.5Gb RAM si spatiul de stocare pentru muzica, aplicatii, fotografii si toate celelalte este de 8GB. Oferta completa cu reducere de 30% poate fi consultata in detaliu AICI.

eMAG – Ceas Smartwatch Huawei Watch W1

30% reducere pentru acest ceas absolut fabulos produs sub brandul Huawei. Ceasul este unul inteligent insa are un display superb ce da senzatia de ceas clasic cu ecran normal, cureaua este din piele veritabila, designul este unul impecabil si foarte elegant, cu toate astea telefonul are toate functiile Smart disponibile. Consultati detaliile ofertei AICI.

eMAG – Laptop HP 250 G5

Ultima oferta de exceptie pe care am ales-o pentru a va atrage atentia asupra pretului extrem de avantajos este pentru un laptop si nu orice fel de laptop ci unul produs de HP, astfel ca aveti din start garantia calitatii. Laptopul are si o configuratie foarte buna, pe langa calitatea componentelor dar si pretul foarte bun. Laptopul HP 250 G5 este dotat cu procesor Intel Core i3 ce are o frecventa de 2 Ghz, display-ul este unul normal de 15.6 inch, 4GB memorie si un spatiu de stocare de 128GB SSD. Placa video este Intel HD Graphics 5500. Pretul cu 30% reducere poate fi gasit AICI.