eMAG – 4 argumente esentiale pentru care merita sa-ti cumperi Samsung Galaxy S9 acum

eMAG are la precomanda o oferta excelenta atat pentru Samsung Galaxy S9, at si pentru modelul Galaxy S9 Plus. Noi venim cu argumentele care te vor convinge sa le cumperi cat mai repede.

eMAG – Ofertele de precomanda pentru telefoanele mobile Samsung Galaxy S9 si Galaxy S9 plus, cu toate detaliile si reducerile, pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o multime de oferte foarte avantajoase in oferta sa, dar parca cele pentru nou telefon de la Samsung le intrece pe toate. Ai o multime de motive sa alegi achizitionarea unui asemenea telefon si trebuie sa o faci acum pentru a profita de cele mai bune avantaje. In scurt timp, preturile nu vor mai fi la fel.

Am aruncat o privire peste avantajele unui asemenea telefon mobil, dar si peste reducerile eMAG pentru Samsung Galaxy S9 si Samsung Galaxy S9 plus si am gasit o multime de lucruri pozitive pe care trebuie sa le mentionam. Suntem siguri ca te vom convinge sa faci primul pas spre achizitionarea unui gadget de ultima ora.

eMAG – Telefonul mobil Samsung Galaxy S9 poate fi cumparat cu o reducere de 2.200

Da, ati citit bine, puteti beneficia de o reducere de 2.200 de lei pentru achizitionarea noului telefon mobil Samsung Galaxy S9, un telefon de exceptie care are cea mai puternica tehnologie disponibila in acest moment pe piata. Pentru a beneficia de aceasta campanie, insa, trebuie sa va grabiti pentru ca ea e disponibila doar pana pe data 15 martie. Pentru a avea parte de reduceri trebuie sa puneti la bataie un telefon mobil vechi sau o tableta. In schimbul lor primit doua vouchere care pot totaliza pana la 2.200 de ron reducere. Aceasta reducere nu poate fi folosita decat pentru achizitionarea telefonului Samsung Galaxy S9 sau S9 plus. Detaliile despre reducere le gasiti AICI.

eMAG – Telefonul Samsung Galaxy S9 are o noua camera foto

Toata lumea stie ca cea mai importanta noutate pentru telefonul Samsung Galaxy S9 fata de modelele precedente este cea a unei camere foto mult mai performante si apropiate de obiectivul unei camere foto semi-profesionale. Diafragma duala eajuta la captarea de imagini uimitoare in luma de zi naturala si in lumina foarte slaba. Obiectivul inovator cu diafragma duala se adapteaza la fel ca ochiul uman si e capabil sa se adapteze automat cu usurinta, la diferite conditii de iluminare, facand fotografiile sa arate excelent, indiferent daca este lumina sau intuneric, zi sau noapte.

Poti fotografia fara sa te gandesti de doua ori, la orice ora din zi, cu doua moduri f-stop, diafragma dubla inovatoare care se adapteaza in mod automat la lumina puternica si lumina super scazuta. Poti sa iti exersezi latura artistica incercand diferite aperturi pentru a crea anumite ambiante. Mai multe detalii gasesti AICI.

eMAG – Super SLow-mo

Telefonul mobil Samsung Galaxy S9 poate filma la o viteza incredibila de 960 de cadre pe secunda, datorita senzorului de super viteza. Iti poti etala talentele regizorale adaugand momente de slow mo in filmele tale.

Poti face videoclipuri captivante super slow mo pe care le editezi cu usurinta, adaugi muzica din optiunile preincarcate sau folosesti propria lista de redare, poti sa faci si gif-uri cu trei stiluri de loop: invers, inainte sau bumerang. Mai multe informatii gasesti AICI.

eMAG – AR Emoji – Camera care te transpune in realitate augmentata

Iti poti face o versiune a ta in realitatea augmentata printr-un singur selfie. Apoi iti poti partaja sentimentele din viata reala cu ajutorul stickerelor emoji sau videoclipurilor.

Practic, iti transformi selfie-ul intr-un emoji si privesti cu mesajele tale prind viata. Creezi o versiune animata a ta care sa te reprezinte cu adevarat, apoi transmiti mesajul tau insotit de un emoji care iti imita miscarile si expresiile fetei. Toate detaliile sunt AICI.