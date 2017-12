eMAG - 24 de rate fara dobanda! Cardul minune cu care sa-ti incepi anul la cumparaturi

Plata in rate fara dobanda la eMAG se poate efectua foarte usor cu ajutorul unui card special. Pe langa aceasta facilitatei mai aveti si multe alte optiuni si surprize, toate in avantajul vostru.

Plata in rate fara dobanda la eMAG devine mult mai usoara cu cardul de cumparaturi eMAG de la Raiffeisen Bank. Dupa plata si rasplata! Aveti pana la 10% inapoi din suma cheltuita pe cumparaturi sau pana la 24 de rate fara dobanda.

Fidelitatea este recompensata prin puncte de loialitate eMAG: pana la 10% din valoarea produselor. Cumperi de pe eMAG ce ii trebuie familiei tale, platesti si obtii puncte pe care poti ultierior sa le refolosesti la cumparaturi.

Comanzi cand vrei, nu cand poti, cu ajutorul cardului de cumparaturi eMAG de la Raiffeisen Bank, obtii produsele pe care le doresti atat de mult si profiti de pana la 24 de rate fara dobanda.

1. Clientii fideli sunt recompensati cu puncte de loialitate eMAG.Tot ce trebuie sa faceti e sa accesati site-ul online, sa puneti in cos produsele dorite, le platiti, dupa care veti obtine pana la 10% din valoarea produselor. Cum functioneaza? 1 punct=1 leu, astfel daca ati facut cumparaturi in valoare de 300 de lei, beneficiati de 300 de puncte pe care sa le folositi la achizitii viitoare, fara a intra si produsele din Marketplace.

2. Prin cardul eMAG de la Raiffeisen Bank puteti obtine pana la 24 de rate fara dobanda.

3. Daca depuneti valoarea integrala a cumparaturilor pana la scadenta lunara aveti 0% dobanda. Termenul maxim de depunere este de 56 de zile.

4. Cu cardul eMAG de la Raiffeisen Bank puteti face tranzactii, atat in tara cat si in strainatate avand un commission de 0%/

5. Aveti acces in Programul Multishop de la Raiffeisen Bank. Puteti achita in 12 rate lunare fara a se calcula dobanda sau se pot acumula puncte Multishop, atunci cand platiti la magazinele partenere ale bancii.

6. Un alta avantaj este acela de a putea achizitiona oricare produs marca Samsung, in 24 de rate lunare fara dobanda. Oferta este valabila cu cardul de cumparaturi pus la dispozitie de Raiffeisen Bank si achizitionand produse vandute de Emag

7. Suma minima pe care treubuie sa rambursati este de 5% (minimum 10 Lei) din suma utilizata, la care se adauga, daca este cazul, rata lunara egala aferenta tranzactiilor .

8. Cardul dispune de tehnologie contactless. Astfel, platile sunt mai sigure si mai rapide. Pentru sume sub 100 de lei nu trebuie sa introduceti codul PIN. Pentru siguranta tranzactiilor online, cardul este inrolat automat in Serviciul Comert Electronic 3-D Secure.

9. In cazul in care pierdeti locul de munca, aveti un accident exista un serviciu de asigurare. Astfel ca, in primele 3 cicluri de tranzactionare este oferit gratuit, ulterior veti plati 0,50% din valoarea cea mai mare a limitei de credit pe care ati utilizat-o in timpul tranzactionarii.

10. Pentru a vi se putea emite un card de cumparaturi fara dobanda eMAG de la Raiffeisen Bank, venitul minim acceptat este de 150 de euro pe familie. Limita minima a creditului este de 700 de lei, iar cea maxima oferita pe card ajunge la 30.000 de lei.

Plata in rate fara dobanda la eMAG – Alte facilitati ale cardului eMAG

In plus, daca toate optiunile de mai sus nu te-au facut inca sa-ti doresti un card eMAG, avem si alte facilitati foarte bune de care te poti bucura oricand:

In primul rand, ai 0% dobanda pana la 56 de zile. Platesti cu cardul, rambursezi integral sumele utilizate pana la scadenta lunara si beneficiezi de 0% dobanda.

Poti sa platesti oriunde in lume si ai tot 0% comision pe tranzactie pentru platile la comerciantii din strainatate, dar si pentru cei de la noi din tara.

Accesul in programul Multishop de la Raiffeisen Bank iti este asigurat. Poti sa platesti pana la 12 rate lunare fara dobanda sau poti acumula puncte Multishop cand platesti la magazinele partenere ale bancii.

Plata in rate fara dobanda la eMAG – Samsung

Oferta extraordinara la eMAG pentru cei care au acest card. Produsele Samsung care sunt renumite ca fiind printre cele mai bune si de o calitate de nivel inalt, au obtiunea de a fi cumparate in 24 de rate fara dobanda la eMAG, oricand, doar cu cardul de cumparaturi eMAG de la Raiffeisen Bank.

Oferta e valabila pentru produsele vandute de eMAG, cu exceptia celor din Marketplace.

Pasul numarul 1 este plata – Acumulezi puncte de loialitate pentru platile cu acest card la eMAG: de la electrocasnice si moda pana la produsele de zi cu zi. Vezi cate puncte ai in contul tau de client si le folosesti la noi cumparaturi la eMAG. Punctele se aloca in maximum 7 zile lucratoare de la data platii, daca factura a fost emisa. Fiecare punct reprezinta un leu.

Rasplata? Daca ai adunat sa zicem 300 de puncte, poti cumpara produse de 300 de lei. Sau de 500 de lei si achiti cu 300 de puncte si 200 de lei. Poti cumpara cu ele produse vandute de eMAG, nu si de partenerii eMAG Marketplace.

Procentele pot varia pentru produsele preferate – primesti inapoi in puncte de loialitate eMAG un anumit procent din valoarea produselor, in functie de categoria din care fac parte produsele tale.

Plata in rate fara dobanda la eMAG – CUm obtii cardul eMAG de la Raiffeisen Bank

1 Aplica pentru card si te va contacta un reprezentant al bancii

2 Banca va analiza si va raspunde cererii tale de acordare a cardului

3 Banca te va anunta cand se emite cardul si poti merge sa il ridici din agentie.

Plata in rate fara dobanda la eMAG – Caracteristicile cardului eMAG

Tipul de card este Master card si se poate utiliza in Romania sau in strainatate, pentru plati la comercianti sau retrageri de numerar, oriunde este afisata sigla MasterCard. Numarul maxim de carduri posibil de atasat pe cont este de un card principal si gratuit dar si pana la alte 4 carduri suplimentare.

Mediul de utilizare al cardului este atat manual cat si electronic, iar functionalitatea este duala: contact si contactless.

Limita zilnica de cheltuiala prin card cu tranzactii comerciale este de 100% din limita de credit. Limita lunara de tranzactionare numerar este de maximum 40% din limita de credit, iar limita zilnica particulara de retragere numerar e de 3.000 de lei.

Plata in rate fara dobanda la eMAG – Beneficii suplimentare ale cardului eMAG

Pana la 10% inapoi in puncte de loialitate eMAG – Cumperi de la eMAG tot ce ii trebuie familiei tale, faci plata si primesti rasplata: pana la 10% din valoarea produselor. Achiti cu acest card si obtii puncte de loailitate si le folosesti pentru noi cumparaturi la eMAG.

Pana la 24 de rate fara dobanda – Prin cadrul de cumparaturi eMAG la Raiffeisent Bank obtii produsele mult dorite si te bucuri de pana la 24 de rate fara dobanda la eMAG.

Programul multishop – Inrolarea gratuita in programul Multishop prin care se poate plati la comerciantii parteneri ai banii in pana la 12 rate lunare fara dobanda sau se pot acumula puncte Multishop.

Protectia rambursarilor – Serviciu de asigurare optional care acopera riscul de pierdere involuntara a locului de munca, spitalizare din accident, precum si riscul de deces din imbolnaviri sau accident. In primele 3 cicluri de tranzactionare este oferit gratuit, ulterior prima de asigurare este de 0.5% din valoarea cea mai mare a limitei de credit utilizata in timpul ciclului de tranzactionare.

Pachetul de servicii de protectie – Acopera Protectia Cardului, Protectia Cumparaturilor, Protectia pretului. Taxa lunara este de 1.5 lei datorata la data generarii raportului lunar de activitate.

Asigurarea de calatorie in strainatate – Servicii de asistenta si asigurari de calatorie optionale, disponibile 24 din 7, oriunde in lume, pentru utilizatorul de card si membrii familiei sale, daca s-a efectuat cel putin o plata legata de calatoria in strainatate pe teritoriul Romaniei, inainte de inceperea calatoriei, cu cardul de cumparaturi.

Plata in rate cu dobanda redusa – Plata in rate fixe cu dobanda redusa este disponibila pentru cumparaturi la comercianti in valoare de minimum 300 de lei.

Tehnologia contactless – Plati rapide si sigure, fara introducerea pin-ului, pentru tranzactii sub 100 de lei.

Serviciu Comert electronic 3d secure – Pentru siguranta online, cardul este inrolat automat in serviciul comert electronic 3d secure.

Cum cumperi cu cardul in rate fara dobanda:

Pasul 1: introduci datele cardului si, in functie de cardul utilizat si programul de rate disponibil, vei putea alege numarul de rate;

Pasul 2: alegi numarul de rate dorit, disponibile pentru tipul tau de card;

Pasul 3: apesi butonul Plateste.

In cazul platii cu cardul de credit ING Credit Card, introduci datele cardului si apesi butonul Plateste. Dupa efectuarea platii, poti esalona valoarea cumparaturii in rate, in functie de oferta bancii.

* Plata cu cardul de cumparaturi pentru comenzi eMAG-Marketplace se face exclusiv online.

Folosind cardurile de credit STAR de la BT beneficiezi de 6 rate fara dobanda sau plata integrala.

In perioada 29.12.2016 – 31.12.2017, poti achita online in 12 rate comenzile ce contin exclusiv produse din categoriile Asigurari RCA online si Asigurari de calatorie.

Programul de plata in RATE fara dobanda folosind cardurile de credit Star de la BT este disponibil pentru cumparaturi online, pe site-ul eMAG cat si in Showroom, pentru comenzile eMAG, respectiv eMAG – Marketplace.

* Plata cu cardul de cumparaturi pentru comenzi eMAG-Marketplace se face exclusiv online

Sunt incluse in program cardurile de credit STAR Forte: MasterCard Forte, MasterCard Forte pentru Medici, STAR Gold: Visa Gold, Visa Gold BT-Rotary si STAR Platinum: Visa Platinum.

Pentru a plati online cu cardul, in procesul de comanda selectati optiunea de plata “Online cu card bancar” si numarul de rate dorit sau integral. Platile online sunt procesate direct de catre banca emitenta, Banca Transilvania prin intermediul platformei PayU. Sistemul de plata este securizat la cele mai inalte standarde, inclusiv 3D Secure.

Puteti plati prin intermediul POS in toate showroom-urile eMAG din tara, fiind disponibila plata in rate sau plata integrala.

Informatii suplimentare despre cardurile de credit STAR de la BT se pot obtine la serviciul CALL CENTER:

0801 01 0128 (BT) – apelabil din reteaua ROMTELECOM

0264 30 8028 (BT) – apelabil din orice retea, inclusiv international

*8028 (BT) – apelabil din retelele Vodafone şi Orange

CardAvantaj

Plata in rate fara dobanda la eMAG Folosind CardAvantaj beneficiezi de:

– 4 sau 6 rate fara dobanda sau plata integrala pentru produsele eMAG si Marketplace.

In perioada 29.12.2016 – 31.12.2017, poti achita online in 12 rate comenzile ce contin exclusiv produse din categoriile Asigurari RCA online si Asigurari de calatorie.

Clientii care au aplicat si au intrat in posesia unui CardAvantaj in perioada 28.03.2017 – 31.07.2017, vor beneficia de impartirea automata a tranzactiei in 18 RATE fara dobanda in sistemul bancii, daca aleg numarul maxim de rate disponibil la momentul platii – facilitate valabila pana la 31.12.2017.

Programul de plata in RATE fara Dobanda folosind cardurile de credit CardAvantaj este disponibil pentru cumparaturi online, pe site-ul eMAG pentru comenzile eMAG, respectiv eMAG – Marketplace, cat si in Showroom, pentru comenzile eMAG.

* Plata cu cardul de cumparaturi pentru comenzi eMAG-Marketplace se face exclusiv online

Pentru a plati online cu cardul, in procesul de comanda selectati optiunea de plata “Online cu card bancar” si alege modalitatea de plata dorita: plata in 4 sau 6 RATE fara dobanda sau plata integrala.

Platile online sunt procesate prin intermediul platformei PayU. Sistemul de plata este securizat la cele mai inalte standarde, inclusiv 3D Secure.

Poti plati offline in toate showroom-urile eMAG din tara, fiind disponibile aceleasi optiuni: plata integrala sau plata in 4 sau 6 RATE fara dobanda. Plata din contul de bonus CardAvantaj este disponibila doar pe POS-urile din showroom-urile eMAG.

Pentru asistenta non-stop cu privire la cardurile CardAvantaj, apeleaza: CEBLine: 0801.000.000 (numar apelabil din reteaua fixa Romtelecom) sau 0750.000.000.

Poti achita integral sau in 18, 24 sau 36 de rate* (cu dobanda avantajoasa de 19% pe an) prin Optimo Card, in showroom sau online (pentru tranzactii de minimum 500 lei).

Cum platesc online prin Optimo Card:

Folosind Optimo Card platesti integral sau beneficiezi de rate extinse pentru comenzi de minimum 500 lei!

Pentru a plati online cu cardul, selecteaza din pagina de plata optiunea dorita: 18, 24, 36 sau 48 de rate* sau integral.

Iata un exemplu de calcul pentru achizitionarea unui produs in valoare de 2.000 lei, in 36 de rate prin Optimo Card:

Valoare produs: 2.000 lei

Numar de rate: 36

Valoarea ratei lunare**: 73.31 lei

*DAE aferenta unei linii de credit de 5.367 lei utilizata integral printr-o tranzactie in rate si rambursata in rate egale timp de 12 luni va fi de 20.36%.

**Calculul valorii ratei lunare are caracter informativ.

Plata in rate fara dobanda la eMAG -Card Garanti

Folosind cardul Garanti Bonus Card beneficiezi de:

– 4 rate fara dobanda sau plata integrala pentru produsele vandute de eMAG.

In perioada 29.12.2016 – 31.12.2017, poti achita online in 12 Rate fara dobanda comenzile ce contin exclusiv produse din categoriile Asigurari RCA online si Asigurari de calatorie.

Programul de plata in rate fara dobanda folosind cardul Garanti Bonus Card este disponibil pentru cumparaturi atat online, pe site-ul eMAG, cat si in showroom, pentru produse comercializate si livrate de eMAG, cu exceptia comenzilor eMAG – Marketplace.

Pentru a plati online cu cardul, in procesul de comanda selecteaza optiunea de plata “Online cu card bancar” si alegeti modalitatea de plata dorita: in rate fara dobanda sau integral.

Platile online sunt procesate prin intermediul platformei PayU. Sistemul de plata este securizat la cele mai inalte standarde, inclusiv 3D Secure.

Poti plati prin intermediul POS in toate showroom-urile eMAG din tara, fiind disponibile aceleasi optiuni: in rate fara dobanda sau plata integrala.

Plata in rate fara dobanda la eMAG - Card BRD FINANCE

Folosind cardurile BRD Finance MasterCard participante poți achita cumpărăturile în:

– 3 sau 6 rate cu 0% DOBÂNDĂ sau integral prin plata cu perioada de grație de până la 47 de zile, online si in showroom-uri.

In plus, în perioada 29.12.2016 – 31.12.2017, este disponibilă promoția 12 rate 0% dobândă pentru comenzile platite online ce conțin exclusiv produse din categoriile Asigurari RCA online și Asigurari de calatorie.

Plata cu cardul de cumparaturi pentru comenzi eMAG Marketplace se face exclusiv online.

Carduri BRD Finance MasterCard participante: allinclusive BRD Finance, „Bani doar Bani”, Carrefour, Real, Catena, Dacia, Daniel, Diverta, Goldo, Praktiker, Reader’s Digest, Tarsago, Renault, Rombiz, Staer, Altex, Media Galaxy.

Exemplu de rambursare a unei tranzacții în valoare de 900 lei prin “6 RATE 0% DOBÂNDĂ” efectuată la utilizarea cardului de credit BRD Finance MasterCard – dobândă anuală fixă: 0%; DAE: 0%; valoarea ratei lunare: 150 lei; durata contractului de credit: 6 luni; costul total al creditului: 0 lei; valoarea totală a creditului: 900 lei; valoarea totală plătibilă: 900 lei. Pentru administrarea creditului, se percepe lunar un comision de 4 lei, indiferent de numărul și tipul tranzacțiilor efectuate. Asigurarea de viață nu este disponibilă pentru această tranzacție. Prezentele informații sunt orientative și nu au valoare contractuală

Exemplu de rambursare a unei tranzacţii în valoare de 5.367 lei prin “PLATA CU PERIOADĂ DE GRAŢIE” efectuată la utilizarea cardului de credit BRD Finance MasterCard, în timpul perioadei de maximum 47 de zile de graţie: dobândă anuală fixă: 0%; DAE: 0% valoarea ratei unice: 5.367 lei; durata: între 18-47 de zile, în funcţie de data efectuării tranzacţiei, conform contract; costul total al creditului: 0 lei ; valoarea totală a creditului: 5.367 lei; valoarea totală platibilă: 5.367 lei. Pentru administrarea creditului, se percepe lunar un comision de 4 lei, indiferent de numărul și tipul tranzactiilor efectuate. Asigurarea de viaţă nu este disponibilă pentru această tranzacţie. Prezentele informaţii sunt orientative şi nu au valoare contractuală.

Pentru mai multe detalii, contactează operatorii de credite BRD Finance:

– e-mail: creditonline@brd.ro

– telefon: 021-200.3015; 021-200.3016; 021-200.3017

– program BRD Finance: luni – vineri, 8.30 – 17.00

Folosind cardul BUN de PLATA beneficiezi de:

– 2, 3 sau 4 RATE fara dobanda plata integrala pentru produsele vandute de eMAG.

In perioada 29.12.2016 – 31.12.2017, poti achita online in 12 rate fara dobanda comenzile ce contin exclusiv produse din categoriile Asigurari RCA online si Asigurari de calatorie.

Programul de plata in rate fara dobândă folosind Cardul BUN DE PLATA este disponibil pentru cumparaturi atat online, pe site-ul eMAG cat si in showroom-uri, pentru produse comercializate si livrate de eMAG, cu exceptia comenzilor eMAG – Marketplace.

In program sunt inscrisi automat si gratuit toti clientii care detin unul dintre cardurile de credit BCR inrolate în Program:

– BUN DE PLATA Standard MasterCard sau Visa (inclusiv contactless)

– BUN DE PLATA Gold MasterCard sau Visa

– MasterCard GOLD EUR

– BCR Wizz Air MasterCard

– EPB Platinum sau World Signia MasterCard

şi care, la momentul efectuarii tranzactiei solicita facilitatea „Rate fara dobanda”.

Poti plati online pe site-ul eMag si prin intermediul POS in toate showroom-urile eMAG din tara, fiind disponibile urmatoarele optiuni: rate fara dobanda sau plata integrala.

Pentru a plati online cu cardul, in procesul de comanda selectati optiunea de plata “Online cu card bancar” si numarul de rate dorit sau plata integrala. Platile online sunt procesate direct de catre banca emitenta, Banca Comerciala Romana prin intermediul platformei PayU. Sistemul de plata este securizat la cele mai inalte standarde, inclusiv 3D Secure.

Pentru asistenta non-stop cu privire la cardurile BUN de PLATA , suna la: 0800.801.BCR (0800.801.227), apel gratuit din orice reţea naţională.

Plata in rate fara dobanda la eMAG - Card Bancpost

Folosind cardurile Bancpost beneficiezi de:

– 3 sau 6 RATE fara dobanda sau plata integrala.

Programul de plata in rate fara dobanda folosind cardurile Bancpost este disponibil doar pentru cumparaturi in showroom-urile eMAG, cu exceptia comenzilor eMAG – Marketplace.

Poti plati prin intermediul terminalelor POS in toate showroom-urile eMAG din tara.

Cardurile Bancpost pentru care este disponibil programul rate fara dobanda sunt urmatoarele:

– WIZZ Bancpost MasterCard World

– American Express Gold

– American Express Green

– Visa Gold

– Visa Classic

Pentru informatii suplimentare, poti utiliza serviciul interactiv ALO Bancpost:

Telefon: 0213084306, 0800800228, 0372181306, 0213084557 sau 0372181557.

Email: creditcardinfo@bancpost.ro

Folosind cardurile EuroLine-MasterCard emise de ERB Retail Services beneficiezi de:

– 3 sau 6 RATE fara dobanda;

– Plata in Rate Usoare (intre 25 si 36 de rate cu un cost de doar 1% pe luna pentru cumparaturile achitate online) sau plata integrala.

Programul de plata in rate fara dobanda si plata in Rate Usoare folosind cardurile EuroLine-MasterCard sunt disponibile atat pe site-ul eMAG pentru cumparaturi de minimum 500 lei, cat si in showroom-urile eMAG.

Plata in rate prin cardurile EuroLine-MasterCard pentru comenzile eMAG – Marketplace este disponibila doar pentru tranzactiile online.

Selectia numarului de rate pentru plata online cu cardurile EuroLine-MasterCard se efectueaza astfel:

1. Faci cumparaturi de minimum 500 de Lei cu plata integrala,

2. Primesti un SMS prin care esti informat ca poti transforma suma platita in 3, 6 sau 24 Rate fara dobanda sau 25-36 Rate Usoare.

3. Raspunzi la SMS imediat sau oricand in urmatoarele 3 zile, cu valoarea tranzactiei si numarul de rate in care vrei sa platesti.

Iata un calcul DAE pentru o achizitie de 2.000 lei in 36 de Rate Usoare:

Exemplu de calcul reprezentativ pentru cumparaturi cu plata in Rate Usoare: Valoarea DAE este 12,63% pentru o valoare a creditului de 2.000 de lei, calculata pe o perioada de un an, considerand o tranzactie in 24 Rate Usoare, Valoarea totala a creditului este de 2.259,53 Lei, rata lunara 94,15 lei.

Pentru informatii suplimentare, poti utiliza serviciul interactiv ALO Euroline:

Telefon: 0213084000, 0372181000 sau 0801001111;

E-mail: relatiiclienti@euroline-cards.ro

Plata in rate fara dobanda la eMAG - CETELEM

Folosind Cardul CETELEM beneficiezi de perioada de gratie de pana la 45 de zile pentru orice tranzactie achitata Online pe site-ul eMAG.ro.

Programul de plata folosind cardurile de credit Cetelem este disponibil pentru cumparaturi online, pe site-ul eMAG, respectiv eMAG – Marketplace cat si in showroom-urile eMAG.

* Plata cu cardul de cumparaturi pentru comenzi eMAG-Marketplace se face exclusiv online

Pentru a plati online cu cardul, in procesul de comanda selectati optiunea de plata “Online cu card bancar”, introdu datele cardului tau si finalizeaza tranzactia.

Daca nu ai activat pana acum optiunea de plata online cu cardul Cetelem, suna la 021.305.12.00 / 0750.100.101



Platile online sunt procesate prin intermediul platformei PayU. Sistemul de plata este securizat la cele mai inalte standarde.

Pentru a plati in Showroom cu cardul, in procesul de comanda selectati optiunea de plata Numerar/POS cu ridicare din Showroom-ului eMAG dorit. La casieria Showroom-ului, specificati modalitatea de plata cu cardul CETELEM pentru oferta de rate.

PIN by SMS

Vrei sa faci o tranzactie in Showroom-urile eMAG si nu ai PIN-ul la tine? Primeste PIN prin SMS – Mai rapid, mai simplu, mai comod! Prin acest serviciu te poti bucura de cardul tau de cumparaturi mai repede, pentru ca primesti PIN-ul prin SMS, cu aceeasi garantie de siguranta a datelor.

Acceseaza linkul partenerului nostru si afla care sunt pasii pe care trebuie sa ii parcurgi: (Aici)

OneTimePassword

De fiecare data cand vei face cumparaturi online pe site-ul www.eMAG.ro inrolat in 3D Secure (sigla “MasterCard SecureCode”), la plata cu cardul Online se va deschide o pagina noua in care ti se va cere o parola de confirmare a tranzactiei pe care doreste sa o efectuezi. Afla mai multe despre acest serviciu si cum poti beneficia de el (Aici)

Client Cetelem

Ai facut tranzactii pe site-ul www.eMAG.ro si ai nevoie sa accesezi extrasul tau de cont? Ai acces la Internet banking gratuit, rapid, oricand doar cu CNP si SMS, cu zero costuri. Atat de simplu si la indemana!

Totul este simplu si eficient:

Accesezi aplicatia Client Cetelem https://client.cetelem.ro

Introduci CNP-ul in campul predefinit. In acest moment vei primi o parola unica prin SMS

Introduci parola primita si ai acces instant la toate informatiile tale privind contractual de credit

Pentru asistenta non-stop cu privire la cardurile Cetelem, apeleaza: Call Center Cetelem la numarul de telefon: 021.305.12.21 / 0750.100.101

Plata in rate fara dobanda la eMAG - Alpha BANK

Folosind cardul de cumparaturi Alpha Bank beneficiezi de:

– 4 sau 6 rate fara dobanda sau plata integrala.

Programul de plata in RATE fara Dobanda folosind cardurile de cumparaturi Alpha Bank este disponibil doar pentru plati online, pe site-ul eMAG pentru comenzile eMAG, respectiv eMAG – Marketplace.

Pentru a plati online cu cardul, in procesul de comanda selecteaza optiunea de plata “Card de credit sau de debit” si alege modalitatea de plata dorita: plata in 4 sau 6 rate fara dobanda sau plata integrala.

Platile online sunt procesate prin intermediul platformei PayU. Sistemul de plata este securizat la cele mai inalte standarde, inclusiv 3D Secure.

Pentru asistenta poti apela, de luni pana vineri, in intervalul 8:30 – 20:30 la:

– Tel Verde: 08008 alpha (08008 25742) – apel gratuit din reteaua Telekom Romania;

– *alpha (*25742) – in retelele Orange si Vodafone;

– Apeluri internationale: (021) 455.99.99.

ng

Folosind ING Credit Card beneficiezi de 6 rate fara dobanda sau poti plati integral.

Plata se efectueaza integral, urmand ca banca sa transmita un SMS pentru selectia ratelor.

Programul de plata in rate folosind cardul ING Credit Card este disponibil atat online, cat si in showroom, pentru orice produs listat in site-ul eMAG inclusiv produsele Marketplace.

* Plata cu cardul de cumparaturi pentru comenzi eMAG-Marketplace se face exclusiv online

Cardurile de cumparaturi in rate fara dobanda pot fi emise persoanelor fizice sau juridice in urma dovezilor veniturilor avute, intocmirea unui dosar eligibil in orice banca din Romania care are un astfel de program.

Pentru mai multe detalii, noi promotii, schimbarile regulilor accesati banca care v-a emis cardul de cumparaturi.