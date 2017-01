eMAG - 16 oferte excelente pentru laptopuri performante. Reduceri mari

eMAG a dat startul unei promotii ce aduce reduceri de pana la 50% pentru mai multe categorii de produse, dar si de pana la 35% pentru cele mai puternice laptopuri.

eMAG – Lista completa cu toate laptopurile din oferta care sunt dotate cu procesoare Intel i7 poate fi gasita AICI.

eMAG are in oferta sa mai multe laptopuri foarte performante la preturi excelente. Am facut si noi o selectie si am ales ca principal criteriu procesorul i7 produs de Intel. Am selectat mai multe oferte peste care merita sa va uitat, iar cel mai ieftin model incepe chiar de la 1.900 de lei, un pret foarte bun pentru asemenea tehnologie.

eMAG – Lenovo B50-80

Primul laptop pe care vi-l prezentam este si cel mai ieftin din oferta. Laptopul e produs de Lenovo, are procesor Intel Core i7 cu frecventa de 2.4 Ghz pe o arhitectura Broadwell. Acest laptop de la eMAG are display normal de 15.6 inch, 4 GB memorie si spatiu de stocare de 500 GB, in plus are si unitate optica. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Acer Aspire

Modelul de laptop Acer Aspire E5 573G 78K6 are tot procesor Intel Core i7 550 U care are frecventa de 2.4 Ghz. Laptopul are display 15.6 inch, memorie 4 GB si spatiu de stocare de 500 GB, iar pe langa unitate optica, laptopul vine dotat cu placa video nVidia GeForce GT 920M de 2GB si sistemul de operare preinstalat Linux. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - Asus ROG

Gama de laptopuri Asus ROG sunt perfecte pentru gaming pentru ca au configuratii foarte puternice, insa in general au preturi destul de piperate. De aceasta data va prezentam un laptop ce beneficiaza de o reducere consistenta de la eMAG, e dotat cu procesor Intel i7 cu frecventa de 2.6 Ghz, 17.3 inch display ce reda imagini la o rezolutie Full HD, 8 GB memorie si 1TB spatiu de stocare. In plus, laptopul e dotat cu unitate optica si placa video nVidia GeForce GTX 960M. Pretul complet poate fi gasit AICI.

eMAG - Laptop Acer Aspire

O alta gama de laptopuri foarte performante sunt cele Aspire produse de Acer. Modelul pe care noi l-am gasit la reducere la eMAG chiar in acest moment este dotat cu procesor I7 de 2.5 Ghz Skylake, 15.6 inch display cu rezolutie Full HD, unitate optica si placa video performanta si spatiu de stocare de 1TB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Asus

13% are discount de la eMAG laptopul Asus, modelul X555LB-XX026D. Acest laptop are, evident, procesor Intel Core i7 cu frecvență de 2.4 Ghz și are dimensiunea de 15.6 inch. În plus, laptopul e dotat cu placă video nVidia GeForce 940M 2 Gb și are un spațiu de stocare foarte generos de 1 TB. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Laptop Lenovo IdeaPad

Am ales și un model de laptop de la Lenovo, IdeaPad Z51 care are reducere de la eMAG și este printre cele mai ieftine laptopuri dotate cu procesor i7 de la Intel. Procesorul are o frecvență de 2.4 Ghz, are dimensiunea display-ului de 15.6 inch FHD, 8 Gb memorie și un spațiu de stocare generos de 1Tb. Mai multe detalii găsiți AICI.

eMAG – Laptop HP

Cei de la HP sunt renumiti pentru calitatea laptopurilor pe care le produc, si este si cazul acestui model dotat cu procesor de ultima generatie de la Intel. Laptopul are memorie de 4GB si spatiu de stocare HDD 500 GB. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptop Asus

Va prezentam o oferta foarte buna de la eMAG si pentru acest laptop Asus care beneficiaza de un discount de 18% doar in aceasta perioada. Laptopul are procesor i7, 2.4 Ghz, 15.6 inch display, 4GB si spatiu de stocare de 1TB. In plus, laptopul e dotat cu placa video. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - Laptop Apple MacBook Pro 15

Incheiem cu unul dintre cele mai ravnite laptopuri care are reducere la eMAG. Laptopul Apple MacBook Pro 15 Retina este dotat cu procesor Intel Quad Core i7 de 2.2 Ghz Haswell, ecranul RETINA are 15.4 inch diagonala, 16gb memorie si 256 GB SSD spatiu de stocare pentru transfer de date de mare viteza. Plava video este Intel Iris Pro Graphics. Toate detaliile si pretul la reducere pot fi gasite AICI.

eMAG – Laptop Lenovo G50-80

Un alt laptop de la Lenovo ce beneficiază de reducere mare de la eMAG este acest model G50-80 care are un procesor Intel Core i7 5500U cu frecvență de 2.4 Ghz, este foarte performant, de ultimă generație. Laptopul rulează imagini la o rezoluție Full HD pe un display de 15.6 inch. Laptopul are 8 Gb memorie și spațiu de stocare de 1TB. Oferta completă poate fi găsită AICI.

eMAG – Laptop 2 in 1 HP EliteBook Revolve 810 G3

Acest laptop de la HP se poate transforma cu usurinta in tableta, iar configuratia sa este una de exceptie: procesor intel core i5 ce are o frecventa de 2.3 Ghz pe o arhitectura Broadwell, display mic de doar 11.6 inch ceea ce duce la o greutate a laptopului redusa, touch screen, 8GB memorie si un spatiu de stocare de 256GB SSD. Placa video este Intel HD Graphics si laptopul vine cu sistemul de operare Windows 8.1 preinstalat. Pretul cu reducere de 35% poate fi gasit AICI.

eMAG – Acer Aspire

Laptopul Acer Aspire are si el o reducere de top, de 27%, in aceasta perioada. Laptopul e dotat cu un procesor Intel Core i5 de ultima generatie al carui frecventa ajunge la 2.5 Ghz Kaby Lake. Laptopul are un display foarte generos, ideal pentru gaming sau pentru a viziona filme, de 17.3 inch, reda imagini de calitatea Full HD si are 6GB memorie dar si un spatiu de stocare de 256GB. In plus, laptopul e dotat cu unitate optica de tip DVD-RW si placa video Nvidia GeForce GTX 950M de 4GB. Sistemul de operare preinstalat este Linux. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Laptop HP Omen

Continuam prezentarea ofertelor foarte bune cu unul dintre cele mai performante laptopuri: HP Omen ce are varful de gama in materie de procesoare – intel core i7 cu frecventa de 2.6 Ghz pe o arhitectura Skylake. Display-ul laptopului este de 15.6 inch si reda imagini Full HD, avand calitate IPS. Laptopul are in componenta sa memorie de 4GB si spatiu de stocare de 2TB, iar placa video este nVidia GeForce GTX 960M. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Laptop Lenovo Yoga 2 in 1

Un alt laptop ce se transforma in tableta este celebrul Lenovo Yoga 900 care este de foarte buna calitate. Procesorul sau este u5 si are un display de 13.3 inch QHD. Spatiul de stocare al laptopului este de 512GB SSD. Toate detaliile si oferta cu 26% reducere pot fi gasite AICI.

eMAG – Asus

Reducere de 25% si pentru modelul Asus X550VX care are un procesor Intel Core i7 de 2.6 Ghz pe arhitectura de tip Skylake. Ecranul are o diagonala de 15.6 inch, 8 gb memorie si spatiu de stocare de 256GB de tip SSD. Placa video este nVidia GeForce GTX 950M de 2GB. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG – Laptopul Gaming Asus ROG

Ultima oferta pe care v-o recomandam de la eMAG in cadrul acestui articol este pentru un laptop ideal impatimitilor de gaming, dupa cum ii spune si numele: gaming Asus ROG. Acest laptop are in dotare un procesor de ultima generatie de la Intel Core i7 ce are frecventa de 2.6 Ghz, Skylake, display de 15.6 inch la o rezolutie Full HD, 8GB memorie si 1TB spatiu de stocare. Placa video perfecta pentru orice joc pe calculator este nVidia GeForce GTX 960M de 4GB pe care o are acest laptop in dotare. Pretul il gasiti AICI.