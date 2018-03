eMAG. 15 reduceri uriașe în marea campanie de reduceri ”Zilele Casei Tale”

eMAG a pregătit o nouă surpriză pentru clienții săi fideli, dar și pentru aceia dintre dumneavoastră care acum descoperă ofertele cele mai bune de pe piață.

Noua campanie a marelui retailer online se numește ”Zilele Casei Tale”și intră în promoție toate produsele. Reducerile ajung și până la 60%, discounturi care ne provoacă să ne apucăm de ,,îmbrăca’’casa în sărbătoare.

Pentru a afla ce alte produse mai au reduceri substanțiale în această noua campanie vă invităm să accesați site-ul marelui retailer online AICI.



Dacă vă lipsesc anumite lucruri în casă ori vreți să faceți un cadou util de Paște iată lista casei cu acele produse care pe noi ne-au convins:

Mașină de spălat rufe cu uscător LG F4J6TGOW

Un mini spa pentru rufele dumneavostră. Le spală și le usucă. Are o capacitate de 8 kilograme pe modul spălare și 5 kilograme pe mosul uscare. Cele 1400 de rotații sunt ideale atunci când trebuie să spălați pilota, de exemplu. Produsul poate fi găsit în Campania Zilele Casei Tale pe eMAG.



Mașina de spălat vase incorporabilă Whirlpool 6th Sense ADG 422

Nu mai este un moft, mașina de spălat este o necesitate, și apoi, cui îi este drag să spele vasele după invitați? Modelul de la Whirlpool cu cel de-al șaselea simț dispune de 7 programe complexe și puteți încărca 10 seturi. O puteți comanda cu 39% discount de pe MAG AICI.



Coș rufe Heinner Care

Niciodată nu avem spațiu sufficient pentru hainele murdare, dar cei de la eMAG au listat în oferta lor specială un coș de rufe tare frumos. Realizat din bambus, are capac și se potrivește de minune în baie sau în camera destinată rufelor. Reducerea de 29% o obțineți doar zilele acestea pe site-ul online AICI.



Fier de călcat Philips EasySpeed Plus GC2042/40

Vi s-a stricat fierul de călcat? Iată ce optiune găsiți pe eMAG: fier marca Phillips cu talpă ceramică, 2100 de Watti putere și o reducere substanțială de 37%. Produsul îl găsiți AICI.

Stație de călcat Philips PerfectCare Viva GC7015/20

Dacă vă doriți rufe ca la curățătorie atunci faceți echipă bună cu stația de călcat Perfect Care Viva de la Phillips. Are o talpă care nu lipește deloc, o putere de 2400 de Watti și un discount de 34%. Vă puteți convinge AICI.



Aspirator fără sac Rowenta Compact Power 3A RO3753

Aspiratorul de la Rowenta face ca praful să dispară ca prin magie. Deși o să spuneți că puterea lui de 750 de Watti e precum a unui uscător de păr vă înșelați. Aspiră cu puterea unui aparat cu motor de 2000 de Watti. Este dotat cu un filtru excellent, iar cana în care se adună gunoiul se poate spăla, la fel și filtrul. Îl puteți comanda de pee MAG cu o reducere de 32%.



Set mobilier gradina Kring Summer Bali

Nu vă lăsați descurajați de vremea de afară, vine el,și soarele! V-ați gțndit cum amenajați grădina anul acesta? Marele retailer online ne vine în ajutor cu un model tare frumos de canapea de exterior, o măsuță și 2 fotolii. Prindeți reducerea de 34% AICI.



Lustra Star-Light 91261-3

Și s-a făcut lumină! O ofertă pe care nu o puteți rata, lustra bej de la Star Light are un design modern și un discount de 48%. Detalii in campania Zilele Casei Tale de pe site-ul online eMAG.



Pachet Chiuveta granit + Baterie bucatarie Pyramis

Pyramis este unul dintre producătorii cei mai buni de sanitare. Și cum chiuveta de inox este un chin pentru că se pătează, spunem că este timpul de o chiuvetă pritenoasă din granit, pe care nici urmă de apă nu stă. Aveți la dispoziție și 4 produse resigilate cu un preț mai mic, iar modelul prezentat are o reducere de 26%. Detalii AICI.



Set de baie Kring Family

La fel ca și prosoapele, halatele de baie, în timp, se uzează și trebuie schimbate. Noi am găsit pe site-ul emag.ro o ofertă și pentru EA și pentru EL. Bumbac 100% și o reducere de 37%. Detalii AICI.



Lenjerie de pat 230 X 250 cm

Vine Paștele și dacă vă duceți în vizită nu puteți face asta fără un cadou. Lenjeria de pat din bumbac satinat și cu un imprimeu primăvăratic este cadoul ideal, nimeni nu are suficiente lenjerii de pat. Reducerea de 32% o obțineți dacă comandați produsul pe site-ul online AICI.



Set cuvertură matlasată Eponj Home Chaway

Un alt produs care se potrivește casei dumneavoastră este setul ce include o cuvertură și 2 fețe de pernă. Are o mărime potrivită pentru un pat dublu de 200X220 de centimetri, iar fețele de pernă 50X70. Setul poate fi văzut AICI.



Set de gătit 7 piese Heinner

Nu vă mai iese mâncarea ca odinioară? Poate este timpul pentru alte noi oale care să vă ajute. Cei de la Heinner ne aduc în atenție un set compus din 7 piese, ce are și un discount de 21%. Detalii despre produs puteți găsi AICI.

Serviciu de masa Corelle

Un alt cadou potrivit pentru o vizită neașteptată de paste poate fi și acest serviciu de masă cu 16 piese. Designul elegant și simplu îl face potrivit în orice aranjament. Comandați produsul cu reducere doar în aceste zile de pe emag.ro.





Soundbar JBL BAR 2.1

Odată ce iarna se va lăsa plecată, anotimpul cald cere mai multă distracție. Pentru serile cu prietenii este nevoie de muzică, iar sunetul trebuie să fie unul perfect. Pe noi ne-a atras acest soundbar JBL cu subwoofer wireless și reducere de 12%. Detalii AICI.





