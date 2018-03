eMAG. 15 reduceri de Cooking Days care merita vazute

Ai azi cele mai tari reduceri de Cooking Days. Nu rata ocazia sa schimbi vechile aparate incorporabile, sa achizitionezi produsul nou mult dorit pentru o bucatarie mai practica si timp redus de gatit.

Pachet promo: cuptor incorporabil Whirlpool,electric, multifunctional, autocuratare hidrolitica, 65 de litri capacitate, 8 functii, ghidaje telescopice, butoane retractabile, grill, decongelrare, inox antiamprenta si plita incorporabila Whirlpool, 4 arzatoare pe gaz, aprindere electrica. Ai 8 optiuni de gatire flexibile, se curata rapid si usor si fara substante chimice agresive, si beneficiezi si de spatiu mai incapator. Te bucuri de performanta ideala la un super pret si de un consum excelent de energie. Nu rata ocazia, vezi AICI detaliile acestei oferte eMAG.

Cuptor incorporabil Bosch, electric, aburi, 38 de litri capacitate, 4 functii, convective 4 D,inel rotativ,touch control, display TFT, inox. Un cuptor cu aburi excelent, care pastreaza inmod fidel aromele, vitaminele si mineralele mancarurilor tale. In plus, cuptorul cu aburi are trei niveluri de gatire, nu lasa mirosurile diferitelor feluri de mancare sa se amestece. Ai functie 20, gatesti rapid datorita programelor automate presetate 20. In plus, ai blocare acces copii, iluminare interioara, sistem usa rece, functie decongelare, grill, geam de protective, timer, inox. Profita acum de super oferta eMAG si vezi mai multe detalii despre acest produs AICI.

Plita incorporabila Beko, 4 arzatoare pe gaz, gratar fonta, sticla neagra. Ai timp petrecut in bucatarie mult mai scazut cu acesta plita, deorece arzatoarele sunt cu pana la de 25% ori mai eficiente. Ai sistem de siguranta automat care opreste alimentarea cu gaz daca se stinge accidental flacara in timpul functionarii. Aprinzi mai usor, ai design functional, elegant si modern, iar gratarul de font ofera stabilitate si calitate plitei. Vezi AICI mai multe detalii despre aceasta oferta de la eMAG.

Hota incorporabila telescopica Star-Light, putere de absorbtie 329 mc/h, 2 motoare, 60 de cm, inox si metal vopsit. Are doua motoare puternice, facand-o extrem de eficienta si buna, nu ocpua mult spatiu, iar instalarea este foarte usoara si rapida. Se integreaza usor in orice tip de design al bucatariei, este eficienta si se foloseste foarte usor. Silentioasa, iar raportul calitate-pret te va lasa uimit. Intra AICI pentru a vedea mai multe detalii despre acest produs vandut de eMAG.

Cuptor cu microunde incorporabil Beko, 25 de litri capacitate, 900 W, touch control, grill, timer, convective, negru. Gatesti pur si simplu mult mai rapid si eficient, economisind timp si energie. Are functie speciala autocook, poti astfel selecta din meniul tip ce fel de mancare vrei sa gatesti: pizza, paste, cartofi, peste, carne, legume, etc. Este spatios, are 25 de litri capacitate si este dotat cu un grill si suport rotativ rotund din sticla. Ai 4 niveluri de putere ale functiei grill pentru preparatele din carne super rapide. Decongelezi fara sa mai astepti si ai timer digital pentru a vedea cat timp ti-a mai ramas pana cand poti pune masa. Vezi AICI mai multe despre aceasta oferta eMAG.

Combina frigorifica incorporabila Hansa, capacitate 260 de litri. Ai energie mult mai redusa si un frigider modern, elegant. Are sistem antibacterian ce protejeaza alimentele si produsele pentru a nu forma mucegai si pentru a nu se strica asa usor. In plus, ai alimente proaspete mai mult timp. Rafturile de sticla din interior pot sustine pana la 100 kg, si ai usi reversibile, ce pot fin montate pe ambele parti, in functie de nevoile tale. Realizat din materiale rezistente, de calitate, ce nu permit raspandirea mirosurilor. Ai suficient loc, foarte inteligent gandit, cu rafturi spatioase inclusiv pe usa. Vezi AICI detalii despre acest frigider vandut de eMAG.

Pachet promo: cuptor incorporabil Indesit, electric, multifunctional, capacitate de 66 de litri, clasa A, inox si plita incorporable Indesit cu 4 arzatoare pe gaz, aprindere electrica, inox. Ai curatare simplificata datorita functiei click & clean, ai gratar si grill inclinat, pentru a curata mai usor interiorul cuptorului si spatiul de care ai nevoie pentru toate retetele delicioase la gratar. Are iluminare optima, grill ventilat si distribuire uniforma a caldurii pentru a avea preparate gatite excelent si complet. Vezi AICI detalii despre acest pachet la super preturi din oferta eMAG.

Cuptor incorporabil Zanussi, electric, multifunctional, capacitate 57 de litri, 8 functii, grill, convective, timer electronic, negru. Ai grill dublu pentru prajire la gratar si rumenire traditionala rapida. Dezgheti rapid si eficient pentru a obtine mancarurile preferate mult mai repede. Alegi usor cat timp vrei sa lasi mancarea la preparat, iar cuptorul te anunta cand totul este gata, fara sa mai stai cu ochiul pe ceas sau cu stres. Intra AICI pentru a vedea mai multe detalii despre acest produs vandut de eMAG.

Plita incorporabila Gorenje, 4 arzatoare pe gaz, 58 cm, inox. Ai aprindere electrica usoarafrontala, gratar, siguranta, arzator wok pentru mancarurile delicioase si rapide, material de fonta al gratarului si plita din otel. Cu un design placut, poate fi incorporata in orice stil de bucatarie. Isi face treaba fara consum de energie mare si este usor de intretinut. Simpla si eficienta, este perfecta in orice casa. Iata AICI mai multe detalii despre oferta eMAG la acest produs.

Hota incorporabila telescopica Elica, putere de absorbtie 320 mc/h, 2 motoare, 60 cm, inox. Are doua motoare puternice pentru absorbtie garantata in orice spatiu de gatit, mic sau mare. Are doua lampi de iluminare de 20 W, 2 filtre metalice lavabile, 55 dB nivel de zgomot., cu un burlan de 120 mm. O hota excelenta, ce nu necesita mari batai de cap in ceea ce proveste montarea si utilizarea. Utila si foarte practica, se potriveste cu orice stil de bucatarie, clasic sau modern. Vezi AICI detalii pentru acest produs vandut de eMAG.

Pachet cuptor microunde incorporabil Daewoo, capacitate 28 de litri, 900 W, control digital, curatare aburi, convectie, gratar, inox si kit instalare. Se poate monta rapid si eficient intr-un blat de bucatarie, astfel ocupand mult mai putin spatiu. Datorita microundelor de inalta frecventa, acest cuptor ofera incalzire uniforma in intreaga cavitate. Cu sistemul de incalzire din partea superioara a cuptorului, acesta va maximiza calitatea produselor si va adauga un aspect crocant. Modul de folosire prin convectie iti permite sa prepare alimentele la fel ca in cuptorul traditional, fara a folosi microundele. Iata AICI mai multe detalii despre acest produs vandut de eMAG.

Combina frigorifica incorporabila Whirlpool, capacitate 275 de litri, clasa A+. Ai sistem de dezghetare automat, deci nu mai trebuie sa iti bati capul cu acest aspect de multe ori neplacut si care ocupa mult timp. Are 4 raftui de sticla, 3 suporturi de usa, compartiment de fructe si legume, pentru a le pastra proaspete mult mai mult timp. Mai are usi reversibila, suport de sticle, autonomie fara curent de 19 oresi 35 dB nivel de zgomot. Raportul calitate-pret este unul foarte bun, vezi AICI intreaga oferta eMAG la acest produs.

Cuptor incorporabil Arctic, electric, sistem hidrolitic, capacitate de 71 de litri, clasa A, negru. Ai 4 functii de gatire pentru a simplifica munca in bucatarie, iar volumul mare al cuptorului iti permite prepararea concomitenta a mai multor retete. Cureti cuptorul rapid si eficient doar plasand un vas cu apa in interior. Timerul contorizeaza durata de pregatire a alimentelor sit e anunta cand mancarea este gata. Astfel, prepari la temperature optime cele mai gustoase preparate. Ai iluminare interioara, grill, incalzire inferioara, low grill si instalare rapida. Iata AICI mai multe detalii despre oferta eMAG la acest produs.

Hota incorporabila telescopica Bosh, putere de absorbtie 400mc/h, 60 de cm, 3 trepte de putere. Datorita capacitatii mari de absorbtie, ai aer improspatat rapid in bucatarie, iar iluminarea este optima si economica. Este foarte silentioasa si rapid de montat,iar designul este foarte modern. Este excelenta chiar si pentru bucatarie deschisa cu living, nu lasa mirosul de mancare sa patrunda si este bine construita, din materiale de calitate si cu filter metalice foarte usor de curatat. Nimic mai simplu pentru o bucatarie mereu aerisita. Vezi AICI detalii despre acest produs vandut de eMAG.

Cuptor incorporabil Hansa, electric, curatare pirolitica, capacitate 65 de litri, 10 functii, negru. Autocuratarea este absolut necesara la un cuptor, mai ales daca iti place sa stai in bucatarie, iar curatatul iti ocupa prea mult timp. Ai acum curatare automata, eficienta, complet sigura si fara alte substante chimice. Ai sonda de introducere in preparatele de carne pentru a seta temperatura dorita si nivelul de gatire al carnii. Astfel, nu iti mai faci griji pentru preparatele gatite in sange sau gatite mai crocant. Ai comenzi cu senzori, deci utilizare usor de monitorizat. Ai super grill, ventilatie cu aer cald, 10 functii, retete pe usa si decongelare. Vezi AICI mai multe detalii despre aceasta oferta eMAG.