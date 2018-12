eMAG. 10 televizoare Philips cu reduceri mari de tot inainte de Craciun

Retailerul eMAG aduce super oferte si la televizoare in luna decembrie. Reducerile de pana la 50% fac parte din campania ‘’eMAGIA Sarbatorilor, Gaseste darurile potrivite pentru cei dragi’’. Asa ca, daca stii vreun pasionat de tehnologie sau ai vreun prieten care isi cauta un televizor performant, dar la un pret foarte bun, atunci asta este ocazia potrivita.

Noi am cotrobait prin oferta online, si iata, ce reduceri mari de tot am gasit inainte de Craciun:

Toata oferta la televizoarele marca Philips poate fi consultata aici:

1.Televizor LED Smart Philips, 139 cm,55PUS6162/12, 4K Ultra HD, redus cu 45%. Vezi oferta AICI



2. Televizor LED Philips, 56 cm, 22PFS4232/12, Full HD, 12/24V Adaptor Auto, redus cu 26%. Vezi oferta AICI



3. Televizor Smart Philips, 164 cm, 65PUS6162/12, 4K Ultra HD, redus cu 38%. Vezi oferta AICI



4. Televizor LED Philips, 80 cm, 32PHS4032/12, HD, redus cu 30%. Vezi oferta AICI



5. Televizor LED Smart Android Philips, 108 cm, 43PUS6412/12, 4K Ultra HD. Redus 13%. Atentie! Cadou Tastatura Wireless Logitech K400 Plus, Touchpad, USB, Dark, US. Vezi oferta AICI



6. Televizor LED Smart Android Philips, 139 cm, 55PUS6501/12, 4K Ultra HD, redus cu 14%. Atentie! Cadou Tastatura Wireless Logitech K400 Plus, Touchpad, USB, Dark, US. Vezi oferta AICI



7. Televizor Smart Philips, 126 cm, 50PUS6162/12, 4K Ultra HD, redus cu 36%. Vezi oferta AICI



8. Televizor LED Philips, 61 cm, 24PFS4032/12, Full HD, redus cu 29%. Vezi oferta AICI



9. Televizor LED Smart Android Philips, 123 cm, 49PUS6501/12, 4K Ultra HD, redus 20%. Vezi oferta AICI



10. Televizor LED Smart Android Philips, 139 cm, 55PUS6412/12, 4K Ultra HD, redus cu 500 de lei. Vezi oferta AICI





