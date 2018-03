eMAG. 10 televizoare cu diagonala intre 100 si 140 de centimetri la mari reduceri

Achizitionezi televizoare mari la preturi super reduse de la eMAG. Nu rata ocazia sa iei un televizor cu diagonala intre 100 si 140 de centimetri la super reducere.

Intreaga lista cu televizoare cu preturi mai mici poate fi consultata AICI.

Televizor LED Smart Android Star-Light, 100 cm, Full HD. Partea de smart merge exceptional, imaginea este foarte clara, iar navigarea pe internet este fluida, inclusiv conectarea si vizionarea de filme. Ai culori vii, sunet clar, materiale calitative, are Netflix, care funstioneaza ireprosabil. Este un televizor ultra-slim, ce se potriveste perfect oriunde, se instaleaza usor, are rapiditate in comenzi si unghi de vizibilitate larg. Simplu si eficient, un televizor c emerita atentia, datorita raportului excelent calitate-pret. Iata AICI mai multe detalii despre oferta eMAG.

Televizor LED Horizon, 4K Ultra HD, diagonala 108 cm. Un televizor excelent, mai ales ca nu este smart, dar are culori naturale, fara sa deranjeze ochiul prin suprasaturatie. CI merge fara cusur, este solid si rezistent, iar pe partea 4K functioneaza fara reprosuri. Conectivitatea este foarte buna, viteza de schimbare a canalelor este excelenta. Pes curt, este un televizor cu diagonala mare, performant pentru pretul pe care il are, acum cu mare reducere. Nu ezita sa vezi mai multe AICI despre oferta eMAG la acest televizor.

Televizor LED Smart Samsung, 100 cm, 4K Ultra HD. Meniul si partea de smart sunt foarte fluide, imaginea este superba, setarile se fac imediat, se conecteaza rapid si fara bataie de cap. Un televizor foarte bun, ce ofera o calitate superioara a imaginilor din videoclipurile 4K si care se misca foarte bine. Telecomanda este minimalista si intuitive, iar comenzile vocale sunt excelente, pornirea si oprirea se fac instant. Vezi AICI mai multe detalii despre acest televizor inteligent vandut de eMAG.

Televizor LED Smart Samsung, 125 cm, 4K Ultra HD. Ai culori mai naturale si detalii mult mai precise. Ai parte de adevarata experienta HDR cu o luminozitate impresionanta si umbre cu detalii. Are un design elegant si rafinat, nu conteaza unde il plasezi, sigur va aduce un plus de modernitate in acea incapere. Ai smart view si controlezi totul cu o singura telecomanda. Recunoaste si gaseste foarte rapid orice dispozitiv conectat, astfel poti sa treci informatia rapid pe televizor. Profita acum de oferta eMAG la acest televizor, intra AICI pentru detalii.

Televizor LED Smart Horizon, 123 cm, 4K Ultra HD. Designul excelent si tehnologia de ultima ora se intalnesc intr-un produs fiabil, performant si accesibil, cu imagini de o stralucire intensa. Ai filme cu duiumul, avand acces la Netflix, astfel nu mai este cazul sa te stresezi in legatura cu numele filmului, nu trebuie decat sa faci popcorn si sa te asezi in fata televizorului. Un televizor cu consum mediu de energie, pentru a favoriza utilizarea eficienta si responsabila a energiei electrice. Vezi AICI detaliile acestei oferte eMAG.

Televizor Smart LED Sony Bravia, 123,2 cm, 4K Ultra HD, cine cu cadou o boxa portabila Sony SRX11, Bluetooth, NFC, negru sau rosu. Un partener excelent pentru consolele PlayStation si PlayStationPro. Ai texturi si culori vii la filme si jocuri, pentru o adevarata experienta. Procesarea 4K X-Reality Pro converteste ascendant toti pixelii pentru o claritate remarcabila. Iar functia ClearAudio+ iti ofera o experienta captivanta si emotionanta, de parca ai fi chiar in mijlocul actiunii. Vezi AICI detalii despre oferta eMAG la acest televizor.

Televizor Smart Android LED Sony Bravia, 108 cm, 4K Ultra HD. Un televizor absolut fabulos, contrast, culori, sunet, luminozitate, specificatii, setari, viteza de reactie, smart si meniu, toate exceptionale si fara a-i reprosa ceva. Reduci numarul de cabluri si maximizezi spatiul din camera, iar rama subtire a acestui televizor fac un design atragator oriunde l-ai aseza. Redescoperi culori vii, detalii extraordinare si multe alte caracteristici ale unui televior smart. Iata AICI detalii despre oferta eMAG la acest produs.

Televizor LED Curbat Smart Samsung, 123 cm, 4K Ultra HD, vine cu cadou suport tv Samsung WMN550M. Este un televizor de super calitate, cu imagini superbe, atat pe 4K, cat si pe FHD. Partea smart se misca imepcabil, telecomanda este minuscula si comanda vocala controleaza rapid si eficient toate setarile. Ai vizionare excelenta din orice unghi, datorita faptului ca este curbat. Raportul calitate-pret este unul foarte bun, deci profita de reducerile din oferta eMAG la acest televizor. Intra AICI pentru a vedea mai multe detalii.

Televizor Smart Android Philips, 139 cm, 4K Ultra HD, vine cu cadou tastatura wireless Logitech, K400 Plus, pentru Android tv, touchpad, USB, neagra. Un televizor exceptional cu imagine foarte buna, de cea mai buna calitate. Poti viziona filme online fara probleme si la calitate superioara. Android 6 se misca exceptional, ai conectare smartphone instant, upscaling bun, iar videoclipurile 4K si HD se vad absolut superb. Nimic de reprosat. Vezi AICI detalii despre acest televizor vandut de eMAG la super oferta.

Televizor LED Smart LG, 139 cm, 4K Ultra HD. Un televizor super performant, cu retroiluminare cu scadere a luminozitatii pe zone ale display-ului, are sunet optimizat Harman kardon, are si magic remote inclusa, wide color gammut. Un televizor deosebit, cu claritate in imagini si sunete pe masura, nu se blocheaza, iar conectarea la internet este rapida, fara probleme. Raportul calitate-pret este excelent, iar daca beneficiezi de reducerea eMAG ai un pas in fata. Vezi AICI detaliile despre acest produs.