eMAG. 10 motive să îți cumperi un Huawei Mate 10 lite

Potrivit specialistilor, cele mai vândute smartphone-uri ale anului 2017 au fost dispozitivele produse de către giganții mondiali Samsung, Huawei și Apple. Astfel, observăm o creștere a vânzărilor comoaniei chineze și un plus de încredere asupra brandului, care câștiga tot mai mult teren în fața competitorilor.

Dacă ne îndreptăm atenția către unul dintre modelele de anul trecut, Huawei Mate 10 Lite vom observa un design modern, de calitate cu o autonomie bună și care are, în luna martie, pe site-ul eMAG, un preț atrăgător. Vom pune însă pe listă 10 motive pentru care merită investiția în acest gadget.



1. Design. Huawei Mate 10 Lite pastrează liniile subțiri, are un display tip IPS, ce redă culori plăcute și un spate cu carcasă din aluminiu, ce îi conferă rezistență la șocuri. Colțurile rotunjite oferă utilizatorului confort atunci când îl folosește, dar un minus pentru cele 4 camere de pe dispoziti este tehnologia Leica absentă. Mate 10 Lite are 2 camere în față și alte 2 camere poziționate pe spate. Butoanele power și volum sunt poziționate in partea dreaptă a telefonului, iar camera este pușin ieșită în relief.



2. Performanță. Email, deschiderea unei pagini in Chrome, o fereastră deschisă și in Youtube, fotografii de atașat documentului? Multitaskingul este foarte simplu cu ajutorul procesorului Kirin 659 ce i-au fost incluse 8 nuclee și o frecvență de până la 2.360 de megahertzi. Memoria RAM de 4 GB și spațiul de stocare de 64 de GB vă ajută să memorați pe dispozitiv fotografii, documente, liste, filmulețe. De menționat, Huawei Mate 10 Lite utilizează sistemul de operare Android 7.0, are un dispaly de 5,9 inch și o rezoluție Full HD.



3. Autonomie. Da, în epoca vitezei avem nevoie de gadgeturi performante, ușor de utilizat și cu o autonomie indelungată pentru a ne fi de ajutor în orice moment. În condiții de utilizare normală: ecran pornit, gmail deschis, conturi de socializare verificate și o pagina în Chrome, Mate 10 Lite are o autonomie a bateriei de până la 20 de ore. Telefonul marca Huawei Mate 10 Lite are un acumulator de 3.340 de megaamperi.



4. Imagini în mișcare. Imaginile statice sunt de domeniul trecutului! Știați că Mate 10 Lite poate crea mini clipuri de 2 secunde în mișcare? Convingeți-vă pe site-ul marelui retailer eMAG unde veți găsi caracteristicile complete și un preț atrăgător.



5. Fotografii uimitoare. Fără a dispune de tehnologie Leica, camera principală a lui Mate 10 Lite are un obiectiv de 16 MP și unul de 2 MP. Datorită lentilelor luminoase, selfie-urile vor ieși perfecte, iar unghiul de iluminare de 120 de grade ajută să obțineți frumusețea naturală.

6. Timp mai puțin pentru salvare. Dintr-un S schițat pe ecran puteți salva imagini mai mari decât displayul. Pentru capturile de ecran e sufficient să apăsați de 2 ori pe ecran și dacă vreți să înregistrați veți apăsa de 3 ori.



7. Beneficiază de 18 template-uri ce vin preinstalate. Odată folosite veți trasforma fotografiile așa cum vă doriți.



8. Preț. Desigur, este unul dintre criteriile de referință atunci când achiziționăm un nou produs, oricare ar fi el. În cazul lui Huawei Mate 10 Lite venim cu vești bune. Pe site-ul eMAG îl veți putea comanda cu un discount bunicel.



9. Micro SD. Mate 10 Lite are integrat un micro SD ce vă permite să măriți memoria din fabrică cu până la 128 de GB. Un lucru îmbucurăyor pentru că niciodată nu avem spațiu sufficient pentru fotografiile din vacanță, documentele descărcate sau aplicațiile preferate.



10.Jack pentru căști. O bilă alba pentru acest dispozitiv este și pastrarea mufei de jack pentru căști de 3, 5 milimetri.

Oferta listată de către marele retailer eMAG poate fi accesată AICI.